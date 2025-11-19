Ron Centenario representa una celebración y un orgullo costarricense

Su estrategia ganadora incluye desarrollar activacio­nes y vivencias de marca que invitan a disfrutar y a cono­cer sus productos de manera sensorial y emocional, como catas guiadas, eventos exclusivos y maridajes.

Gracias a ese dinamismo y espíritu innovador, con lan­zamientos especiales y ediciones limitadas, no cesa de despertar el interés de los consumidores ni de reforzar su carácter exclusivo, afianzando su lugar tanto en la mente como en el corazón de los costarricenses.

Una marca en constante evolución