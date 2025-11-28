Retos y Tendencias del Futuro Digital 2026: IA Generativa y Ciberseguridad

La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo empresarial y para la evolución de los ciberataques, por lo que marcará profundamente el futuro digital en 2026. Las amenazas impulsadas por IA están evolucionando rápidamente. A medida que el acceso a herramientas de IA se vuelve más generalizado, los cibercriminales aprovechan este cambio de dos maneras clave: utilizando la IA para potenciar sus capacidades y atacando a organizaciones e individuos que adoptan tecnologías de IA.

Hoy, plataformas como ChatGPT, Copilot o Gemini permiten a las empresas mejorar productividad y automatización, pero esto ha ampliado significativamente la superficie de ataque. De acuerdo con el más reciente AI Security Report de Check Point Research, partner de Soluciones Seguras, más del 51% de las empresas ya utilizan servicios de IA cada mes. Al mismo tiempo que los atacantes aceleran el uso de modelos avanzados para automatizar campañas de captura de datos.

La IA generativa está transformando la forma en que operan tanto las empresas como los cibercriminales. La velocidad con la que hoy pueden automatizar ataques obliga a las organizaciones a fortalecer sus capacidades de detección y respuesta con la misma rapidez”, afirmó Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras.

Además, en mercados como Costa Rica persisten vulnerabilidades críticas. Según el más reciente Reporte de Inteligencia de Check Point, el tipo de vulnerabilidad más común en el país es el de Information Disclosure que afecta al 87% de las organizaciones, frente al 73% del promedio en Latinoamérica. Este escenario incrementa el riesgo de fugas de información y facilita ataques dirigidos, especialmente en entornos donde se integran herramientas de IA.

Tendencias en ciberseguridad para 2026

Según el análisis de Soluciones Seguras, estas serán las principales amenazas y retos del próximo año:

1. Ransomware más agresivo y selectivo: Los ataques de ransomware seguirán en aumento y evolucionarán hacia campañas más dirigidas y sofisticadas. Los ciberdelincuentes apuntarán a organizaciones con capacidad de pago y datos sensibles, combinando cifrado, robo de información y extorsión pública (double/triple extortion).

2. Amenazas avanzadas impulsadas por IA: La inteligencia artificial se consolidará como un elemento central en las tácticas de ataque. Surgirán modelos de IA maliciosa (dark AI models) diseñados para actividades ofensivas, plataformas falsas que se hacen pasar por herramientas legítimas, y un incremento en el robo y secuestro de cuentas de IA acompañado de técnicas de jailbreaking. Asimismo, los modelos generativos permitirán crear y optimizar malware más rápido y evasivo, además de analizar grandes volúmenes de datos para identificar vulnerabilidades y rutas de intrusión más efectivas.