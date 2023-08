Rafael Izquierdo lidera la nueva era del potente Grupo Universal

Bajo el liderazgo de Izquierdo, vinculado a la organización desde el 2000 y designado presidente ejecutivo en marzo de este año, el holding abraza una nueva etapa con la misión de apoyar más a sus clientes, al país y engrandecer el legado de sus antecesores, creciendo de la manera correcta.

POR Rocío Ballestero

Esta historia de éxito se vincula a la de un país entero. Comienza en 1964, con una agencia de seguros de tres empleados, enfocada en líneas de incendio, accidentes personales, seguros para viajeros, aviación y transporte. Hoy, casi 60 años después, convertida en Grupo Universal, está entre los cuatro mayores conglomerados financieros de República Dominicana, logro aún más significativo si se considera que es el único que tiene independencia bancaria. De capital 100% local, las 10 filiales que lo integran son líderes y pioneras en cinco sectores: seguros, servicios de asistencia, repuestos de vehículos, fideicomisos y fondos de inversión.

Con la visión de apoyar iniciativas que generen valor social, económico y medioambiental, el Grupo acompaña el progreso nacional, quedando manifiesto en el rol protagónico que tuvo para la modernización del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en lo que se refiere al Seguro Familiar de Salud y Fondos de Pensiones y en la participación activa en la actualización de marcos legales como la Ley de Seguros y Fianzas (hoy, en proceso de modernización), así como en reglamentos y normativas del Mercado de Valores Dominicano, en lo concerniente a fideicomisos y fondos de inversión.

Está orientado a la innovación constantemente para garantizar eficiencia operativa, excelencia en el servicio y productos de punta que logren romper brechas. Ese trabajo a conciencia se traduce en una rentabilidad sostenible, crecimiento y solidez, así como en confianza por parte de todos sus públicos de interés, apuntalada por una gestión responsable, experiencia y firmes valores éticos, de transparencia y cumplimiento.

Así el grupo ha logrado mantenerse y superar, junto a sus clientes y relacionados, momentos cruciales, con una respuesta oportuna tanto ante pequeñas emergencias cotidianas en el hogar, personales o empresariales como en desastres de escala nacional. Esa filosofía de respaldo es tangible y transversal en toda la organización. Por ejemplo, en 1998, el Huracán Georges dejó daños por encima de los US$580 millones, principalmente en el sector turismo, infraestructura vial y telecomunicaciones. Las pérdidas de los clientes de su filial Seguros Universal representaron más de US$100 millones de ese monto y las asumió íntegramente, lo que permitió la rápida recuperación del turismo que tiene un impacto clave en la economía dominicana.

Gracias a su cultura previsora, la llegada de la pandemia le encontró en una posición de ventaja para enfrentarla. La robustez financiera, la transformación tecnológica, la agilidad y el trabajo colaborativo, junto a la esencial cultura de gestión integral de riesgos permitieron que Grupo Universal y su gente estuvieran prácticamente listos y entrenados para el trabajo a distancia y el diseño de soluciones digitales y, con esto, crear un valor extraordinario para sus grupos de interés clave en todas sus filiales.

Estuvo en la primera línea dando cobertura a las afecciones causadas por el virus en todos los ramos y, consciente del riesgo latente, extremó todas las medidas operativas de seguridad en sus instalaciones desde el primer día, a fin de proteger a todos los que hacen vida en la organización. Además, apoyó para que República Dominicana fuera de los primeros países en recibir vacunas durante la pandemia, como parte de un trabajo coordinado con el Estado, donde el sector privado consiguió, financió y brindó garantías para el lote inicial, vía el fideicomiso filantrópico “Sanar una Nación”, del que Grupo Universal es socio fundador, junto con otras empresas.

“Nos hemos ido diversificando, pero el ADN de la cultura previsora nos marca y está presente en cada una de nuestras macrolíneas de negocios. Siempre pensamos a largo plazo, centrados en el bienestar del cliente y en atender necesidades que el país tiene. Eso nos ha llevado a lanzar soluciones únicas y a trabajar mano a mano con una diversidad de actores que incluye el Estado, empresas y la sociedad”, resalta Rafael Izquierdo, CEO de Grupo Universal.

