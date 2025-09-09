República Dominicana: Plataforma AZUL alcanza 1.000 millones de transacciones procesadas

La solución de pagos digitales ofrece soluciones físicas, digitales y móviles para pagos en comercios.

Por Revista Summa

AZUL, la solución de pagos digitales de Servicios Digitales Popular, filial del Grupo Popular, anunció haber alcanzado más de 1.000 millones de transacciones procesadas, a través de sus plataformas físicas y digitales, representando un logro en el sector fintech dominicano.

Este importante hito coincide con la conmemoración del 11° aniversario de la plataforma, reafirmando su liderazgo sostenido en el ecosistema de pagos del país.

AZUL es una solución integral de adquirencia y pagos digitales de Servicios Digitales Popular, y ofrece desde terminales físicas hasta soluciones de comercio electrónico, pagos sin contacto y subagentes bancarios.

Desde su lanzamiento, ha consolidado su liderazgo e innovación ofreciendo soluciones de pago con terminales físicas, tanto inalámbricas, alámbricas e integradas, pagos móviles con tecnología NFC y soluciones de comercio electrónico como el Link de pagos, QR y API para comercios. Además, brinda servicio 24/7, estabilidad, seguridad con certificación PCI y prevención de fraudes.

Al respecto, el señor Eugene A. Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular, remarcó que “este hito es un reflejo de la adopción masiva y la confianza de comercios y consumidores. Este volumen transaccional es prueba del impacto de la propuesta de valor de AZUL y respalda su promesa de evolución tecnológica”, indicó.

Un camino de innovación constante

En 2016, AZUL fue pionero en adoptar pagos sin contacto o NFC en la República Dominicana, convirtiendo al país en el segundo del Caribe en implementar esta tecnología. Este paso modernizó la experiencia de pago, impulsando una cultura de transacciones más ágiles y seguras.

En 2022 introdujo la app “Tap” para aceptar pagos NFC desde teléfonos móviles. Esta herramienta amplió el acceso a tecnologías de pago avanzadas, especialmente para pequeños comercios y trabajadores independientes, marcando así un hito en la transformación digital de la región.

Impulso al ecosistema pyme

AZUL ha desempeñado un papel clave como subagente bancario de Banco Popular Dominicano, impulsando el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

A través de una amplia red de puntos de venta ha permitido que cientos de emprendedores reciban pagos sin necesidad de un sitio web formal y acceder a servicios financieros y soluciones digitales robustas, contribuyendo así a su formalización, crecimiento y sostenibilidad, además de representar una puerta de entrada al comercio digital para muchos negocios emergentes del ecosistema emprendedor dominicano.