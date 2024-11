Recomendaciones de educación financiera: Aprenda a comprar de forma inteligente y proteja su presupuesto

Consejos útiles para realizar compras seguras e inteligentes en el Viernes Negro.

Por Revista Summa

Viernes Negro (Black Friday), Cyber Monday y Navidad, son fechas donde se incrementa la adquisición de bienes y servicios en gran parte del mundo. Costa Rica no es la excepción y ante este panorama, los expertos recomiendan control, aprender a comprar inteligentemente y proteger el presupuesto.

Según datos de un reciente estudio de Deloitte Insight en Estados Unidos, entre noviembre y enero, se espera un crecimiento en ventas minoristas de entre 2,3 y 3.3%, respecto al año 2023, con ventas totales en ese país, de entre 1,58 y 1,59 billones de dólares estimados para el 2024.

Por su parte, se calcula que las ventas digitales aumentarán entre un 7% y un 9% en comparación con el año anterior, lo cual se traducirá en ventas de entre 289.000 y 294.000 millones de dólares.

Sujeyny Gamboa, Jefe de Relaciones Corporativas de Coopecaja, recomienda aplicar con su aguinaldo la regla de distribución 35/35/30, considerando 35% para pago de deudas o compromisos, 35% para ahorros e inversión y 30% para disfrutar o vacacionar en familia, este último de forma consciente si su situación actual lo permite. “En esta época es clave hacer un presupuesto del aguinaldo e ingresos adicionales, depositarlo en una cuenta aparte de su salario regular y tratar de distribuir este dinero para cubrir compromisos obligatorios marchamo, impuestos territoriales, necesidades primordiales, estudios, reparaciones del hogar”, declaró Gamboa.

Aconseja además aprovechar para pagar alguna deuda, saldos de tarjetas de crédito y finalmente procurar guardar un porcentaje para ahorro de emergencia o plan de ahorro como reserva para iniciar el próximo año sin presiones financieras.

Consejos de oro para Black Friday Navidad

1. No deje que la emoción nuble su juicio. Si usted acostumbra a realizar compran impulsivas, aplique la regla de 24 horas, para reflexionar con tres preguntas: ¿Realmente lo necesito? ¿Está planificado en mi presupuesto? ¿Afecta mi liquidez? Otra alternativa es hacer compras acompañado de alguien cuya personalidad financiera tienda al orden y ahorro.

2. Analice ofertas y compare precios, para definir si brinda un ahorro real o si es solo mercadotecnia.

3. Planifique sus compras con anticipación, defina un presupuesto, acorde con sus posibilidades reales, haga lista de lo que va a comprar y respétela, trate de hacer todas sus compras en una sola salida.

4. Evite los gastos hormiga porque estos pueden afectar la planificación de su salario mensual y aguinaldo.

5. Sáqueles provecho a las tarjetas de crédito: Pague saldos de contado, tenga presente las fechas de corte y de pago, conozca interés, costos, penalidades y los beneficios que le brinda; millas, descuentos, promociones, bonificaciones y tiempo para pago sin intereses.

6. Evite comprar ropa cara que solo va a utilizar solo una noche. En ciertos artículos, es mejor esperar a comprar en enero con descuentos por saldos de fin de año.

Cuidado con la ciberdelincuencia

Otra recomendación imprescindible es tener cuidado con las ciberestafas, ya que según informe publicado por la firma Golegal, con datos de la Unidad Análisis Criminal del Organismo Investigación Judicial (OIJ), los delitos digitales se han incrementado de 2014 denuncias en el 2019 a 5199 para el año 2023, lo que representa un crecimiento del 158% para el año anterior.

La estafa informática y la suplantación de identidad han sido los delitos informáticos con mayor incidencia durante los últimos años y que más se han incrementado. En el caso de las estafas informáticas aumentaron un 410.50% entre el 2019 y el 2023, mientras que la suplantación de identidad creció en un 88.82%, de acuerdo con las denuncias presentadas.

Ante esta realidad es importante tomar en cuenta varios consejos para sus compras en línea:

· Asegúrese que sea sitio web seguro-debe incluir una “s”- (https:): o bien, una página confiable, con trayectoria, buenas reseñas de usuarios, que brinde facilidades y garantías.

· Revise detalladamente los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito y débito, para asegurarse que no le apliquen cargos no autorizados.

· Se recomienda utilizar tarjeta de crédito y no de débito, ya que, ante un cobro equivocado o no autorizado, su dinero no quedará retenido hasta el reembolso y podrá ser cubierto por pólizas.

· La información de su tarjeta debe incluirse hasta el final de la compra.

· Desconfíe de ventanas emergentes que solicitan información en las páginas de compras con vínculos a otros sitios en internet.

· Desconfíe de correos sospechosos o de páginas desconocidas que le invitan a ingresar a enlaces.