La creación del primer fondo de inversión cerrado para infraestructuras y para el desarrollo abrieron el campo y son evidencia de ese esfuerzo. “República Dominicana tiene un déficit habitacional de cerca de 600.000 viviendas que queremos contribuir a cerrar. El Estado ya impulsa planes de vivienda a bajo costo, como “Familia Feliz”, que permiten que sea el sector privado el que asuma la construcción y el financiamiento a largo plazo, vía alianzas público-privadas, fideicomisos y fondos de inversión. Lo mismo ocurre con importantes obras de infraestructura. Ahora estamos levantando capital para el desarrollo de un parque eólico y proyectos de energía solar, pero hay muchas otras iniciativas en fila.

¡El entusiasmo de los oferentes y de los inversionistas es impresionante, con intereses muy bien alineados!”, destaca. Reconoce que, si bien las industrias de fondos de inversión y negocios fiduciarios iniciaron a partir de 2012, la nación se ha nutrido de la experiencia de países que van adelante, como Colombia y México.

A esos aportes más recientes que crean prosperidad se suman planes de renta vitalicia incorporados a los fondos de pensiones que permite a quienes lo deseen disfrutar de parte de sus ahorros antes del retiro; y seguros masivos, pioneros en establecer alianzas con farmacéuticas, compañías telefónicas, las ONG ́s e instituciones financieras para fomentar la cultura de aseguramiento en el país.

“Liberar el potencial del Grupo Universal”

Ese es el eje central de la renovada estrategia proyectada para esta nueva etapa organizacional en la que se encuentra el Grupo y sus filiales, y que con entusiasmo lidera Rafael Izquierdo, en aras de potenciar “con orgullo y determinación” las capacidades de la empresa y el talento, a través de dinámicas colaborativas, con miras a alcanzar nuevas metas y servir mejor a los clientes y al país. Se sustenta en cuatro pilares: Sinergias (cómo reimagina el negocio a futuro), Consumidor (cómo reconecta con ellos a través de su oferta de productos y servicios); Cultura (cómo la potencia a través de nuevos atributos requeridos en esta era, el liderazgo positivo y la forma de operar) y Excelencia Operacional (apoyada por la investigación, el desarrollo y la omnicanalidad).

“Todavía tenemos mucho más por dar porque, si bien el mercado de seguros se ha venido desarrollando de una forma consistente e interesante en el país, aún tenemos uno de los menores índices de penetración de Latinoamérica (1,4% vs. 3,1% de promedio regional). Las otras industrias a las que nos hemos expandido nos han permitido consolidar encadenamientos, bajo esquemas de integración vertical. Ahora, decididos a generar más valor, queremos abrir más algunos de nuestros negocios al mercado general. Los colaboradores son protagonistas y corresponsables en el proceso”, destaca el CEO.

Ahonda sobre dicha intención con el caso de la filial de Propartes, la más grande del país, que nació para suplir piezas de vehículos a la industria aseguradora; hoy, le vende el 60% de su oferta y comercializa el resto entre terceros y la meta es “voltear ese mix”, identificando nuevas oportunidades de negocio. Adicionalmente, el Grupo está fortaleciendo sus negocios financieros, se está extendiendo a otras áreas como la administración de condominios corporativos, comerciales y de uso mixto, e incluso estudia opciones de expansión regional.

El futuro

Para Grupo Universal, en camino a cumplir 60 años, en el éxito no solo importa alcanzar las metas, sino la manera en que se logran. “Nuestros valores, con trabajo duro y honesto, nos diferencian. Desde hace años, trabajamos para ser una corporación con una perspectiva social cada vez más amplia, que verdaderamente se preocupa por el bienestar de todas las personas y el país, incluidos nuestros colaboradores, que nos consideran y recomiendan como uno de los mejores lugares para trabajar, validado por el instituto global Great Place to Work. Nuestras políticas garantizan la no discriminación y la igualdad de oportunidades, la capacitación constante y el desarrollo integral, lo cual nos hace gozar de alta fidelización. Entendemos que trabajadores felices y motivados son más productivos y nos hacen ganar y mantener clientes”, comenta.

