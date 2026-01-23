Sector multinacional de servicios de Costa Rica opera en más de 18 áreas y exporta a más de 45 países

Además de las áreas de operación, el estudio identifica más de 35 procesos y más de 130 subprocesos.

Por Revista Summa

Un nuevo estudio de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) revela que el sector multinacional de servicios exporta a más de 45 países, con presencia en todos los continentes. Estos servicios, además, se ofrecen en hasta ocho idiomas. Este análisis evidencia, por primera vez, el alcance, la sofisticación y la estructura operativa del sector servicios multinacional del país.

El estudio “Costa Rica: hub de servicios globales: una radiografía del sector” constituye la caracterización más detallada realizada hasta ahora sobre este sector. Se identifican 18 áreas de operación, más de 35 procesos y 130 subprocesos, lo que permite comprender con detalle qué tipo de servicios se prestan desde Costa Rica, cómo se organizan las operaciones y qué funciones de mayor complejidad se están consolidando en el país.

Asimismo, el estudio señala que el 49% de las empresas planea expandir sus operaciones en Costa Rica en los próximos tres años, lo que posiciona al sector servicios como un componente relevante dentro de la dinámica futura de la inversión extranjera directa.

“Este estudio, el primero en caracterizar en detalle al sector, confirma que el país avanza en la dirección que estas empresas requieren para seguir creciendo desde Costa Rica. El sector multinacional de servicios que opera desde el país demanda perfiles cada vez más especializados para competir en mercados globales y atender operaciones de mayor complejidad. Por eso, desde PROCOMER impulsamos el desarrollo de talento humano alineado con esas necesidades, en áreas técnicas y de alto valor agregado”, señaló Laura López, CEO de PROCOMER.

Los resultados muestran que Costa Rica ofrece una amplia gama de servicios de exportación, desde funciones corporativas hasta áreas de alto valor agregado como analítica avanzada, transformación digital, ingeniería, ciberseguridad y excelencia operativa. Esta radiografía refleja una evolución hacia estructuras más integradas y multidisciplinarias dentro de las empresas de servicios establecidas en el país.

El estudio también evidencia la competitividad del país en talento humano multilingüe. Más del 55% de las áreas operativas analizadas brindan servicios en siete o más idiomas, tales como inglés, portugués, japonés, alemán, mandarín entre otros, lo que amplía la capacidad de las empresas para atender mercados diversos y refuerza el posicionamiento de Costa Rica como plataforma para servicios globales.

En materia de adopción tecnológica, el mapeo identifica una incorporación creciente de empresas ofreciendo procesos de inteligencia artificial (46%), automatización (34%) y machine learning (27%) lo que indica una evolución hacia operaciones de mayor sofisticación y eficiencia.

El análisis permite identificar necesidades concretas de talento, particularmente en áreas vinculadas con tecnologías avanzadas, análisis de datos, ciberseguridad y transformación digital. Esta información aporta insumos técnicos para alinear la formación de capital humano con la demanda real del sector y fortalecer la toma de decisiones en materia de competitividad y atracción de inversión.

El sector servicios multinacional comprende más de 360 empresas generando más de $8 mil millones en exportaciones (sin viajes) a septiembre 2025, según datos del Banco Central de Costa Rica.