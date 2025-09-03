¿Se considera un biohacker? Conozca la tendencia que revoluciona del bienestar digital

Los biohackers pueden ir desde personas que adoptan rutinas de autocuidado y prácticas de bienestar.

Por Revista Summa

El biohacking es una tendencia global que busca optimizar el cuerpo y la mente a través de pequeños cambios en los hábitos, la tecnología y, en algunos casos, la biología. Se trata de “hackear” el propio organismo para alcanzar un mejor rendimiento físico, mental o emocional, ya sea mediante la alimentación, el sueño, la meditación, el ejercicio, el uso de dispositivos wearables, suplementos o incluso técnicas más avanzadas como la edición genética y los implantes tecnológicos.

Los biohackers pueden ir desde personas que adoptan rutinas de autocuidado y prácticas de bienestar (como controlar su dieta, el ayuno intermitente o medir su sueño con un smartwatch), hasta quienes experimentan con la biología sintética o la neurotecnología para potenciar sus capacidades.

Los primeros biohackers pueden haber perseguido estos beneficios con dietas extremas, suplementos y técnicas experimentales. Pero si surfeas en tus redes sociales hoy en día, verás que la tecnología lidera la conversación.

A la vanguardia de este movimiento impulsado por la tecnología se encuentra la serie Galaxy Watch8, que se integra perfectamente en tu rutina diaria y registra discretamente métricas clave de tu estilo de vida para que puedas ver cómo las decisiones que tomas a lo largo del día afectan a tu salud.

Optimiza tu sueño con el biohacking

Pasamos aproximadamente el 30% de nuestra vida durmiendo, pero los horarios irregulares y los entornos poco óptimos siguen afectando al descanso. La serie Galaxy Watch8 optimiza el sueño analizando tus patrones y tu entorno, identificando problemas y ofreciendo consejos prácticos para ayudarte a desarrollar hábitos de sueño regulares y reparadores.

¿Cómo puedo seguir un horario de sueño regular?

Usa el Galaxy Watch8 durante tres noches y desbloquea la función Guía para irse a dormir. Esta analiza tus patrones de sueño y te recomienda los mejores momentos para relajarte, basándose en tu presión de sueño y tu ritmo circadiano, lo que te ayuda a restablecer tu horario de sueño y maximizar tu estado de alerta durante el día.

¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi sueño?

Galaxy Watch8 registra cada movimiento y cada respiración durante la noche. Cada mañana, obtienes un análisis detallado del sueño basado en tus fases de sueño, frecuencia cardíaca, temperatura cutánea y nivel de oxígeno, destacando lo que ha ayudado o dificultado tu descanso. También puedes acceder a un informe sobre el entorno de sueño que aprovecha los datos de tus otros dispositivos SmartThings para analizar la temperatura ambiente, la humedad, el dióxido de carbono y los niveles de luz. Con estos datos a tu alcance, puedes optimizar fácilmente las condiciones de tu habitación para disfrutar de un mejor descanso nocturno.

¿Qué puedo hacer durante el día para mejorar mi sueño?

Una vez definidos tus patrones de sueño, Sleep Coaching te asigna un animal del sueño y te ofrece consejos personalizados, como añadir una sesión rápida de meditación o evitar la cafeína al final del día. Con el Galaxy Watch8, es fácil mejorar pequeños hábitos diarios y disfrutar de mejores noches

Optimiza tus entrenamientos con el biohacking

Algunas personas entrenan para maratones. Otras solo quieren sentirse menos rígidas después de estar sentadas todo el día. Entonces, ¿cómo puedes alcanzar tus objetivos sin perder la motivación y evitando lesiones? La serie Galaxy Watch8 te da todas las respuestas, mientras se adapta perfectamente a tu muñeca gracias a su elegante diseño y su sistema de asas dinámico.

¿Cómo puedo establecer el objetivo de fitness ideal para mí?

El sensor de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) integrado en el Galaxy Watch8 mide tu porcentaje de grasa corporal, contenido de agua corporal y masa muscular esquelética, para que obtengas una visión general completa de tu cuerpo. Esta información te ayuda a crear un plan de entrenamiento personalizado y a realizar un seguimiento de cada paso de tu progreso.

¿Cómo puedo empezar a correr con más regularidad?

Empieza con Running Coach, que analiza tu ritmo y tu estado físico tras solo 12 minutos de carrera para crear una rutina personalizada. Además, te mantiene motivado durante tus carreras con comentarios en tiempo real, lo que te ayuda a alcanzar tus objetivos. ¿Te preocupa sufrir una lesión? Running Coach ofrece programas de entrenamiento personalizados con la intensidad ideal, lo que te ayuda a ganar velocidad de forma segura.

Cómo puedo maximizar la recuperación después del entrenamiento?

Samsung Health te ofrece las herramientas necesarias para una recuperación óptima después del entrenamiento. Comprueba tu frecuencia cardíaca después de un entrenamiento intenso y obtén recomendaciones sobre la ingesta de agua en función de la pérdida de sudor, para que puedas descansar lo necesario y volver con más fuerza.

[Consejo adicional] Prueba el entrenamiento por intervalos de la zona 2, conocido por mejorar la resistencia y aumentar el potencial de quema de grasa. El Galaxy Watch8 establece zonas de frecuencia cardíaca personalizadas en función de tu nivel de condición física para ayudarte a mantenerte dentro de tu zona de frecuencia cardíaca 2 personal para obtener los mejores resultados.

Optimiza tu nutrición con el biohacking

Ahora que el sueño y la actividad están bajo control, pasa a los hábitos cotidianos que favorecen un envejecimiento saludable. La serie Galaxy Watch8 es el primer reloj inteligente que mide los niveles de antioxidantes, lo que te permite ver en tiempo real tu salud celular y cómo cada elección de estilo de vida la influye. Solo tienes que colocar el pulgar sobre el sensor trasero para obtener información nutricional instantánea que antes requería pruebas de laboratorio.

¿Cómo puedo saber si estoy comiendo suficientes frutas y verduras?

Utiliza el Índice de Antioxidantes para ver cómo su dieta y sus hábitos de vida influyen en un envejecimiento saludable. En solo cinco segundos, mide los carotenoides (antioxidantes naturales presentes en frutas y verduras) almacenados en su piel y le proporciona una puntuación sobre 100. También le ofrece consejos para mejorar su puntuación, como añadir más productos coloridos a sus comidas, como zanahorias, brócoli y naranjas.

¿Cómo puedo reducir los hábitos poco saludables?

En primer lugar, debemos aprender más sobre cómo afectan estos hábitos poco saludables a nuestro organismo. Tu puntuación energética te proporciona información sobre cómo factores como el consumo de alcohol y los bocadillos nocturnos afectan a tu salud, mientras que el índice antioxidante muestra directamente el impacto de estos hábitos, lo que te motiva a cambiar tus hábitos y adoptar un estilo de vida más saludable.

¿Cómo puedo llevar un control fácil de mi consumo de agua?

Una hidratación adecuada es esencial para rendir al máximo, pero a menudo es difícil de controlar. Con Samsung Health, puedes controlar tu consumo de agua con solo un toque y establecer un objetivo de hidratación diario. Galaxy Watch8 se encargará del resto enviando recordatorios personalizados y supervisando las tendencias, lo que te permitirá mantenerte en forma sin esfuerzo.

La serie Galaxy Watch8 convierte el biohacking de una palabra de moda a un hábito: personal, práctico y sin esfuerzo. Llévalo puesto, observa cómo llegan los datos y deja que una mejor salud se convierta en algo natural.