Real Hotels & Resorts invierte US$3 millones en Real InterContinental Costa Rica y anuncia más inversiones

La más reciente transformación del complejo se enfoca en el exclusivo Spa & Wellness Center.

Por Revista Summa

El reconocido Hotel Real InterContinental en la capital costarricense perteneciente a la marca Real Hotels & Resorts de origen salvadoreño, tiene la visión de convertir este complejo en uno de los más competitivos y exclusivos de Centroamérica, para esto ya realiza una serie de inversiones y renovaciones en diferentes partes del resort, la más reciente en el exclusivo Spa & Wellness Center con su nueva marca Presence.

Aquí se redefine la experiencia del bienestar, ofreciendo un refugio de lujo donde cada visita es una oportunidad para desconectarse del ajetreo diario y reconectar con uno mismo en un entorno natural.

Con una inversión de US$3 millones, la marca apuesta por fortalecer el sentimiento de que no solo es un hotel, sino una experiencia de un oasis dentro de la ciudad, con su nuevo spa.

Fernando Poma, vicepresidenta del conglomerado, explica que Costa Rica es un país sumamente turístico y parte de la clientela en el Real Intercontinental no es solo gente de negocios, sino también clientes que llegan a vacacionar. «Hemos querido a través del hotel crear un resort urbano, queremos que el cliente sepa que contamos con tres piscinas, jardines amplios, seis restaurantes y este exclusivo spa que ya existía, pero tuvimos la visión de tener el mejor y más grande spa urbano de Centroamérica, integrado con la naturaleza, salas con apertura hacia afuera, terapeutas certificadas, tratamientos novedosos, y enfocados en la sostenibilidad».

Fernando Poma, vicepresidente de Real Hotels & Resorts, la división hotelera del Grupo Poma.

Novedades

Diseñado por la firma de interiorismo estadounidense Watermark, Presence destaca por sus instalaciones. Desde el baño a vapor y sauna, hasta la piscina privada, sala de relajación y los jardines; cada espacio se encuentra orientado a asegurar un bienestar integral. Además, la Suite Ananda se caracteriza por ser un refugio para dos personas, con un jardín privado, una tina de piedra natural y una ducha al aire libre, perfecto para una escapada romántica o un retiro personalizado.

El diseño se inspira en la armonía entre el lujo y la naturaleza. Cada espacio ha sido creado para invitar a la serenidad, utilizando materiales naturales, luz suave y elementos que conectan al visitante con la paz del entorno. Es un lugar donde la arquitectura y el bienestar se fusionan para crear una experiencia única de relajación.

Además, cuenta con más salas de pareja, integración con la naturaleza, tratamientos reconocidos a nivel mundial y rituales con champagne y otros ingredientes.

«Este es un santuario donde cada detalle ha sido pensado para ofrecer una desconexión total y una reconexión profunda con uno mismo. Creemos que en la vida moderna es esencial detenerse, vivir el presente y nutrir el cuerpo, la mente y el alma; eso es precisamente lo que ofrecemos en Presence» destaca Ricardo Menéndez, gerente general del Hotel Real InterContinental.

Más inversiones

El conglomerado, apunta a seguir creciendo tanto en Costa Rica como el resto de la región. Solo en el territorio costarricense Grupo Poma cuenta con la presencia de fuertes inversiones como: Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Plaza Roble, Roble Corporate Center, Escazú Corporate Center, JW Marriott Guanacaste Hacienda Pinilla y Quality Hotel en Lindora, Santa Ana.

«Costa Rica tiene mucho que ofrecer y ha tenido grandes avances en los últimos años, manteniendo las reglas del desarrollo hotelero, las cuales han ido acorde con la naturaleza. Ahora hay mucha infraestructura de primer mundo como hoteles boutique en diferentes partes del país y nos sentimos muy cómodos de seguir operando e invirtiendo aquí», explica Poma.

El empresario también destaca algunos de los retos que han tenido que afrontar durante estos años para mantener el crecimiento, como la poca apertura de aerolíneas en algunos países, así como la seguridad física, seguridad fiscal, la capacidad de vuelos, tasa de cambio, el alto costo de vida de Costa Rica, así como de gastos operativos, alimentación, incremento de impuestos, entre otros.

«Queremos seguir creciendo, remodelando y haciendo inversiones adicionales. Estamos desarrollando un terreno detrás de la propiedad del JW Marriott Guanacaste Costa Rica donde construiremos el proyecto llamado One Hacienda Pinilla para usos residenciales. Además, acabamos de renovar Multiplaza Escazú Costa Rica, así como también estamos construyendo un JW Marriott en El Salvador, un Grand Hyatt en Panamá, torres de apartamentos en El Salvador y cambiando marcas de hoteles. Por ejemplo, el hotel Quality en Lindora, Costa Rica se convertirá en Four Points by Sheraton, estará finalizado a mediados del próximo 2025, recientemente abrimos Marriott Courtyard en Santo Domingo, República Dominicana y vamos por más», concluye Poma.

Real Hotels & Resorts, la división hotelera del Grupo Poma, cuenta con más de 50 años de experiencia en la industria hotelera. Opera y franquicia más de 30 hoteles en 11 países de Latinoamérica y Estados

Unidos bajo marcas como InterContinental Hotels Group, Marriott International y Choice Hotels International. Además, Real Hotels & Resorts es el franquiciatario maestro de Choice Hotels International para Centroamérica, Panamá, el Caribe, Colombia y Ecuador. Su portafolio actual incluye más de 5,500 habitaciones disponibles, más de 70 restaurantes y 11 spas.