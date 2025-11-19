Ron Centenario representa una celebración y un orgullo costarricense

En 2007, la marca realizó las primeras exportaciones, con 2 de los productos más icónicos de la familia: Ron Centenario Fundación 20 y Ron Centenario Añejo Especial.
Por Revista Summa
Esta marca 100% costarricense se distingue por su personalidad elegante y auténtica, así como por estar emocionalmente conectada con su origen. De ahí que su identidad se construye sobre elementos como la artesanía, la calidad, la sostenibilidad y el orgullo de representar a Costa Rica en cada botella.
Ron Centenario transmite sofisticación, respeto por el tiempo y una dedicación constante por la excelencia desde la elaboración. Además, demuestra su compromiso con el medio ambiente y las futuras generaciones al incluir prácticas sostenibles de vanguardia en todos sus procesos, con las que honra su entorno, promueve un legado responsable y ha logrado ser de signada como una marca carbono neutral.
Su propuesta de valor también se sustenta en un porta folio diverso que abarca desde rones premium hasta ediciones exclusivas que satisfacen los gustos de los diferentes segmentos de mercado. Otro atributo diferenciador es que su calidad superior ha sido reconocida con más 67 medallas en prestigiosos concursos de destilados alrededor del mundo.
“Ron Centenario es una marca que no solo se ha enfocado en atraer y retener clientes. Se ha enfocado en crear experiencias significativas, auténticas e innovadoras para que sus seguidores vean a la marca como una parte integral de sus vidas, estableciendo una conexión emocional duradera y significativa. A la vez refuerza su carácter costarricense y su promesa de calidad superior”, afirma Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional.
Su estrategia ganadora incluye desarrollar activaciones y vivencias de marca que invitan a disfrutar y a conocer sus productos de manera sensorial y emocional, como catas guiadas, eventos exclusivos y maridajes.
Gracias a ese dinamismo y espíritu innovador, con lanzamientos especiales y ediciones limitadas, no cesa de despertar el interés de los consumidores ni de reforzar su carácter exclusivo, afianzando su lugar tanto en la mente como en el corazón de los costarricenses.
Una marca en constante evolución
Ha pasado de ser un proyecto local de añejamiento a con solidarse como un referente del ron de alta calidad. En 1985, lanzó oficialmente la marca Ron Centenario que, con el paso de los años, amplió su portafolio para incluir diferentes edades, reservas especiales y ediciones limitadas.
Gracias a la obtención de certificaciones de calidad como HACCP, avalada por la FDA de Estados Unidos, Ron Centena rio pudo ingresar con fuerza a nuevos mercados, inicialmente en Norteamérica y luego en Europa, con un alto posicionamiento en países como España, Alemania, Francia y Suiza.
La marca ha renovado su identidad visual y sus empaques, destacando el valor de lo natural y lo sostenible. Ha incorporado materiales reciclables, etiquetas de papel metalizado y cajas de fibra de algodón, reflejo de su compromiso ambiental y su coherencia con los valores del país.
“DESATÁ TU ESPÍRITU DE AVENTURA”, UNA CAMPAÑA MÁS QUE EXITOSA
- Presentada en 2025, marcó un punto de evolución en la comunicación de Ron Centenario al combinar la emoción, la sostenibilidad y la experiencia sensorial.
- Invitó a los consumidores a descubrir Costa Rica y celebrar su propia aventura personal a través de los sentidos, explorando la biodiversidad, los paisajes y los sabores que inspiran cada una de las creaciones de la marca.
- Como parte de la campaña, lanzaron cócteles exclusivos inspirados en la naturaleza costarricense a nivel local e internacional, como Volcano Adventure, Mono Cara Blanca y Niebla del Bosque.