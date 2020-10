Sansa y Marriott International se unen para promover el turismo en Costa Rica

Viajeros recibirán descuento en vuelos al hospedarse en hoteles participantes.

Por Revista Summa

La aerolínea doméstica SANSA y la cadena hotelera Marriott International se unen para promover el turismo nacional con la finalidad de que los costarricenses puedan reconectarse con rincones mágicos de Costa Rica de forma rápida y segura, y a la vez, apoyen al sector, uno de los mayores generadores de empleos y divisas del país.

“En SANSA nos sentimos orgullosos de establecer una alianza con Marriott International, cadena de hoteles prestigiosa tanto a nivel nacional como internacional, que abre las puertas a reconectar todo el país con tarifas especiales y lo más importante reactivar el turismo en las zonas donde operamos”, dijo Mario Zamora, Gerente General de SANSA.

A partir de este mes quienes reserven vuelos con SANSA y se hospeden en alguno de los hoteles de Marriott en el país, recibirán una tarifa especial en su viaje. Asimismo, no habrá penalización en cambio de fecha y cada pasajero podrá registrar un equipaje de 40 libras por vuelo, y en caso de peso extra cada libra costará US$1.

“Buscamos que SANSA y Marriott sean la primera opción para descubrir Costa Rica, de una manera rápida, cómoda y segura. Actualmente SANSA es la única aerolínea costarricense en tener aprobado ISSA, que es una certificación de seguridad para todos los viajeros que usen nuestra aerolínea”, agregó Zamora.

Los turistas costarricenses encontrarán opciones de hospedaje en la costa Pacífica y la Gran Área Metropolitana (GAM), lo que representa soluciones tanto para quienes viven en la ciudad y su escape ideal es a la playa, como para aquellos que están lejos de la ciudad y quieren disfrutar de los atractivos de San José, Heredia y Alajuela.

“Queremos impulsar a los ticos a reconectarse con sus destinos favoritos y descubrir aquellos que tienen pendiente, pero sobre todo, a hacerlo de forma segura y responsable. Desde el sector hotelería hemos puesto en marcha estrictos protocolos de limpieza y al mismo tiempo buscamos formas atractivas para motivarlos a viajar, tal es el caso de esta promoción con SANSA”, dijo Dennis Whitelaw, Area General Manager de Marriott en Costa Rica.

Los hoteles participantes en esta promoción son:

The Westin Reserva Conchal, an All Inclusive Golf Resort & Spa

Con una de las piscinas más grandes de Centroamérica, acceso a Playa Conchal, múltiples actividades recreativas y amplia oferta gastronómica, este hotel se perfila como la opción ideal para familias y escapadas en pareja.

El Mangroove, Autograph Collection

Con su vista al golfo de Papagayo, este hotel dispone de un entorno que fusiona frondosos bosques y playas bañadas por el sol con un diseño moderno y una oferta gastronómica selecta.

Los Suenos Marriott Ocean & Golf Resort

Envuelto entre vistas al Océano Pacífico y su campo de golf, esta propiedad ofrecemos a los

huéspedes una variedad de actividades al aire libre, piscinas para refrescarse durante el día, un

spa y cinco restaurantes. Es una opción tanto para familias como para parejas, pues dispone de

habitaciones adults only con piscina privada.

Dentro de la GAM, las opciones son:

Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén, característico por su estilo de hacienda cafetalera y sus amplios jardines que generan una sensación de relajación ya sea que esté disfrutando de la vista desde la piscina o alguno de los restaurantes, así como Courtyard San Jose Airport Alajuela y Residence inn San Jose Escazú para los que prefieren estar más cerca de centros comerciales.

Próximamente también estarán dentro de las opciones el Hotel Punta Islita, Autograph Collection, W Costa Rica Reserva Conchal y JW Marriott Guanacaste Resort & Spa, así como AC Hotel San Jose Escazu en la ciudad.

La promoción de las empresas aplica para compras antes del 31 de diciembre de 2020 y viajes hasta en 2021.

Para acceder al descuento, los viajeros podrán reservar a través de www.flysansa.com utilizando el código MARRIOTT o a través del call center 800 228 9290 con el código D3Q.