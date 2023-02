Samsung apuesta en 2023 a las pantallas para distintos espacios 

Tiempo de lectura: 5 Minutos

Enfocados en propiciar experiencias personalizadas y simplificadas, con una tecnología más intuitiva que integra múltiples dispositivos, los novedosos equipos de TV de Samsung Electronics te ofrecen una calidad de imagen y sonido superior para que tu vida sea más sostenible, accesible y placentera.

Por Revista Summa

Quienes vivimos en un mismo hogar solemos diferenciarnos en cuanto a gustos, actividades, preferencias, edades y otros rasgos individuales, pero al final de las jornadas de cada uno, encontramos momentos en que coincidimos: en el mesón de la cocina mientras hacemos equipo para preparar la cena, alrededor de la mesa para disfrutar las comidas, en las conversaciones en algún rincón de la casa, en el divertido juego con nuestro perro, en el reconfortante descanso en nuestra poltrona preferida, y en el merecido ocio hogareño frente a las pantallas de nuestros televisores, una mágica ventana que nos conecta con los contenidos audiovisuales preferidos, con los videojuegos en los que siempre ganamos diversión, con nuestras redes sociales que nos abren un variopunto mundo de temas y nos mantienen al día con las tendencias, y en esencia, con todas las actividades nos hacen la vida más confortable, fluida, sostenible y conectada.

Y para que esa feliz coincidencia entre tú, tus familiares y demás seres queridos sea disfrutada al máximo, con la mejor performance de imagen y sonido del mercado, plena inmersión, conectividad perfeccionada, efectiva accesibilidad, recursos simplificados y experiencias personalizables, Samsung Electronics tiene para todos las nuevas líneas de los televisores Neo QLED, MICRO LED y Samsung OLED, junto con productos y accesorios de estilo de vida.

Es una oportunidad de oro para que cada usuario comience este año con equipos sofisticados y eleve la satisfacción en sus dias, gracias a la optimización tecnológica que siempre le ofrece Samsung. Presentados en la reciente edición de CES 2023, la mayor feria tecnológica del mundo, la marca surcoreana redobla su impulso en el afán por simplicar la vida cotidiana de la gente, y esto se potencia sustancialmente cuando cada consumidor emplea la plataforma de hogar inteligente SmartThings para gestionar de manera integrada sus múltiples dispositivos.

Neo QLED: refinamiento tecnológico que sorprende

La familia Samsung Neo QLED llegó al CES 2023 exhibiendo un elevado diseño gracias a un paquete de optimizaciones que fascinarán hasta al más exigente usuario. Se trata de dos propuestas: resoluciones 8K y 4K. El refinamiento tecnológico llega a estos equipos con el avanzado Procesador Neural Quatum de Samsung. En esencia, toda señal que entra a este TV, sea cual sea su origen, recibe un tratamiento de imagen que hace posible generar una imagen tridimensional y realista, al conjugar reescalado mediante Inteligencia Artificial, ajustes de color, control de luz adaptable y mejorador de la profundidad.

Si se quiere destacar otro valor entre las novedades de este equipo, probablemente un especialista en la materia escogería algo que todo usuario agradecerá para su placer visual: los nuevos Samsung Neo QLED tiene la capacidad de convertir contenidos creados en formato de imagen SDR (Standard Dynamic Range o Rango Dinámico Stándar), en imagenes con calidad HDR (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico). De esta manera, las imágenes de películas, series y cualquier otro producto audiovisual en SDR serán optimizadas para que ofrezcan la mejor representación del color y más vivacidad en todo los matices del espectro, desde luces hasta sombras.

Otras prestaciones que suma al confort del usuario cuando emplea la app SmartThings es que ya no será necesario adquirir un dispositivo adaptador porque ahora estos televisores contienen un módulo de chip de SmartThings Zigbee & Matter Thread, a fin de sincronizar automáticamente los dispositivos para un control más fácil tanto de dispositivos Samsung como de otras marcas. Así, por ejemplo, se puede activar un chatear acerca del contenido que todos están viendo en pantalla en ese momento, hacer videollamadas desde dispositivos conectados (con prácticas opciones como, por ejemplo, transferirlas de TV a un smartphoe), y disfrutar de la comodidad de 3D Map View que ofrece una vista panorámica en los que se ven equipos y dispositivos que están en ellas enlazados mediante SmartThings.

