República Dominicana contuvo un 3,5 % la inflación subvencionando los combustibles

La inflación en República Dominicana acumula un alza interanual del 9,64 %, pero el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor «Ito» Bisonó, asegura que gracias a las subvenciones a los combustibles, se ha conseguido contener un alza adicional del 3,5 %.

En una entrevista a Efe, Bisonó también analiza la fortaleza de las zonas francas, principal sector exportador de República Dominicana, y aborda el acuerdo comercial que el país caribeño negocia con Colombia.

Pregunta: ¿Cuánto ha invertido el Gobierno en esos subsidios y de qué manera se financian?

Respuesta: No hemos tomado préstamos para los subsidios, sino que nos hemos sustentado en el ahorro, en los recortes y en la «eficientización» de los recursos del Estado. Eso, conjuntamente con el aumento de las recaudaciones fruto del crecimiento de la economía nos ha permitido invertir este año 17.000 millones de pesos hasta la fecha (unos 308 millones de dólares).

Digo invertir porque con eso hemos conseguido paliar la inflación en un 3,5 %, y eso quiere decir que la sociedad puede estar más tranquila y podemos seguir recibiendo inversiones y compensar eso que destinamos al subsidio de los hidrocarburos.

P:¿Cuánto tiempo serán asumibles esos subsidios?

R: En el equipo económico revisamos el panorama cada seis meses. El presupuesto se hace una vez al año, pero cuando nos reunimos la volatilidad de los mercados es tan irregular que no podemos hacer planes a más largo plazo. Lo vemos a medio plazo, conscientes de que hay coyunturas que quizá tengamos que ordenar. Eso lo dice la volatilidad del mercado.

ZONAS FRANCAS

P: Las zonas francas están el pleno crecimiento en el país, pero desde el sector se ha reclamado una campaña de promoción más agresiva ¿Hay algún plan definido en esa dirección?

R: Definitivamente. Nosotros, desde que llegamos (al Gobierno), con una estrategia clara en el manejo de zonas francas, nos hemos comunicado con más de 350 compañías de capital americano (…) para la atracción de esas inversiones.

El «nearshoring» (deslocalización a un país cercano) en República Dominicana es una realidad. Este año hemos llegado, a la fecha, a los 185.000 empleos directos. Cada empleo de esos acarrea tres empleos indirectos. Cuando asumimos el Gobierno en agosto de 2020 encontramos 135.000, o sea que hemos aumentado en 55.000 empleos, más los indirectos.

En números de exportación hemos llegado a una cifra récord de 7.000 millones de dólares solamente en zonas francas y este año a lo que vamos, registrado por el balance del primer cuatrimestre, llegaremos a los 200.000 empleos directos y a los 8.000 millones de dólares a fin de año.

ACUERDOS COMERCIALES

P: Se está negociando un acuerdo comercial con Colombia ¿Qué objetivos persigue República Dominicana y a qué sectores puede beneficiar?

R: Nosotros hemos estado trabajando en ver cuáles son los socios con los que podemos tener un ganar-ganar. En eso comenzamos con Chile, ya se mandó un acuerdo parcial de comercio y avanzamos con Chile. Entonces vino el presidente de Colombia, Iván Duque, y plantea que la balanza comercial está muy a favor de Colombia y que quería ayudar incluso a que República Dominicana tuviese un mayor posicionamiento. Y hemos estado analizando cómo podemos participar siempre cuidando la producción nacional y a los empresarios que ya tienen inversiones en República Dominicana. Se está avanzando en ver qué se puede plantear para nivelar este intercambio de negocio y luego echar adelante. Y para ello hay una comisión nacional de comercio de negociación en la que está presente el sector privado.

NO ES MOMENTO DE CAMBIOS

P: Una misión del FMI que visitó el país en mayo señaló que hay margen para ampliar la base impositiva y racionalizar las exenciones fiscales. ¿El Gobierno tiene algún proyecto de reforma fiscal en esa dirección?

R: Tratamos de hacerlo el año pasado, no se pudo (…) En medio de pandemia, en medio de crisis, en medio de la volatilidad de los mercados y de las «commodities» (materias primas) no era el momento. Y todavía no es el momento.