Samsung inaugura en Costa Rica nueva tienda Multiexperiencia

La Tienda Multiexperiencia en Multiplaza Escazú se convierte en un punto de encuentro para los amantes de la tecnología.

Por Revista Summa

Samsung abre las puertas de su nueva Tienda Multiexperiencia en Multiplaza Escazú, un espacio premium diseñado para transformar la manera en que los usuarios descubren, prueban y adquieren tecnología. Este nuevo punto de venta combina atención personalizada y zonas interactivas, ofreciendo una experiencia integral alineada con la visión de innovación de la marca.

Esta es la tercera tienda que Samsung inaugura en 2025 en Costa Rica, y la cuarta en total en todo el país. El espacio reúne lo mejor del portafolio de Samsung en smartphones, televisores y electrodomésticos, permitiendo a los consumidores experimentar de primera mano el desempeño, diseño y funcionalidades de los dispositivos en un entorno moderno, intuitivo y completamente inmersivo.

“Con la apertura de esta Tienda Multiexperiencia en Multiplaza Escazú, reafirmamos nuestro compromiso con el mercado costarricense y con brindar experiencias premium que conecten de manera más cercana a los usuarios con nuestra tecnología. Queremos que cada persona no solo compre un producto, sino que viva la experiencia Samsung en su máximo nivel”, señaló Daniel Yoon, Director Comercial de Samsung Electronics Costa Rica.

Los clientes de la nueva tienda podrán disfrutar de hasta un 33% de descuento por Black Friday.

Un espacio diseñado para vivir la tecnología

La nueva tienda cuenta con áreas especialmente habilitadas donde los visitantes podrán:

Probar smartphones Samsung y conocer las capacidades de sus cámaras, pantallas y funciones inteligentes.

Experimentar televisores con tecnologías de imagen de última generación para disfrutar una experiencia cinematográfica.

Descubrir electrodomésticos innovadores que integran eficiencia, conectividad y diseño para el hogar moderno.

Recibir asesoría personalizada de expertos capacitados que guiarán cada etapa del proceso de compra.

Acceder a servicio técnico especializado autorizado, fortaleciendo la confianza y el respaldo postventa.

Experiencia premium y servicio integral

Este nuevo formato de tienda responde a la estrategia global de Samsung de acercarse más al consumidor, fortaleciendo la experiencia omnicanal y ofreciendo un espacio donde la innovación se vive, se prueba y se comprende de forma tangible.

La Tienda Multiexperiencia en Multiplaza Escazú se convierte en un punto de encuentro para los amantes de la tecnología, brindando un entorno donde conectividad, diseño y servicio convergen para elevar la experiencia de compra a un nuevo nivel. El horario de atención es lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m