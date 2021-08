AR Holdings es una empresa dedicada a operar diferentes marcas internacionales en Latinoamérica.

Por Revista Summa

El reconocido restaurante de origen estadounidense de alta cocina, The Capital Grille, llega a Costa Rica y abrirá sus puertas mañana jueves 12 de agosto de la mano del grupo inversionista AR Holdings.

Para su apertura, AR Holdings invirtió aproximadamente US$1.500.000, con el fin de remodelar el local y preparar todo lo que necesita el espacio de 470 metros cuadrados ubicado en el centro comercial y residencial Avenida Escazú. Y para su operación se contrataron 43 colaboradores directos.

“Estamos muy felices de abrir The Capital Grille en Costa Rica, y así ofrecer una experiencia inigualable, acompañada de cortes de carnes y vinos de la más alta calidad”, expresó Miguel Ramírez, VP de Operaciones de AR Holdings. Conocido por su ambiente cómodo y elegante, The Capital Grille ofrece filetes añejados en seco, mariscos frescos y una reconocida carta de vinos. Sus cortes de carne, preparados por expertos, son madurados en promedio durante 18 a 24 días, y cortados diariamente en el restaurante por un experto en carnes.

Para garantizar la calidad de sus cortes, el restaurante utiliza cámaras de calor infrarrojo, que combinan cuatro elementos: temperatura, humedad, circulación de aire y luz UV, los cuales permiten una maduración y caramelización perfecta en todos los cortes, ofreciendo de esta manera cortes tiernos y jugosos, con el sabor inigualable de The Capital Grille.

Cada plato del menú se elabora con productos premium, de primera clase, adquiridos en el mercado nacional e internacional; y esto, junto a la capacitación del equipo costarricense recibida en Estados Unidos, garantiza la misma calidad en los productos y el servicio que se ofrece en los restaurantes de Norteamérica.

Entre los platillos representativos de la marca están: Calamares fritos, salteados con pimientos picantes; Ribeye con hueso, en costra de porcini y balsámico de 15 años; New York Strip con hueso, dry-aged; Salmón sellado con glaseado de cítricos y con almendras; Coles de Bruselas glaseadas con salsa de soya y tocineta; Papas fritas con aceite de trufa y con parmesano; y los Mac ‘N’ Cheese con langosta, entre otros.

Las opciones gastronómicas de The Capital Grille acompañan a una carta de vinos de primer nivel y el menú Cocktail Time. La carta de vinos del restaurante incluye más de 200 opciones, seleccionados por un sommelier y se exhibirán en una cava

de vinos que alberga habitualmente más de mil botellas.

Junto a esta colección de vinos, la marca ofrecerá el programa de Wine Locker Members, éste le permite a los clientes adquirir sus selecciones favoritas y tenerlas siempre a disposición en el restaurante.

“Es importante destacar que nuestros invitados tienen acceso a las recomendaciones o guías de nuestros expertos sommeliers, para de esta manera elegir su vino favorito y acompañarlo con el platillo que deseen”, explicó Ramírez.

The Capital Grille, más que un restaurante es un club abierto, donde los visitantes tendrán toda una experiencia gastronómica. “La cocina es de concepto abierto, donde nuestros clientes pueden ver la preparación de los platillos desde su mesa, y también conocer en detalle la cava de vino que está expuesta en el local”, concluyó Ramírez.

El restaurante abre sus puertas cumpliendo los protocolos indicados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, ante la afectación del COVID-19. Para vivir la experiencia The Capital Grille, puede visitar el local ubicado en Avenida Escazú, en el horario de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.