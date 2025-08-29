Roche: Salud integral como pilar estratégico



Ha impulsado alianzas para programas de tamizaje temprano y mejora de procesos de diagnóstico para más de 1.150 pacientes con enfermedades no transmisibles, como cáncer de mama, diabetes y retinopatía diabética.

Por Revista Summa

Esta centenaria compañía farmacéutica concibe la salud como un motor de desarrollo, por lo que ejecuta múltiples iniciativas de gran impacto. Por ejemplo, colabora con asociaciones de pacientes, promueve innovaciones en el acceso a tratamientos y asegura el bienestar de su talento humano; a la vez, impulsa proyectos de responsabilidad ambiental y ética.

Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela (CCAV) opera con base en su Estrategia de Negocio Sostenible, la cual se sustenta en 14 compromisos clave en materia social, ambiental y de gobernanza, posiciona al paciente en el centro y orienta todos sus esfuerzos para acercar la innovación y transformar los sistemas de salud en la región.

Una clave de esa visión son las alianzas estratégicas que ha establecido con actores públicos y privados, las cuales le permiten asegurar una atención integral de principio a fin para el paciente: desde la etapa de detección temprana y el diagnóstico de enfermedades hasta el tratamiento y seguimiento de su evolución.

“En Roche tenemos el convencimiento de que la sostenibilidad tiene que ser un elemento central que impulse nuestra capacidad de inno- var, de crecer con propósito y de responder a los desafíos que tiene nuestra región, la cual abarca 24 países con una complejidad maravillosa y una divergencia cultural, económica y social. Eso nos invita a abrazar esa diversidad y a trabajar en alianzas”, afirma Melissa Delgado, directora de Asuntos Corporativos de la empresa.

La iniciativa regional “Invertir en Salud para Crecer como Sociedad”, lanzada este año, es una muestra de dicho compromiso corporativo. Su objetivo es abrir una conversación multisectorial sobre la necesidad de una mayor eficiencia en la inversión en salud como motor de desarrollo económico y social.

Acciones que marcan la diferencia