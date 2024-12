Resoluciones de Año Nuevo: lo que todo patrono debería plantearse

Los contratos de servicios profesionales son, sin duda, una de las principales tentaciones de los patronos en Costa Rica.

Por Marco Esteban Arias, Socio de BDS Asesores

Se acerca la temporada navideña y de fin de año, y eso significa buenas noticias: pago de aguinaldo, tamaleadas, buen clima, vacaciones, victorias deportivas…, son solo algunas de las cosas que se celebran en esta época.

Para muchos, la temporada trae también consigo una etapa de reflexión. Metas personales de crecimiento profesional, mejorar los hábitos alimenticios, mantener un estilo de vida activo o practicar un nuevo hobby son algunas de las “resoluciones de año nuevo” más comunes que miles de personas se plantean año con año.

Hoy, en lugar de plantearnos metas personales, utilizaremos este espacio para proponer las resoluciones de año nuevo que todo patrono podría o debería plantearse para el 2025 que se avecina.

1. Mejorar los hábitos de jornadas de trabajo y mantener una rutina de horarios adecuada

Así como los gimnasios y otros centros de actividad física lucen abarrotados en el mes de enero, los calendarios, reuniones y pizarras de los patronos deberían estar llenos de ideas para mejorar el manejo de las jornadas y horarios de trabajo de sus organizaciones.

El mal manejo de los distintos turnos y jornadas, tiempos de descanso, jornadas rotativas, horas extra permanentes y otros problemas similares son las situaciones que más les duelen a los patronos año con año. No es algo que sea de extrañar, pues tampoco es un secreto que las jornadas de trabajo en Costa Rica son, en su mayoría, producto del pensamiento de la década de 1940, cuando entraron en vigencia el Código de Trabajo y nuestra actual Constitución Política.

Entonces, así como un plan responsable de mejorar la salud física y los hábitos de alimentación debería comenzar con consultar a una persona profesional en salud y otra en nutrición, los patronos deberían proponerse realizar un diagnóstico de sus jornadas y horarios de trabajo. Se deben identificar los casos de riesgo e incumplimiento de la legislación que seguramente existen y diseñar un plan para reducir y eliminar esas contingencias. Si bien hoy estas situaciones quizás no generan dolor, mañana podrían ser una verdadera crisis cuando uno o dos reclamos exitosos de personas trabajadoras motiven al resto a plantear lo mismo.

2. Controlar el consumo de los contratos por servicios profesionales

Los contratos de servicios profesionales son, sin duda, una de las principales tentaciones de los patronos en Costa Rica. Qué fácil puede ser caer en la costumbre de ahorrar un poco hoy olvidando que podremos pagarlo con creces mañana.

“No, no, solo lo voy a utilizar para esta contratación. No más, nunca más”.

“Un zarpe y listo; no más contrataciones por servicios profesionales”.

Estas son solo algunas de las frases que los patronos pueden decirse a sí mismos para seguir utilizando contrataciones por “servicios profesionales” que, a todas luces, no son otra cosa que una relación laboral encubierta. Claro, es muy tentador trasladar al “profesional” la carga de contar con su propio seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social o no tener que pensar en vacaciones o aguinaldo, pues no es un contrato laboral. Pero, ¿realmente hay un ahorro a largo plazo?

La “resaca laboral” que puede sobrevenir luego, que incluiría el pago de todas las cargas sociales dejadas de reportar (sí, las obreras también), el pago de aguinaldos y vacaciones de toda la relación laboral, multas, intereses, entre otros extremos, serán más que un dolor de cabeza pasajero para los patronos.

Por ello, un consumo, perdón, un uso moderado y consciente de los contratos de servicios profesionales permite que las organizaciones utilicen esta modalidad de contratación para situaciones justificadas, que realmente lo ameriten, y no de manera habitual para muchas contrataciones que, con la mano en el corazón y siendo honestos, deberían ser de naturaleza laboral.

3. Ser más ordenado: documentar, documentar y documentar

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos una resolución de año nuevo que muchos patronos en Costa Rica deberían considerar.

En muchas ocasiones, los clientes nos contactan para analizar posibles sanciones disciplinarias o inclusive despidos de personas que no han hecho bien su trabajo ni seguido instrucciones. En no pocas de esas veces, cuando consultamos si la empresa o institución tiene políticas, directrices o procedimientos escritos que contengan lo que la persona debió hacer o no hacer, la respuesta es que no. En otras, sí existen, pero no hay evidencia alguna de que hayan sido comunicados a la persona trabajadora en cuestión.

Por ende, nunca está de más plantearse para este nuevo año el revisar las políticas y procedimientos internos, verificar si son de conocimiento de todas las personas trabajadoras y cuál evidencia hay de su comunicación. También, verificar cuáles son los errores más frecuentes que cometen los trabajadores y si existe algún documento o directriz que haya sido comunicado a la persona y que, por ende, pueda decirse que debería conocerlo.

Como dice el refrán popular: “papelitos hablan” y para los patronos en Costa Rica, esto implica tener que crear, comunicar, y evidenciar la existencia de todos los procedimientos y políticas necesarios. De lo contrario, nos veremos el año nuevo repitiendo éste propósito.