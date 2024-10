Reunión entre Mulino y Macron genera optimismo para sacar a Panamá de las listas

El presidente de Panamá se reunió con su homólogo de Francia y le mostrará los avances de Panamá en materia de transparencia y prevención del lavado de dinero/

Por La Estrella

Como positivas y acertadas. Así son las expectativas que tienen los expertos sobre el encuentro de este lunes, entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

Antes de atender la invitación de Macron, Mulino dejó claro que entre los temas principales que conversarán están la relación bilateral entre ambos países y las listas discriminatorias, en las que Panamá ha sido incluido por varios países de Europa.

Carlos Raúl Moreno, presidente Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), quien estará con el mandatario en el viaje, comentó en una entrevista previa con este medio que “la invitación demuestra que Francia está dispuesta a iniciar un ciclo de conversaciones para evidentemente mejorar las relaciones con Panamá”.

“Llegamos a Francia porque Macron invitó a Mulino. Eso es un gran paso que estamos dando y que se logra después de las declaraciones del presidente de la República en las Naciones Unidas, donde dejó clara la posición de Panamá y cuáles son las aspiraciones para que se le trate en términos de igualdad y que no se nos catalogue como paraíso fiscal”, afirmó Moreno.

El presidente de Gapifi explicó que la agenda incluirá diferentes estrategias y temas sobre los avances que ha hecho el país para salir de las listas. Como por ejemplo, dijo, mostrarle al presidente de Francia que Panamá cuenta con un registro único de beneficiario final, que abarca a más del 90 % de las sociedades anónimas y que es compartido a 77 países del mundo, incluyendo a Francia y a todos los países europeos. Además, de las intenciones de Panamá de establecer medidas de retorsión a los países que decidan mantener o incluir al país en listas.

“Una vez que se presenten estos avances esperamos que Francia entienda que en Panamá esto ya no es un obstáculo en la lucha contra el lavado de dinero. Además, esperamos que próximamente la Comisión Europea presente nuevamente ante el Parlamento la solicitud de salida de Panamá”, sostuvo Moreno.

El presidente de Gapifi aclaró que se debe ser realista de que después del viaje, el presidente Mulino no va a regresar con un arreglo o acuerdo, ya que más bien este es un proceso que empieza por hacerle entender a Francia de que tenemos que construir los lazos entre ambos países.

Tanto el World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá), como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip) destacaron el paso que dio el país para hablar con Francia sobre el tema de las listas con una “buena” gestión diplomática, a través de encuentros políticos.

Moisés Cohen, presidente de Cosip, señaló que con el escenario actual lo que queda al país son esas conversaciones directas con los presidentes de los grandes líderes de estos bloques económicos, porque ya Panamá ha avanzado mucho en temas de transparencia y de los que ya cuenta con resultados.

Sentenció que este tipo de encuentros políticos siempre deben ser la primera prioridad del Estado si quiere dejar por sentado su posición de no querer estar más en listas. “La primera opción de Panamá no debe ser la fuerza ni la retorsión, sino la de presentar con hechos los avances que ha logrado, pero si eso no funciona, entonces, se pueden establecer las medidas de retorsión dichas por el presidente, como última opción”, recalcó.

Tabaré Albarracini, presidente del WCA Panamá, por su parte, valoró la reunión como “positiva”, en el sentido de que a Panamá le hacía falta coordinar ese lobby político para lograr ese fin, más allá de lo que hacía en la parte técnica con los reguladores.

“Se fueron logrando avances en la parte técnica, pero no se fue haciendo a la par ese lobby político para lograr que el Parlamento Europeo aprobara la salida de Panamá, después de los resultados obtenidos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así que vemos con buenos ojos ese encuentro con Francia, que es uno de los líderes del bloque económico europeo”, manifestó Albarracini.

Añadió que “es importante que exista ese puente y que se pueda dialogar y buscar en cómo conseguir un consenso para no seguir siendo perjudicado cuando otras jurisdicciones no han hecho todo lo que sí ha logrado Panamá”.

Asimismo, Temístocles Rosas, presidente del Conep, indicó que las acciones emprendidas por el presidente Mulino para que Panamá deje de estar en listas discriminatorias se inician con una buena gestión diplomática.

Consideró que “es importante que países que forman parte de la Unión Europea y quienes más exigen cumplimiento a Panamá conozcan todas las acciones que hace nuestro país para prevenir el lavado de dinero, de activos y de financiamiento al terrorismo”.

“Poder reunirse con el presidente Emmanuel Macron de Francia le permitió al presidente José Raúl Mulino hablar directo y con firmeza sobre la realidad de Panamá y todo lo que hemos hecho. Avalamos lo que hace y auguramos resultados positivos de este viaje”, subrayó Rosas.

En ese seguimiento de acercamiento político, Moreno recordó que el Parlamento Europeo esta próximo a renovar sus diputados. Por lo tanto, vaticinó que le tocará al canciller Javier Martínez-Acha junto con el presidente Mulino desarrollar los acercamiento con los diversos factores políticos de los diputados a fin de conseguir los votos favorables para una salida de Panamá de las listas.