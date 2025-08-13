Revista Fortune reconoce a Wang Chuanfu como uno de los diez líderes empresariales más influyentes del planeta

Con presencia en más de 70 países y regiones, BYD continúa fortaleciendo su compromiso de liderar el cambio hacia la movilidad eléctrica y las energías renovables.

Por Revista Summa

El fundador y presidente de BYD, Mr. Wang Chuanfu, ha sido nombrado por la revista Fortune como una de las 100 personas más poderosas en el mundo de los negocios, ocupando un lugar destacado dentro del top ten de este prestigioso listado.

Este reconocimiento destaca la visión y liderazgo de Wang Chuanfu, quien ha convertido a BYD en uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos y soluciones de energía limpia a nivel global. Bajo su dirección, la compañía ha impulsado innovaciones clave como la tecnología de carga ultrarrápida y el desarrollo de baterías Blade, contribuyendo a hacer más accesible la movilidad eléctrica.

La clasificación de Fortune reconoce a líderes que han transformado sus industrias y han influido de manera significativa en la economía mundial. Wang Chuanfu comparte este honor con figuras de gran relevancia internacional, lo que reafirma el papel protagónico de BYD en la transición hacia un futuro más sostenible.

“Este reconocimiento no es solo para mí, sino para todo el equipo de BYD, que trabaja cada día con la misión de innovar y construir un mundo más limpio y eficiente”, afirmó Wang Chuanfu.