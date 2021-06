Sector de flores y follajes de Costa Rica muestra su variedad y belleza en talleres de diseño floral

Diseñadora costarricense María del Mar Gómez estuvo a cargo de mostrar aplicaciones a los compradores norteamericanos.

Por Revista Summa

El sector de flores y follajes tropicales del país mostró esta semana su diversidad y diferentes usos para sus productos a través de talleres de diseño floral con compradores de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de promocionar tendencias, nuevas aplicaciones y paletas de color, para generar más negocios a las siete empresas nacionales que participaron.



Los productos utilizados durante los talleres fueron follajes como: hojas y tips de cordyline, dracaena song of India y song of Jamaica, sanderiana blanca, monstera, entre otros. Así como flores tropicales como heliconia y heliconia psittacorum, musa, ave del paraíso, ginger y shampoo ginger, costus, etc.



Según Álvaro Piedra, Director de Exportaciones de PROCOMER, este es uno de los sectores que más se vio afectado el año pasado debido a la pandemia, sin embargo, ha demostrado ser resiliente y capaz de sobresalir en los mercados internacionales.



“Al I cuatrimestre del 2021, productos como las plantas ornamentales hicieron exportaciones por $37 millones, $8 millones más que en el mismo periodo del 2020. Las flores y capullos, por su parte, tuvieron un crecimiento de $4.5 millones, al pasar de $8.7 millones de enero a abril del 2020 a $13.3 millones en el 2021, mientras que los follajes y hojas pasaron de $9.1 millones en el I cuatrimestre del 2020 a $11.5 millones en este 2021. Estos números nos llenan de esperanza y nos motivan a seguir trabajando en estrategias de promoción y posicionamiento de este sector, para seguir generando negocios”, afirmó Piedra.

Los talleres, denominados “Tropical Dreams by Essential Costa Rica”, estuvieron a cargo de la diseñadora floral María Del Mar Gómez, de la firma JUNO, dedicada al arte, moda y diseño floral y botánico. Gómez afirmó que las flores y follajes tropicales de Costa Rica, por sus tamaños, formas y colores aportan un contraste y oportunidades de diseño muy diferentes a las de las flores tradicionales y tienen la ventaja de una vida útil mucho más larga.



“Esperamos que estos talleres hayan servido de inspiración para que las y los diseñadores florales del mundo experimenten más con flores y follajes tropicales y los incluyan en su repertorio de diseños”, añadió la diseñadora floral.



Los talleres fueron impartidos con el apoyo de las Oficinas de Promoción Comercial (OPC) de PROCOMER en Estados Unidos (Miami, Houston y Nueva York) y Canadá, y se contó con la participación de alrededor de 60 compradores de estos mercados.