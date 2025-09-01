SAP impulsa la formación de talentos y fortalece su red de consultores en América Latina

La meta es capacitar más de 10.000 talentos al año para transformar la economía digital latinoamericana.

Por Revista Summa

En un mercado cada vez más digital, SAP refuerza su compromiso con el desarrollo de talento en América Latina, respondiendo a la creciente demanda de profesionales capacitados en tecnologías de vanguardia. A través de sus programas estratégicos Capacity Delivery y Future Talent, la compañía busca capacitar y atraer a 10.000 profesionales por año, fortaleciendo así su ecosistema de socios en la región.

La brecha de habilidades digitales en América Latina representa una prioridad urgente para el sector empresarial. Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, el 84% de los empleadores en la región planea mejorar las habilidades de su fuerza laboral para responder a la creciente demanda de talento digital y tecnológico. Esta tendencia refleja un compromiso claro con el desarrollo del capital humano como motor de transformación, especialmente en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos y liderazgo.

Sin embargo, estudios de la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierten que solo el 30% de la población adulta en América Latina posee habilidades digitales básicas, lo que limita su participación en la economía digital y frena el potencial de innovación en la región. Para cerrar esta brecha, es fundamental invertir en educación tecnológica, promover la formación continua y fomentar la inclusión de perfiles diversos en el ecosistema digital.

El programa Capacity Delivery está enfocado en actualizar a profesionales ya activos en el ecosistema de SAP, especialmente en áreas clave como la nube, inteligencia artificial y soluciones estratégicas. Ofrece miles de entrenamientos en inglés, además de más de 300 sesiones disponibles en español y portugués. En el primer semestre de 2025, más de 5.500 profesionales en América Latina obtuvieron su certificación.

Dentro de Capacity Delivery se refuerza el uso del SAP Learning Hub Partner Edition, una plataforma digital de aprendizaje que reúne más de 35.000 contenidos a nivel global y es ampliamente utilizada por los socios de negocios en América Latina para mantener a los profesionales actualizados en las soluciones de SAP.

Complementando esta iniciativa, SAP ofrece el programa de Reskilling o recalificación profesionalen soluciones como SAP Business Technology Platform y SAP S/4HANA Private Cloud, que capacitó a 400 consultores en 2024 en América Latina, mediante cursos intensivos de hasta seis semanas, subsidiados por SAP hasta en un 100%.

Por otro lado, el programa Future Talent se ha consolidado como la principal puerta de entrada para nuevos talentos al ecosistema. En la primera mitad de 2025, 4.400 personas fueron capacitadas en la región, con la meta de alcanzar 5.000 al cierre del año y expandir ese número en un 30% en 2026. Los bootcamps son gratuitos y están dirigidos a personas de distintas edades y trayectorias profesionales, lo que refuerza su impacto en talentos en transición de carrera.

La conexión con el ecosistema se fortalece mediante iniciativas como el Virtual Speed Recruiting, que vincula a los mejores alumnos con oportunidades laborales con socios de SAP, y el portal Join #SAPEcosystem, que ya reúne más de 2.000 perfiles disponibles de estudiantes, profesionales principiantes y talentos en recalificación, disponible gratuitamente para los socios de SAP en toda América Latina.

ParaAdriana Aroulho, presidenta de SAP Latinoamérica, la transformación digital en América Latina requiere más que tecnología: necesita personas capacitadas, diversas y comprometidas. “En SAP, creemos que invertir en talento es invertir en el futuro de la región. Programas como Capacity Delivery y Future Talent no solo responden a una necesidad urgente, sino que también abren puertas a nuevas oportunidades para miles de profesionales. En un entorno donde tecnologías como la inteligencia artificial evolucionan rápidamente, estar al día es clave para impulsar la innovación y la competitividad.”

Con resultados tangibles en escala, diversidad e impacto, SAP reafirma su papel como motor de desarrollo profesional y crecimiento económico sostenible en América Latina, impulsando un ecosistema más fuerte, inclusivo y preparado para los desafíos del futuro.

Para aprender más sobre soluciones de SAP de manera gratuita puede visitar la página SAP Learning.

Estudiantes y profesores pueden tener accesos gratuitos al Learning Hub e incluye 2 pruebas gratuitas para obtener la certificación:

Puede registrarse para los próximos bootcamps gratuito de SAP S/4HANA en los siguientes enlaces:

Español: https://kasolution.zoom.us/webinar/register/9017552056256/WN_nFb-9g3LTb6hZJbun6ZptA

Portugués:https://kasolution.zoom.us/webinar/register/7017550335353/WN_y90VgPhQSNeyc8UWNK0Rxw