Rep. Dominicana mantiene perspectivas positivas de crecimiento, pero…

El consumidor dominicano prioriza volumen sobre valor, mientras las marcas privadas ganan protagonismo.

Por Revista Summa

Worldpanel by Numerator presenta los hallazgos más relevantes del reporte Consumer Insights correspondiente al segundo trimestre de 2025, con información clave sobre los hábitos de compra de los hogares dominicanos enfocado a productos de consumo masivo.

Contexto macroeconómico

A nivel global, se mantiene una estimación positiva de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En la región CAM (Caribe y Centroamérica), la proyección es aún más acelerada, con un crecimiento estimado de 3.8%. En particular, Guatemala, Panamá y República Dominicana destacan por tener una proyección superior al promedio regional.

República Dominicana continúa con buenas perspectivas de crecimiento. Sin embargo, el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos está siendo un factor de consideración en el recorte de estimación de crecimiento hacia el cierre de 2025, pasando de 4.7% a 4.0%.

Durante 2024, a pesar de la inflación, el país mostró un crecimiento en el salario real (RD$21,667 vs RD$20,159 en 2023). No obstante, los hogares dominicanos reportan mayores dificultades para cubrir sus gastos mensuales: 42% de los encuestados lo mencionan, en comparación con 29% en el promedio de Centroamérica.

Comportamiento de compra

República Dominicana muestra un crecimiento más acelerado en unidades (10.6%) que en valor (8.7%), una tendencia también observada en Honduras, El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, en el corto plazo, los hogares dominicanos comienzan a realizar tickets más bajos, lo que podría indicar una mayor racionalización del gasto.

Destaca aumento del gasto en el canal moderno (+24.5%) como Hipermercados, Supermercados, mientras el canal tradicional muestra un incremento en precios (+9.9%) y una disminución en el gasto del hogar hacia este canal (-3.9%).

En cuanto a las marcas privadas continúan ganando mercado a un ritmo acelerado (+36%), superando ampliamente a las marcas comerciales (+4%). Los Lovers de la marca privada destacan en un perfil de nivel socioeconómico más alto ubicados en Santo Domingo más Distrito Nacional (DN).

“Las empresas de consumo masivo deben prestar atención al cambio en la dinámica de compra, donde los hogares dominicanos priorizan volumen sobre valor, lo que exige estrategias más eficientes en precio, empaque y canal”, finalizó Carlos Aguayo de Worldpanel by Numerator CariCAM.