Sector Espacial en Costa Rica busca darse a conocer a nivel internacional

Se contará con un Directorio Espacial que facilitará información de las instituciones vinculadas al sector aeroespacial costarricense.

Por Revista Summa

La industria espacial se encuentra en su edad de oro en el desarrollo mundial y Costa Rica está preparada para aprovechar las muchas oportunidades y beneficios que esta industria traerá. Para conocer con detalle protagonistas del sector espacial costarricense y fomentar la cooperación dentro de Costa Rica y a nivel internacional, se ha publicado un libro electrónico gratuito llamado Directorio Espacial Costarricense. Los coautores de la obra son el señor Bruce Callow junto con Kevin Sánchez.

El libro está conformado por resúmenes de las instituciones espaciales costarricenses, incluyendo el sector privado y público del país, así como organizaciones sin fines de lucro y estudiantiles que trabajan bajo este enfoque actualmente.

Este recurso será una herramienta útil para investigaciones, inversión, medios de comunicación y entusiastas del Espacio, tanto de Costa Rica, Latinoamérica y el resto del Planeta.

Explorar la diversidad del emergente sector espacial costarricense en este Directorio, es ya una realidad. Los datos de contacto de cada grupo aparecen en la lista y así ponerse en contacto con alguna de esas instituciones o estar pendientes de sus actividades.

“Sin duda, las tecnologías espaciales tienen un gran impacto en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no seamos conscientes de ello, haciéndola más fácil, segura y sostenible. Efectivamente, el Sector Espacial tiene un papel clave y creciente en ámbitos como las comunicaciones, el transporte, el medio ambiente, la energía, la agricultura, la defensa y la seguridad, por eso nos dimos la tarea de crear este Directorio Espacial”, manifestó el coautor Bruce James Callow.

En esta obra participaron organizaciones, que están incluidas por orden alfabético, y a saber: Academia Nacional de Ciencias, Ad Astra Rocket Company, Aerialytics, Aerospace and Research Exploration Company, Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, Astrofísica Centroamericana y del Caribe, Centro de Investigaciones Espaciales, Clúster Aeroespacial de Costa Rica, Comisión Aeroespacial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología, Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Costa Rica, Laboratorio de Sistemas Espaciales, LeoLabs, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, NASA Space Apps Challenge Costa Rica, Nine Hub Costa Rica, Orbital Space Technologies, Society of Women in Space Exploration, Space Generation Advisory Council, TECSpace, TicoSonde, Women in Aerospace Costa Rica.

“El sector espacial es además una fuente de creación de empleo de calidad. En Costa Rica contamos con profesionales altamente calificados, mayoritariamente en disciplinas STEM, seguido por trabajadores con formación profesional. Debemos aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro país y este Directorio es un insumo que facilitará el intercambio del sector con inversionistas.”