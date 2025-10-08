Ricoh Panamá: Empresas que inspiran en la región



Una parte importante del éxito de la empresa es un gran equipo de trabajo.

Por Revista Summa

El propósito de esta multinacional es lograr la realización de las personas a través del trabajo. Propicia que las personas se sientan satisfechas con lo que hacen y que su motivación contribuya a una sociedad sostenible, donde el crecimiento económico y el bienestar laboral estén en armonía. En el centro de su filosofía también está el espíritu de los “Tres Amores”, creado por su fundador Kiyoshi Ichimura: ama a tu prójimo, ama tu país y ama tu trabajo.

“Ricoh Panamá pasó de ser una empresa centrada en equipos de oficina y gestión documental a convertirse en una compañía orientada a los datos y servicios digitales. Esta evolución le permitió anticiparse a los cambios del mercado y posicionarse como líder en transformación digital, manteniendo un enfoque centrado en las personas”, señala Madelin Chinea, country manager de la compañía.

La organización también se distingue por su cultura de innovación. En seis ocasiones ha sido reconocida entre los Top 100 Innovadores Globales por Clarivate. Otro aspecto que la hace destacar es su gran compromiso con la sostenibilidad. Gracias a que es pionera en prácticas de economía circular y sostenibilidad, está en la lista TIME de las Empresas Más Sostenibles del Mundo (2025), en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI World) y en la lista A del CDP (Carbon Disclosure Project).

Las prioridades en su hoja de ruta

La transformación hacia servicios digitales para impactar en la experiencia en el lugar de trabajo, integrando servicios gestionados de impresión de oficina, artes gráficas , etiquetado, dispositivos como servicio, infraestructura de TI, espacios audiovisuales para videoconferencia, colaboración , auditorios, soluciones de cartelería digital, seguridad electrónica con inteligencias artificial junto con la digitalización , gestión documental y automatización de procesos para aportar valor en los puntos de con- tacto con el cliente y crecer en los ingresos recurrentes son aspectos centrales de la estrategia corporativa.

Ricoh Latinoamérica ha invertido en una robusta plataforma de servicios gestionados remotos y en sitio, atendiendo hoy más de 75.000 clientes en la región con más de 1,5 millones de contactos al año, brindando servicios 24 horas al día los 7 días de la semana de centro de llamadas o “call center”, mesa de ayuda de TI nivel 1 y nivel 2 sumado a servicios de administración y gestión especializada de los procesos de negocios conocido como “Business Process Outsourcing” en los idiomas español, inglés y portugués.

“Además, debemos seguir con la integración de la sostenibilidad en nuestro quehacer, con la restructuración del modelo de negocio y con el desarrollo de sinergias regionales y globales, con miras a reformar la estructura corporativa con adquisiciones y nuevas alianzas, optimizar la cadena de suministros y digitalizar los procesos internos y comerciales. Con esto en mente, es muy importante seguir invirtiendo en el talento humano, a través de programas de crecimiento en habilidades digitales”, afirma la líder.

Según dice, Ricoh Panamá quiere dejar legado positivo en el mercado al contribuir con una sociedad más sostenible, creativa y eficiente mediante la transformación de la forma en que las personas trabajan y empoderándolas para que alcancen su máximo potencial.

LAS METAS DE SU NUEVO PLAN DE 5 AÑOS A PARTIR DE 2026

Mantener el crecimiento sostenido a nivel global, enfocada en la estrategia “Realización a través del trabajo”. En Latinoamérica, que desde el 2024 reporta como clúster directamente a Japón, se buscará duplicar la operación.

Mantener el liderazgo global en Servicios Digitales, consolidándose como integrador de soluciones alrededor del puesto de trabajo y la automatización de procesos.

Mantener el liderazgo a nivel de innova- ción, sostenibilidad, diversidad e inclusión.

PROYECTOS INNOVADORES

Global SDGs Action Month: Una iniciativa global que moviliza a los empleados para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo: Ricoh Latin America Inc. fue reconocida en el ranking PAR 2025 de Aequales por su trabajo en diversidad, equidad e inclusión en la región de LATAM. Consiguió el primer lugar en Centroamérica, reconocimientos por sus operaciones en México, Panamá, Colombia y Perú y el 10o puesto en Latinoamérica.

Desarrollo comunitario y ambiental: Ricoh es un fabricante líder en innovación para reducir la huella de carbono, gracias a equipos fabricados con material reciclado, de bajo consumo de energía y baja contaminación ambiental. Su meta es modernizar las infraestructuras de los clientes.