Se construirá en Miami la primera torre residencial de gran altura del mundo

Diseñado por los renombrados ARQUITECTOS ACPV con sede en Milán-Italia, Antonio Citterio y Patricia Viel, la icónica construcción de 70 pisos, fundamental en el paisaje urbano de Miami, contará con 189 residencias de ultra lujo en una de las zonas más prestigiosas de Brickell .

Por Revista Summa

YTECH – 1428 Brickell, LLC, una filial de la empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Miami, anuncia THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL, allí se erige una pieza central icónica de 70 pisos en el horizonte de Miami, situada en una de las zonas más prestigiosas de la avenida Brickell de Miami.

El edificio será la primera torre residencial de gran altura en el mundo que utilizará energía solar. La arquitectura y el diseño distintivo de esta exclusiva propiedad tienen como objetivo la privacidad de sus propietarios. El proyecto incluye una colección limitada de 189 viviendas con un precio de entre $2 y $7 millones de dólares, incluida una colección de penthouses con un precio de entre $8 y $40 millones de dólares.

”YTECH ha seleccionado un equipo de arquitectos, ingenieros, diseñadores y constructores de clase mundial que conocen y entienden los matices de la arquitectura, el espacio, los objetos, la funcionalidad y la interacción humana, con el objetivo de conceptualizar y entregar un producto icónico residencial verdaderamente excepcional. Juntos, estructuramos cuidadosamente los entornos habitables enraizados en la belleza y su beneficiosa practicidad. Los detalles del desarrollo, desde el diseño de cada residencia, hasta las especificaciones de los materiales utilizados, van más allá de los propósitos estéticos para brindar a los propietarios un sentido único de privacidad y pertenencia en un entorno de excelsa pulcritud urbanística”, dijo YAMAL YIDIOS, director ejecutivo de YTECH.

CERVERA REAL ESTATE es el equipo seleccionado por YTECH para gestionar las ventas. Además, YTECH ha contratado a uno de los grandes constructores de condominios de lujo más prolíficos del país, JOHN MORIARTY AND ASSOCIATES, como el contratista general para la ejecución de la obra. YTECH también ha elegido a las galardonadas empresas COSENTINI ASSOCIATES como consultores expertos en energía solar para implementar esta tecnología en el proyecto.

THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL, será la primera torre residencial del mundo que integrará cristales fotovoltaicos en la fachada principal del edificio, energía solar que se integra hábilmente en la estética arquitectónica del proyecto, expresando la importancia de la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono a lo largo de cada una de sus 70 plantas.

Dado que las células solares están integradas en el cristal, la vida útil de los paneles coincide con la de la propia ventanearía, es así, que el edificio contará con cerca de 500 ventanas fotovoltaicas integradas a lo largo de la fachada orientada al oeste, creando a su vez una “espina dorsal solar” de casi 20.000 pies cuadrados de vidrio que produce energía.

Con esta orientación y la capacidad de generación instalada permanentemente, el sistema es capaz de producir hasta 170.000 kilovatios, o 170 megavatios de energía limpia al año, y con ello se pretende reducir aproximadamente 4.700 toneladas de CO₂ y utilizar 3.000 barriles menos de petróleo.

“Más de una década de investigación y planificación ha dado sus frutos con THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL. La visión de YTECH es crear escenarios residenciales en un entorno urbano, en donde el diseño y la ingeniería, bajo una selecta combinación de forma y función, se guíen, ante todo, por las necesidades de los residentes para brindar una experiencia residencial inigualable”, dijo YAMAL YIDIOS, director ejecutivo de YTECH.

El concepto de THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL se desarrolló a partir de un estudio realizado por YTECH en más de 250 propiedades residenciales y hoteleras de lujo de todo el mundo, y de entrevistas con decenas de renombrados arquitectos y diseñadores, dando como resultado, el enfoque en la experiencia del propietario en relación con la toma de cada decisión de diseño, lo que hace que THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL no solo sea hermoso visualmente, fusionando belleza, inteligencia y arte, sino también ideal para disfrutar un equilibrado y estilo de vida.