Pantallas para distintos espacios

La línea MICRO LED 2023 ofrece un catálogo de tamaños que amplía el número de opciones para facilitar la adaptación a distintos tipos de espacios. Los nuevos modelos van desde 50 hasta 140 pulgadas, todos con calidad de imagen y experiencia de uso inéditos. Por su naturaleza modular, el MICRO LED no está limitado por la forma, la proporción y el tamaño, lo que permite la personalización a partir de la configuración que quiera el consumidor. No tiene biseles, de manera que el límite entre la pantalla y la vida real es continuo. Es un ejemplo de cómo la tecnología creada por Samsung Electronics proporciona soluciones a la medida de la variedad de usuarios.

En relación a Samsung OLED, la nueva gama de 2023 está integrada por los modelos 55 y 65, y el nuevo ultra grande de 77 pulgadas. El crecimiento también ha llegado en cuanto a calidad de imagen: emplean la tecnología Quantum Dot y procesadores Neural Quantum, lo que se traduce en la tecnología OLED con mejoras propias, en lo referido a brillo y representación del color, conservando las fortalezas centrales de la tecnología OLED. Y por si fuera poco, esta gama ampliada ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz y las funciones smart de Samsung, como Samsung Gaming Hub, que permite a los usuarios jugar en la nube sin consola. Y, por primera vez en un televisor OLED, incluyen la certificación AMD FreeSync Premium Pro, que garantiza la mejor experiencia de juego en pantalla OLED.

Rendimiento, funciones premium y diseño

En este giro de actualización tecnológica de los TV de Samsung, la línea Lifestyle tiene su espacio, especialmente porque han calado en el gusto de infinidad de usuarios. En esta ocasión los dispositivos presentados combinan a la perfección el rendimiento, las funciones premium y el diseño.

Así tenemos The Premiere 8K, proyector láser con mayor resolución que las versiones anteriores y de ultracorta distancia, que admite un tamaño de pantalla de hasta 150 pulgadas.

En este año, la marca surcoreana presentará una Samsung Art Store nueva y perfeccionada con funciones como vistas previas de un vistazo y ofertas de contenido ampliadas que imitan la experiencia de visitar una galería o un museo. Exhibirá una apariencia sofisticada y actual con la opción de bisel metálico en The Frame. Además, todos los televisores mencionados podrán ser montarse con el Soporte de pared con rotación automática, incluyendo The Sero, The Frame y Neo QLEDs.

Más para los gamers

El mundo lúdico online no podía quedar fuera de estas actualizaciones y por ello en 2023 se abre las posibilidades de juegos con Samsung Gaming Hub. Llegan dos actualizaciones claves de GameBar 3.0. Una es MiniMap Sharing (Uso compartido de mini mapas) que permite a los jugadores ver el mini mapa de su juego de un vistazo en cualquier pantalla, y la otra es Virtual Aim Point, diseñado para juegos de disparos en primera persona, permite a los gamers disponer de más y mejores puntos de mira para hacer el tiro perfecto.

Samsung Gaming Hub está disponible en los smart monitors y pantallas gaming de Samsung, incluida la serie Odyssey.

Sonido que eleva el nivel de las pantallas

Es fundamental que toda pantalla que reproduzcan contenidos audiovisuales ofrezca una combinación perfecta entre la calidad de la imagen y la del sonido. Y en este año que comienza, Samsung Electronics ha presentado tres avances que elevarán, sin dudas, la satisfacción de los usuarios.

Remasterización de sonido con IA: mediante Inteligencia Artificial, las pantallas garantizan que las voces sean claras, los sonidos ambientales sean totalmente envolventes y que cada componente tenga el volumen apropiado.