Se acerca el BICSI Day Costa Rica

BICSI, es una asociación profesional global que apoya el avance de la comunidad de tecnología de la información y las comunicaciones.

Por Revista Summa

El 05 de marzo de 2020, en el hotel Crowne Plaza Corobici se realizará el primer BICSI DAY COSTA RICA de BICSI en el país cuya sede será en la ciudad de San José, donde profesionales nacionales e internacionales podrán conocer las ventajas de la excelencia académica en la industria TIC con charlas académicas que explicarán las tendencias que los principales expertos mundiales presentarán en el país, así como la exhibición de nuevos productos tecnológicos para Costa Rica y Centro América de la mano de sus fabricantes y empresas comercializadoras.

El evento espera contar con 200 asistentes y 20 marcas que acompañarán para mostrar sus productos y servicios.

“Tendremos un día lleno de experiencias por los mejores conferencistas internacionales donde mostrarán lo mejor y lo úitimo en tendencias de tecnología. Nuestro eje principal es “EL FUTURO DE LA CONVERGENCIA DIGITAL”, y tendremos los siguientes ejes temáticos” explican los organizadores del evento.

1. Actualización de Normas de Cableado Estructurado ISO/IEC y ANSI/TIA/EIA

2. Nuevas Tecnologías y Estándares para Data Centers

3. Wifi, nuevos estándares y mejores prácticas

4. Nuevas generaciones de Power over Ethernet

5. Inteligencia Artificial

6. Redes de fibra óptica GPON

7. IoT(Internet of Things) o IoE (Internet of Everything), Convergencia Digital

8. Infraestructura para Edificios Inteligentes

9. Pruebas y mediciones de sistemas de cableado de cobre y fibra óptica

10. Desarrollo de Redes 5G

Para Miguel Angel Ochoa, RCDD, BICSI Country Chair CostaRica “ El objetivo de este evento es que los asistentes conozcan de primera mano y de forma directa hacia dónde van las tendencias tecnológicas de esta Industria, a fin de que puedan tomar decisiones certeras para sus nuevos proyectos y también puedan actualizarse con los últimos estándares y normativas.Contaremos con la presencia de los fabricantes más importantes presentes en el país, generalmente en el mercado los compradores se influencian por sus proveedores, en este evento no habrá tabúes, el cliente tendrá la oportunidad de ver a todos los fabricantes por igual”, enfatiza.

BICSI, es una asociación profesional global que apoya el avance de la comunidad de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y que está presente en más de 150 países, abriendo una gran puerta al mundo de la capacitación, llega a Costa Rica con la finalidad de formar a quienes deseen especializarse en estudios relacionados con TIC, y así actualizar su conocimiento en normativas alineadas al desarrollo. Más información en: https://costarica.congresobicsi.com/