El resultado final: Espacios residenciales con una curaduría meticulosa, con áreas comunes cuidadosamente diseñadas y zonas privadas en todo el edificio que brindarán una armonía perfecta entre belleza y funcionalidad. Estas residencias exclusivas y privadas se enfocan en empoderar a los propietarios con un sentido de privacidad, seguridad e individualidad.

Impulsados por la visión y el propósito

Dirigida por el Fundador y director general YAMAL YIDIOS, YTECH se inspira en grandes pensadores, creadores e innovadores, cuya visión y propósito se entretejen en cada detalle intencionadamente concebido en THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL.

Con THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL, YTECH promueve una nueva oportunidad histórica para la vida de lujo y confort en el sur de Florida, impulsada por un compromiso con la artesanía excepcional, el diseño elegante, la funcionalidad inteligente y los materiales de la más alta calidad.

Diseño de inspiración global

Junto con la empresa de arquitectura y diseño de interiores de renombre mundial ACPV ARCHITECTS, y el estudio internacional de arquitectura ARQUITECTONICA, YTECH ha diseñado meticulosamente un equilibrio perfecto entre forma y función sin hacer concesiones.

La visión de ACPV ARCHITECTS para los espacios interiores surge de la inclinación de la firma por diseñar el arte de vivir, con una perspectiva micro y macro única, haciendo de THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL un espacio habitable, donde la emoción y el intelecto, se combinan para producir la más alta calidad de vida.

“En los espacios y zonas internas de la torre, hemos seleccionado mobiliarios, materiales, texturas y colores que crean un ambiente de lujo informal”, dijo Patricia Viel, directora general de ACPV ARCHITECTS.

“En todos los espacios de ocio de la propiedad integramos piezas de arte vanguardista de una selección de diseñadores italianos e Internacionales de renombre, centrándonos principalmente en los tonos tierra para llevar la naturaleza al interior del edificio y, al mismo tiempo, celebrar la sensación de alegría de pasar tiempo al aire libre en compañía de tus seres queridos.”

“La arquitectura y el diseño interior de THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL se fusionan a la perfección para que los residentes y visitantes se sientan bienvenidos y a gusto desde el momento en que ingresan al edificio.

“Imaginar cómo utilizarían los propietarios cada espacio dentro de la propiedad fue el principio rector de nuestro diseño para los interiores”, dijo Antonio Citterio, presidente de ACPV ARCHITECTS.

“Por ejemplo, diseñamos grandes espacios de ocio para que actuaran como una extensión de las áreas privadas de los residentes, como la zona de gimnasio, spa, comedor, las piscinas, el bar y un gran lounge de vinos y arte contemporáneo, e integramos ventanas de altura completa en todo el proyecto para ofrecer vistas ininterrumpidas del impresionante horizonte de Brickell produciendo la fusión entre el interior y el exterior”, dijo Antonio Citterio.

A lo largo de los años, ACPV ARCHITECTS ha diseñado algunos de los proyectos más emblemáticos del mundo, como los hoteles BULGARI en Milán, Londres, Paris, Dubái, Beijing, Shanghái y Bali, ARTE en Miami Beach y el rascacielos LA BELLA VITA en Taiwán, entre otros.

Diseño y detalles meticulosos

La limitada colección de viviendas en THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL se entregará completamente terminada, con unidades de dos a cuatro dormitorios, de entre 1.800 y 4.000 pies cuadrados. Las residencias del Penthouse Collection van de los 4.000 a los 10.000 pies cuadrados.

Las viviendas tienen unas vistas impresionantes de la bahía Biscayne y han sido creadas cuidadosamente para maximizar la luz que articula todos los espacios. Una parte importante de la propiedad es que selectas residencias son de dos pisos o tipo duplex, produciendo la sensación de ser una casa unifamiliar ubicada en el cielo.

THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL incluye acabados contemporáneos de alta calidad y piezas únicas diseñadas por Antonio Citterio. Otros aspectos destacados son las profundas terrazas con cocinas de verano; dos ascensores con vestíbulos privados en cada residencia con entradas de doble puerta que incluyen un compartimento para la entrega de paquetes y otros servicios, y almacenamiento privado en cada nivel.

Rodeadas por cerramientos de vidrio RIMADESIO, las residencias estándar contarán con cocinas italianas ARCLINEA con techos de 11 pies, mientras que las residencias Penthouse incluirán cocinas VASELLI de producción limitada y techos de 12 a 30 pies.

Más de 80.000 pies cuadrados de áreas comunes adornarán THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL. Ubicados a 860 pies en el cielo. YTECH dedicó cinco de los ocho niveles de áreas comunes en la parte superior de la torre, que albergará espacios de uso privado y compartido, los cuales han sido seleccionados para mostrar impresionantes vistas panorámicas de la bahía Biscayne y la ciudad de Miami.

El nivel 70, tiene una piscina en la plataforma superior del edificio y un atrio en el cielo que ofrece una experiencia de invernadero serena y exuberante rodeada de un impresionante jardín.

El nivel 67 incluye un salón de vinos y arte contemporáneo de dos plantas de clase mundial. El nivel también cuenta con suites de oficina de última generación con despachos privados y sala de estar; un comedor privado con una cocina VASELLI, ideal para el entretenimiento, las clases de cocina privadas o el catering de eventos.

También, un salón para los propietarios para el entretenimiento y un bar completo con cócteles artesanales y delicias culinarias. Los servicios adicionales incluyen a un director de bebidas in situ y un sommelier, así como servicios de catering y eventos privados a la carta.

El nivel 66 cuenta con un amplio gimnasio de 10.000 pies cuadrados con área de pesas, una zona de HIIT y una sala de yoga interior y exterior. Este se encuentra acompañado de un bar de jugos naturales y bienestar que ofrece opciones de comida y bebida saludables antes y después del entrenamiento. Así mismo, un spa que cuenta a su vez con una sala de meditación, sauna de infrarrojos, sala de vapor, piscinas de agua fría y caliente, salas de tratamiento, salón de belleza y barbería.

Los servicios de este nivel incluyen un conserje de bienestar disponible para ayudar a programar el entrenamiento personal, tratamientos de spa y belleza, el asesoramiento nutricional y tratamientos intravenosos.

El nivel 7 ofrece un entorno centrado en la familia, el cual cuenta con una piscina con área para niños de baja profundidad y cabañas junto a la piscina. También un área de terapia acuática con una piscina de ejercicios estacionaria; un centro de ocio y aprendizaje para niños con zonas interiores y exteriores, zonas de juego interactivas y salas de creatividad. Además, una sala de cine y un salón de juegos para adolescentes. Las suites privadas para huéspedes completamente amobladas estarán disponibles en el nivel 8 para el uso exclusivo de los visitantes de los propietarios.

La entrada del edificio cuenta con un impresionante lobby y una instalación de control de acceso que crea una experiencia de llegada acogedora y envolvente.

Esta misma experiencia incluye una biblioteca con opciones de vino y comida para los residentes y sus invitados. Otros servicios adicionales son la recepción, el servicio de aparcacoches y el conserje. Así como una instalación para mascotas con zona de peluquería y entrega de paquetes en la propia vivienda, entre otras comodidades.

Ubicación dinámica en la zona de Brickell de Miami

THE RESIDENCES AT 1428 BRICKELL están situadas en un lugar privilegiado y destacado, uno de los sectores más exclusivos de Miami, donde se vive una energía serena, a poca distancia de los mejores restaurantes, tiendas de lujo y la mejor vida nocturna.

La prestigiosa zona sigue atrayendo la atención internacional y nacional como sede de marcas y empresas de categoría mundial. Justo al norte de Brickell, los residentes pueden disfrutar de las prestigiosas instituciones culturales de Miami, como el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts y otros puntos de interés como el FTX Arena, la meca de Miami para los principales eventos deportivos y de entretenimiento.