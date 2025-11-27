Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
Reclutar en diciembre es la oportunidad de captar talento motivado y disponible antes del nuevo año

Nov 27, 2025 | Gerencia, Noticias de Hoy

Revista SUMMA
Por qué es estratégico reclutar al final del año. Inicie su proceso de reclutamiento hoy mismo. 

Por Revista Summa

Reclutar al final del año no es solo conveniente: es una de las decisiones más inteligentes que un departamento de Recursos Humanos puede tomar. Estas son las razones clave:

1. Hay más talento disponible y mejor. En octubre-noviembre-diciembre, miles de profesionales:

– Evalúan su año

– Se plantean nuevos objetivos

– Deciden cambiar de empleo antes de enero

Esto crea un pico natural de talento activo. Las empresas que reclutan en esta fase acceden a candidatos más motivados y más calificados.

2. Menos competencia entre empresas. Muchas compañías pausan las contrataciones en diciembre. Eso significa que:

– Hay menos empresas publicando plazas

– Hay menos ofertas compitiendo por los mismos candidatos

Reclutar ahora permite captar a los mejores con menor presión del mercado.

3. Planificación estratégica del año siguiente. Las empresas que contratan antes del cierre del año:

– Inician enero ya con el equipo completo

– No pierden semanas o meses reclutando en plena carga operativa

– Mejoran su productividad desde el día 1 del nuevo año

Empezar el año con vacantes abiertas es empezar atrás.

4. Aprovechamiento del presupuesto anual. Muchos departamentos tienen presupuesto que si no se usa, se pierde.

– Reclutar antes del cierre fiscal permite usar fondos ya asignados

– Evita retrasos por revalidaciones de presupuesto en enero

Es más eficiente y evita burocracia.

5. Incorporación inteligente en una época de menor presión. Diciembre suele ser un mes más tranquilo en muchas compañías.

– Menos carga de trabajo

– Menos reuniones

– Más disponibilidad para inducciones y capacitación

Los nuevos colaboradores pueden integrarse con menos estrés y con más acompañamiento.

6. Mejor ambiente y mayor motivación. Entrar en una empresa a inicios de año, después de una buena inducción en diciembre:

– Motiva al equipo

– Impulsa nuevas metas

– Eleva el compromiso desde el día 1

El empleado arranca el año con energía, claridad y propósito.

7. PanaJobs Recruiting, S.A facilita todo este proceso

– Publicación automática en Empleos.Net y redes sociales y todos los medios y bolsas de Empleos del país

– Banco de talento actualizado

– Herramientas para filtrar candidatos

– Entrevistas por video, pruebas psicométricas y analíticas

– Evaluaciones personalizadas

– Chequeos títulos, info, documentación, récord

“Este es el momento ideal para que las empresas cierren el año impulsando su crecimiento, incorporando nuevos talentos, nuevas energías y nuevas perspectivas que fortalezcan toda la organización. Las empresas que reclutan al final del año no solo encuentran mejor talento: empiezan el año ganando ventaja competitiva. Con PanaJobs Recruiting, S.A, todo el proceso es más rápido, organizado y estratégico.”

