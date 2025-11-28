Revista Summa transforma la Navidad en una experiencia culinaria única

El evento reunió a aliados comerciales e invitados especiales en una noche dedicada a la gastronomía, al espíritu navideño y a dar gracias por los logros del año.

Por Daniel Rosales

La magia de la Navidad se vivió una vez más en el Christmas Cooking Show 2025 de Summa Media Group (Revista Summa, Revista MJ by Summa y Ejercicio y Salud), en una velada que combinó gastronomía, camaradería, celebración y agradecimiento, junto a aliados estratégicos, invitados especiales y marcas que han acompañado a nuestros medios a lo largo de 31 años en el mercado.

El encuentro, organizado por nuestra unidad de eventos Summa Connections, se desarrolló en Amura Centro Culinario, en un ambiente íntimo y festivo, donde los aromas, el aprendizaje y los detalles cuidadosamente preparados marcaron el inicio de la temporada navideña para los participantes.

Conto con el patrocinio de Foodie de Dos Pinos, Bottega, Ron Centenario, Zarah Carter, Griffith Foods (salsas Zafrán), Amura, The Booth Factory, delrio, Berlitz y OSS. Su respaldo dio vida a una noche llena de energía, creatividad y espíritu navideño.

El talento culinario

En esta 5º edición, los participantes se dividieron en grupos para preparar los diferentes platillos del menú: un canapé en pan de masa madre con queso cremoso, eneldo y tomates Cherry como entrada; ensalada navideña y vegetales, como acompañamiento; lomo de cerdo con salsa de berries, como plato principal; y de postre un pie de pecanas con helado de vainilla.

Para sacar adelante la tarea, contaron con la guía del chef Rodrigo Gutiérrez, encargado de eventos corporativos en Amura Centro Culinario y profesor instructor del centro, con una sólida formación en el prestigioso Basque Culinary Center de España. Además, dio una amena clase y, junto a su asistente, supervisó todo el proceso.

Su participación aportó técnica, calidez y un enfoque humano a cada demostración, propiciando que los aprendices de cocinero desarrollaran su creatividad y dones culinarios.

Las bebidas estuvieron a cargo de Bottega, que recibió a los invitados con un espumante; Ron Centenario, que ofreció degustaciones y un coctel especial para la cena, y de Dos Pinos, con su marca de bebidas gasificadas Alma.

Como parte de la experiencia, los presentes pudieron llevarse como recuerdo una foto vestidos de chef, optimizada con IA por The Booth Factory, y participaron de rifas a cargo de Bottega y Zara Carter.

“Nos sentimos muy complacidos y orgullos de que Summa Media Group y su presidente, Rafael Mora, nos hayan elegido para albergar este evento navideño y unirnos a sus aliados estratégicos. Abrir nuestras puertas para experiencias gastronómicas es algo que constantemente hacemos, a través de teams buildings, capacitaciones, entrenamientos, reuniones y celebraciones, como esta ocasión. Estamos comprometidos con la formación, la innovación y la creación de experiencias culinarias memorables”, expresó por su parte Alexander Carazo, gerente y socio de Amura Centro Culinario.

Durante el evento, moderado por Rocío Ballestero, directora editorial de Revista Summa, y Michael Rojas, director de eventos de Summa Connections, los asistentes vivieron una velada que combinó sabor, inspiración y conexiones significativas. Las estaciones culinarias, las demostraciones personalizadas y los espacios de interacción permitieron disfrutar de la gastronomía de una forma cercana y auténtica.

Como cada año el evento se convirtió en una oportunidad para agradecer a quienes han acompañado a Revista Summa durante el año, así como para fortalecer la relación con aliados y colaboradores.

“Todos necesitamos hacer una pausa para dar gracias por la vida, por los frutos de nuestro trabajo, por la familia, por los logros personales y las bendiciones que recibimos en el año. También por problemas que nunca faltan y que, de una u otra forma, nos llevan a aprender, a crecer y a convertirnos en mejores personas. Esta es nuestra forma de reconocer lo bueno, de fortalecer relaciones y de agradecer a quienes, con su apoyo, han hecho posible que tengamos más de 30 años en el mercado”, expresó la directora editorial.

Con el Christmas Cooking Show, Summa Media Group dio cierre a los eventos del 2025. No obstante, la agenda del 2026 viene cargada de actividades que no podrá dejar pasar. ¡Esté atento!