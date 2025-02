Samsung introduce en Costa Rica el Galaxy S25

Galaxy S25 simplifica y mejora la vida cotidiana a través de experiencias móviles intuitivas y multimodales basadas en la IA e impulsadas por avances optimizados de hardware y software. Samsung ha anunciado una promoción de lanzamiento en distribuidores autorizados y tiendas del país

Por Revista Summa

Samsung Electronics Costa Rica anunció la disponibilidad de la nueva serie Galaxy S25 en Costa Rica, que desde ya puede ser adquirida en todas las cadenas de distribuidores autorizados así como en los kioskos y tiendas Samsung del país.

“La serie Galaxy S25 supone un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con nuestros teléfonos”, dijo Francisco Corriols, Director de Experiencias Móviles para Samsung Centroamérica. “Estamos encantados de ver cómo nuestros usuarios disfrutarán de este verdadero compañero de IA que ofrece soluciones fluidas e intuitivas en su vida cotidiana”.

La nuevo serie incorpora la interfaz One UI 7 y Gemini, que está disponible oficialmente en 46 idiomas1, lo que facilita más que nunca las interacciones fluidas entre las aplicaciones de Samsung y Google.

La IA que cambiará tu vida

En la serie Galaxy S25, los agentes de IA con capacidades multimodales están integrados en la plataforma One UI 72 para realizar tareas complejas sin problemas en todas las aplicaciones y permitir interacciones naturales con el usuario a través de voz, texto, videos e imágenes. Now Brief3 es un asistente inteligente que te ofrece un resumen personalizado de noticias, recordatorios y actualizaciones de tu agenda, todo adaptado a tus intereses y Now Bar4 te ofrece información resumida en la pantalla de bloqueo, como notificaciones, música, modos y rutinas. También permite controlar algunas aplicaciones, como el temporizador o la grabadora de voz, sin desbloquear el teléfono.

Desde la productividad mejorada con Writing Assist hasta la creatividad sin límites desatada por Drawing Assist,5 las capacidades ampliadas de Galaxy AI6 siguen potenciando a los usuarios en todos los aspectos de su vida cotidiana.

Las interacciones con la serie Galaxy S25 también son más intuitivas. Con un solo comando, Gemini7 puede encontrar sin esfuerzo el calendario del equipo deportivo favorito de un usuario y añadirlo a Samsung Calendar. Además Marcar para Buscar8 mejorado de Google, ahora ofrece a los usuarios más información útil con vistas generales de IA y acciones con un solo toque

La serie Galaxy S25 refina y mejora aún más las capacidades básicas que definen la experiencia Galaxy. La Plataforma Móvil Snapdragon® 8 Elite Mobile para Galaxy que impulsa la serie Galaxy S25 en todo el mundo, potencia el procesamiento en el dispositivo para ofrecer experiencias de IA con mayor capacidad de respuesta. Con personalizaciones exclusivas para Galaxy, como ProScaler9 y el motor Digital Natural Image móvil (mDNIe) de Samsung, la serie Galaxy S25 cuenta con un procesamiento de imágenes de IA y una eficiencia energética de pantalla mejorados. El nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50MP de Galaxy S25 Ultra ofrece imágenes espectaculares desde todos los ángulos con una claridad excepcional, mientras que los controles profesionales como Virtual Aperture y Samsung Log convierten cualquier foto o video en la mejor experiencia visual.

Todos los dispositivos Galaxy S25 incluirán seis meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube sin costo adicional. Gemini Advanced viene con los modelos de IA más potentes de Samsung y acceso prioritario a las funciones más recientes, como Gems, expertos en IA personalizados para cualquier tema, y Deep Research, que actúa como un asistente personal de investigación de IA.

Samsung anunció que el lanzamiento viene acompañado de una excelente promoción que puede ser aprovechada a través de distribuidores autorizados y puntos de venta propios.