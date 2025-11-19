Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa

Ron Centenario representa una celebración y un orgullo costarricense

Nov 19, 2025 | Noticias de Hoy

Revista SUMMA
Somos el principal grupo editorial de revistas en América Central y el Caribe.

0

Share Tweet Send Share

En 2007, la marca realizó las primeras exportaciones, con 2 de los productos más icónicos de la familia: Ron Centenario Fundación 20 y Ron Centenario Añejo Especial.

Por Revista Summa

Esta marca 100% costarricense se distingue por su persona­lidad elegante y auténtica, así como por estar emocionalmente conectada con su origen. De ahí que su identidad se construye sobre elementos como la arte­sanía, la calidad, la sostenibili­dad y el orgullo de representar a Costa Rica en cada botella.

Ron Centenario transmite so­fisticación, respeto por el tiem­po y una dedicación constante por la excelencia desde la elaboración. Además, demuestra su compromiso con el medio ambiente y las futuras genera­ciones al incluir prácticas sos­tenibles de vanguardia en todos sus procesos, con las que honra su entorno, promueve un legado responsable y ha logrado ser de­ signada como una marca carbo­no neutral.

Su propuesta de valor tam­bién se sustenta en un porta­ folio diverso que abarca desde rones premium hasta ediciones exclusivas que satisfacen los gustos de los diferentes seg­mentos de mercado. Otro atributo diferenciador es que su calidad superior ha sido reco­nocida con más 67 medallas en prestigiosos concursos de destilados alrededor del mundo.

“Ron Centenario es una mar­ca que no solo se ha enfocado en atraer y retener clien­tes. Se ha enfocado en crear experiencias significativas, auténticas e innovadoras para que sus seguidores vean a la marca como una parte integral de sus vidas, estable­ciendo una conexión emocional duradera y significativa. A la vez refuerza su carácter costarricense y su promesa de calidad superior”, afirma Dianne Medrano, CEO de Cente­nario Internacional.

Su estrategia ganadora incluye desarrollar activacio­nes y vivencias de marca que invitan a disfrutar y a cono­cer sus productos de manera sensorial y emocional, como catas guiadas, eventos exclusivos y maridajes.

Gracias a ese dinamismo y espíritu innovador, con lan­zamientos especiales y ediciones limitadas, no cesa de despertar el interés de los consumidores ni de reforzar su carácter exclusivo, afianzando su lugar tanto en la mente como en el corazón de los costarricenses.

Una marca en constante evolución

Ha pasado de ser un proyecto local de añejamiento a con­ solidarse como un referente del ron de alta calidad. En 1985, lanzó oficialmente la marca Ron Centenario que, con el paso de los años, amplió su portafolio para incluir diferentes edades, reservas especiales y ediciones limitadas.

Gracias a la obtención de certificaciones de calidad como HACCP, avalada por la FDA de Estados Unidos, Ron Centena­ rio pudo ingresar con fuerza a nuevos mercados, inicialmen­te en Norteamérica y luego en Europa, con un alto posicionamiento en países como España, Alemania, Francia y Suiza.

La marca ha renovado su identidad visual y sus empaques, destacando el valor de lo natural y lo sostenible. Ha incorpo­rado materiales reciclables, etiquetas de papel metalizado y cajas de fibra de algodón, reflejo de su compromiso ambien­tal y su coherencia con los valores del país.

“DESATÁ TU ESPÍRITU DE AVENTURA”, UNA CAMPAÑA MÁS QUE EXITOSA

  • Presentada en 2025, marcó un punto de evolución en la comunicación de Ron Centenario al combinar la emoción, la sostenibilidad y la experiencia sensorial.
  • Invitó a los consumidores a descubrir Costa Rica y celebrar su propia aventura personal a través de los sentidos, explorando la biodiversidad, los paisajes y los sabores que inspiran cada una de las creaciones de la marca.
  • Como parte de la campaña, lanzaron cócteles exclu­sivos inspirados en la naturaleza costarricense a nivel local e internacional, como Volcano Adventure, Mono Cara Blanca y Niebla del Bosque.

 

K

Artículos Relativos

Share on Facebook Share on Twitter