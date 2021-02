Registro de Buques de Panamá apuesta por el mejoramiento de su flota

Una vez culminado el proceso de mejoramiento de la flota, se tendrá un mejor cumplimiento internacional en términos de Convenios Internacionales.

Por Revista Summa

A lo largo de 27 años, el Registro de Buques de Panamá se ha mantenido como el Registro más grande del mundo, lo que representa un motivo de orgullo nacional y es muestra del gran trabajo desempeñado desde la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Es por esto que, el mejoramiento del cumplimiento de la flota bajo bandera panameña, junto a factores como la edad de las naves, el historial de detenciones y de inspecciones de seguridad, junto al historial de inspecciones y certificación, son considerados como temas primordiales para esta administración, reafirmó el administrador de la AMP, Noriel Araúz.

En este sentido, se ha estado trabajando en una revisión integra, para la verificación y control de las más de 8,500 naves que conforman la flota panameña. Producto de esta acción se ha dado inicio a un proceso de depuración de la flota, en donde aquellas naves con un historial comprometido de detenciones, naves de pesca envueltas en situaciones de pesca no declarada y no reglamentada, y naves que mantengan un bajo cumplimiento internacional serán objeto de un proceso de cancelación de su registro.

Es destacado mencionar —con respecto a las naves de pesca— que aquellas que no cuenten con su Licencia de Pesca emitida por la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), serán objeto de sanciones y posibles cancelaciones del Registro, ya que es importante salvaguardar el buen nombre de Panamá y de su flota, por lo que se busca que ninguna nave enarbolando la bandera panameña se vea involucrada en situaciones de pesca ilegal.

La AMP, como ente responsable, ha solicitado a las organizaciones reconocidas, sociedades clasificadoras y firmas de abogados, no proveer servicios relacionados con la Marina Mercante panameña a naves señaladas en la Lista de Buques IUU (ilegal, no denunciadas y pesca no reglamentada, por sus siglas en ingles), publicada en la página web del Registro, dentro del documento Marine Notice 01 del año 2020, reiterado este año 2021.

Igualmente, las naves de avanzada edad y que no mantienen sus documentos en regla representan un potencial riesgo, ya que pueden sufrir detenciones en las inspecciones de Estado Rector de Puerto, causando perjuicios al resto de la flota, así como al prestigio de nuestra bandera panameña.

Una vez culminado el proceso de mejoramiento de la flota, se tendrá un mejor cumplimiento internacional en términos de Convenios Internacionales e Inspecciones de Estado Rector de Puerto, al igual que en el control sobre la flota de pesca.

Relacionado con lo anterior, es importante destacar que la flota panameña, al mes de enero de 2021, mantiene un cumplimiento del 96.66%, en relación a los Memorandos de Cumplimiento a los que pertenece.

La Autoridad Marítima de Panamá, a través de estas medidas, reafirma su compromiso con la adopción de políticas que promuevan y aseguren su competitividad en el sector marítimo, garantizando de igual forma a nuestros clientes un servicio y trabajo de calidad, que refleje porqué somos la bandera predilecta entre armadores y operadores que buscan tener un sólido respaldo y ser asociados con la excelencia.