Scotiabank, en Panamá, es ahora Banco Davivienda

A partir de hoy, Davivienda integra las operaciones de Scotiabank en Panamá, sumando la experiencia global del banco canadiense y el conocimiento multilatino, la cercanía y la innovación de Davivienda Group.

Por Revista Summa

Continúan los anuncios que durante los últimos días han hecho de Davivienda y Scotiabank la noticia económica de 2025 en Panamá y la región.

La integración de las operaciones de Scotiabank en Panamá y Banco Davivienda marca un hecho histórico en el sistema financiero panameño; los clientes -tanto personales, como corporativos, inversionistas, pequeñas y medianas empresas- recibirán mayores beneficios y una oferta ampliada de soluciones financieras.

Como trascendió en los últimos días, tras las aprobaciones regulatorias, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá.

“Davivienda Panamá es un banco que conecta a Centroamérica y Colombia, y que nos permite acompañar el crecimiento de las empresas mientras brindamos a las personas una oferta de valor que se distingue por su servicio, cercano, oportuno y excepcional” señaló Javier Suárez, presidente de Davivienda Group,

Como parte de la mencionada transacción:

· Scotiabank adquiere el 20% de participación en Davivienda Group.

· El grupo alcanza más de 29 millones de clientes en la región**.

· Sus activos superan los US$60.000 millones, equivalentes a un crecimiento de aproximadamente 37%.

· La estructura regional se consolida con una distribución de activos de 70% en Colombia y 30% en Centroamérica.

Adicionalmente, la Corporación Financiera Internacional (IFC) concretó una inversión de US$150 millones para adquirir el 7,09% de Holding Davivienda Internacional S.A., fortaleciendo la operación en Centroamérica y la estrategia de financiamiento sostenible, especialmente para pymes lideradas por mujeres y proyectos climáticos.

Nueva presidenta ejecutiva de Davivienda Panamá

En conferencia de prensa, se dio a conocer también la designación de Joanna Crooks como presidenta ejecutiva de Davivienda. Cuenta con más de 19 años de trayectoria en el sector financiero internacional y experiencia liderando operaciones regionales de alta complejidad en Centroamérica y el Caribe.

“Desde Davivienda Panamá asumo con entusiasmo este rol. Trabajaremos para seguir enriqueciendo la vida de los panameños y el desarrollo de sus negocios, actuando siempre con integridad y asegurando que nuestros clientes reciban el mejor servicio, la mejor atención y el cuidado que merecen”, indicó Crooks.

Más beneficios para los clientes en Panamá

Tras el anuncio de esta mañana, los clientes de Davivienda disfrutarán de una oferta más robusta que contempla, entre otras ventajas:

· Mayor cobertura en ATM`s y una red ampliada de sucursales,para retiros, manejo de dinero y transacciones bancarias.

· Portafolio de tarjetas de crédito para acceder a un mundo de beneficios con descuentos especiales en una amplia red de comercios aliados.

· Los clientes corporativos y empresariales de Davivienda se beneficiarán de capacidades financieras de alcance global, potenciando su operación internacional.

· Tarjeta de débito Pyme Davivienda: adquirencia de 0% en comisiones, por 90 días, para nuevas vinculaciones y transferencias regionales gratuitas.

· La oferta se complementa con planillas de nómina con la facilidad de retiros en toda la red de cajeros Davivienda.

· Wealth management: Los clientes contarán con un equipo especializado conformado por Investment Advisors y Client Service Officers, además de capacidades financieras de alcance global y una oferta ampliada para la gestión integral del patrimonio.

Funcionamiento con normalidad

Adicionalmente, Davivienda anunció que todos los productos, servicios y canales -digitales y físicos-, siguen funcionando con total normalidad y seguridad, sin necesidad de que los clientes realicen ningún trámite adicional.