Rusia aumentará capacidad nuclear para alimentar centros de datos para la IA

El presidente defendió la importancia de la soberanía tecnológica del país y la necesidad de “crear un mercado para la aplicación de la inteligencia artificial”.

Por EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles que Rusia aumentará su capacidad nuclear para alimentar centros de datos para la inteligencia artificial y se centrará en producir en serie pequeñas centrales nucleares.

“Tenemos soluciones únicas que pueden utilizarse para alimentar centros de datos. Planeamos la transición a la producción en masa de pequeñas centrales nucleares terrestres y continuaremos construyendo centros de datos basados ​​en las centrales nucleares más grandes”, declaró el presidente ruso durante la conferencia de inteligencia artificial, AI Journey, en Moscú.

Rusia está del mismo modo dispuesta a ofrecer dicha tecnología a sus socios internacionales, añadió Putin.

Se prevé que el país construya en las próximas dos décadas 38 centrales nucleares con una capacidad casi igual a su capacidad de generación nuclear actual.

“En cuanto a los planes a largo plazo, en menos de dos décadas, principalmente en los Urales, Siberia y el Lejano Oriente, tenemos previsto construir 38 centrales nucleares. Su capacidad total será casi igual a la totalidad de la capacidad de generación nuclear actual”, afirmó el jefe de Estado.

Según Putin, esto permitirá a Rusia ampliar su capacidad de computación para la inteligencia artificial.

“Propongo que (el gobierno), junto con las empresas, implemente un programa para desarrollar centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial y garantizar un acceso conveniente a estos centros para empresas emergentes, organizaciones de investigación y compañías tecnológicas”, expuso.

Durante su intervención, el presidente defendió la importancia de la soberanía tecnológica del país y la necesidad de “crear un mercado para la aplicación de la inteligencia artificial”.

Putin también discutió con los presentes la posibilidad de aumentar la esperanza de vida, sin embargo el mandatario ruso comentó que incluso si se llega a los 150 años, “siempre será poco”.

Antes de la ponencia, los organizadores mostraron a Putin un robot al que pusieron a bailar una canción folclórica rusa, tal y como se pudo observar en la emisión del canal de televisión estatal Canal 1.