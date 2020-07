Redes sociales, la voz de las marcas durante la cuarentena

El uso de las redes sociales como una plataforma para dar a conocer y comercializar una marca o un producto se ha impuesto como un canal exitoso.

Por Revista Summa

El distanciamiento social provocado por la pandemia del Covid-19 modificó la forma cómo se está navegando en internet, los hábitos de consumo en las redes sociales y el uso del tiempo libre de las personas. En la región y una vez se tomaron las primeras medidas de confinamiento, el incremento del tráfico en la red estuvo entre el 35 y el 40%.

El formato de videos para plataformas como YouTube, Instagram o TikTok y el uso de las redes sociales, como WhatsApp y Facebook incrementaron notablemente su consumo. En promedio, actualmente el 62% de los latinoamericanos ven más contenido digital en estas plataformas que el que hacía antes de iniciar el coronavirus, según el último informe publicado por Statista, firma especializada en datos de mercado.

Antes del Covid-19, el tráfico en internet en los hogares de la región se presentaba entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., seguido por un período estable durante todo el día, hasta las 6 p.m. Ahora el consumo se presenta de manera sostenida durante todo el día.

Para Sebastián Jasminoy, CEO de Fluvip, compañía tecnológica que desarrolló la plataforma líder de Influencer Marketing en América Latina “La pandemia transformó los hábitos de las personas que ahora pasan el mayor parte de su tiempo en sus hogares, teniendo que trabajar, estudiar y hasta distraerse, en este contexto. Las redes sociales supieron interpretar estas necesidades y hoy son utilizadas para informarse, educarse, entretenerse, para la comercialización de productos y servicios y hasta para liderar procesos de cambio culturales. En este sentido, los influencers son un nuevo medio por si solos y sirven como un gran ‘match’ para potenciar esta comunicación”.

El uso de las redes sociales como una plataforma para dar a conocer y comercializar una marca o un producto se ha impuesto como un canal exitoso para este fin. El marketing de Influencers es la estrategia que utilizan las empresas para hacer publicidad en colaboración con personas reconocidas en diferentes plataformas. A través de publicaciones, recomendaciones y testimonios, los influencers sugieren un comportamiento de compra sobre un mercado específico, haciendo resaltar una marca y favoreciendo sus ventas.

Los criterios que usan empresas como Fluvip para medir el éxito de un influenciador son: Cantidad de followers, Alcance y Engagement, Impresiones, Datos de tráfico, y finalmente conocer en detalle el perfil, contenidos posteado, personalidad y actitud frente a diferentes temas.

Uno de los casos más célebres durante este período es el de la influencer Leslie Mckenzzie, una popular Tik Toker con más de 2.7 millones de seguidores, comparte su día a día en cuarentena a través de videos cortos en los cuales muestra de una manera divertida su forma de llevar el confinamiento. “Uno de mis propósitos al saber que no íbamos a poder salir por un tiempo de casa era enfocar mi contenido. Sinceramente no imaginaba el resultado que iba a tener, pero al ver que a las personas les fue gustando y que me pedían más videos, fue lo que me motivó a ser constante. La diferencia a mis videos anteriores es que en este nuevo contenido los seguidores se sienten identificados pues ellos tampoco han podido salir y les gusta la manera en cómo cuento mi día a día haciendo diferentes actividades”.

Para Paulina Fagoaga, Country Manager de Fluvip, el desarrollo del Influencer Marketing se ha dado de una manera especial en el país porque “Sabemos que, al estar en confinamiento, nuestra ventana al exterior son los dispositivos. La forma de mantenerse cerca del círculo social son las redes sociales. Sin embargo, nos enfrentamos a una sobreexposición de anunciantes en digital y un público sensible. El reto de hoy es generar contenido relevante o de valor y empático ante la situación. Los influencers se han visto en la necesidad de incursionar y crear otro tipo de contenido, apoyarse de colaboraciones entre ellos mismos, tendencias en estilo de videos, nuevas aplicaciones etc. Se enfrentan ante un gran reto que es mantenerse relevantes ante la sobreexposición actual de contenido. Lo que está sucediendo es que se están dividiendo las audiencias y se están haciendo cada vez más ‘de nicho´, por lo que ha incrementado, aún más, la importancia de la data y su análisis para seleccionar los influencers adecuados de acuerdo al perfil e intereses del target a impactar”.

Con el auge y la cantidad del contenido que se genera tecnologías como Machine Learning y el Big Data están cambiando el Influencer Marketing con un objetivo claro: predecir el resultado que tendrá una campaña, antes de llegar a iniciarla. Entre mejor información se tenga, más acertada será la predicción final para establecer el contenido, la demografía y el alcance real. Identificar la repercusión que tendrá de cada creador de contenido, para así determinar el costo por engagement es el foco del negocio que realizan. Su trabajo los ha llevado a especializarse en identificar las acciones más exitosas que se deben realizar en cada red, según el perfil y tipo de penetración; no se trata simplemente de contar el número de seguidores. Para lograrlo, sólo es posible si se utiliza la inteligencia predictiva.

“En Fluvip, nosotros optimizamos esta labor con la implementación de nuevas tecnologías como son Machine Learning y Big Data, desarrollos que nos permiten usar la información preexistente y potenciarla, así estamos en capacidad de predecir el éxito que tendrá la campaña de un cliente antes de que sea lanzada al mercado, con una exactitud en las predicciones superior al 90%”, explicó Sebastián Jasminoy, CEO de la compañía.