Por otra parte, la elevada vulnerabilidad de República Dominicana ante eventos de riesgos (incendios, huracanes y sismos, entre otros) le impone grandes desafíos: reinventar el seguro, mantener su market share y crear las condiciones para expandir las coberturas, a presiones razonables.

“Estamos entre las 10 naciones más afectadas por el cambio climático. Reforestar, reciclar y fomentar el uso de energías verdes a nivel nacional no es suficiente para revertir el impacto global. Estamos pagando los platos rotos de naciones que por años han devorado recursos y contaminado, pero nos toca aminorar el riesgo país”, detalla.

Y no se queda ahí: “Dado que los fenómenos climáticos que nos afectan son ahora más frecuentes, con mayor duración e intensidad, la cobertura catastrófica del reaseguro ha subido entre 20% y 25%, así que estamos trabajando en dos vías: en rediseñar productos y en generar conciencia, a lo interno y entre los clientes, sobre la necesidad de que sus negocios sean más resilientes. A través del programa de Promoción y Prevención de Riesgos, acompañamos a los clientes en temas como infraestructuras resilientes, planes de continuidad de negocios y hasta en certificaciones en mejores prácticas para la prevención de riesgos de incendios y avanzar hacia la descarbonización de la economía».

De su lado, la organización ha hecho fuertes inversiones en tecnología y automatización para fortalecer la gestión de riesgos y traza las pautas al liderar las transformaciones de las industrias en las que opera, que va desde productos, gestión, gobernanza y la integración de altas tecnologías como Machine Learning, RPA y el terreno de la inteligencia artificial, en los que ha tanteado con valentía, experimentando primero con los procesos internos para luego mejorar la experiencia de los clientes.

“Nuestros esfuerzos para mejorar la experiencia y satisfacción de los distintos usuarios se traducen en ofrecer la máxima flexibilidad a través de una combinación de nuestros canales Universal En Línea, APP Universal y Amanda Universal (chatbot), así como las vías tradicionales por atención tele- fónica, oficinas y sucursales», argumenta.

Además, desde que Unit irrumpió en el mercado como la primera aseguradora 100% digital de Centroamérica y el Caribe, el recorrido de esta neoaseguradora ha sido sorprendente. “Su gama de soluciones incluye seguros para automóviles, personas, salud, el hogar, mascotas, equipos electrónicos y bicicletas, entre otras, con opciones fáciles de contratar, de pagar y de reclamar, sin papeleo, con disponibilidad 24/7, todos los días del año y desde cualquier lugar, a la distancia de un clic”, detalla. “Nos desenvolvemos en negocios de intangibles, lo que te llevas es la promesa de que cuando te pase algo vamos a estar presentes. Históricamente, hemos respondido de forma oportuna y contundente y lo seguiremos haciendo ahora con mejores recursos que desencadenan una mejor experiencia con cada una de nuestras líneas de negocios”, asegura el CEO.

Otras facetas del líder

El CEO Rafael Izquierdo también se desempeña como presidente del Consejo de Administración de Fiduciaria Universal y miembro de los consejos de administración de Grupo Universal y sus filiales.

Realiza una labor productiva y permanente en gremiales empresariales y organizaciones sin fines de lucro. Es director de la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), donde preside el Comité de Gestión Integral de Riesgos de Desastres; segundo vicepresidente de la Junta Directiva de Fundación Institucional y Justicia (Finjus); segundo vocal en el Clúster Turístico de Santo Domingo y secretario de la Junta Directiva de Creando Sueños Olímpicos. Además, es miembro de las juntas directivas de Sanar una Nación y Fundación Loyocan; de Young President’s Organization (YPO) y del Consejo Consultivo de ECORED, asociación que incluso presidió en el periodo 2016-2018, con la misión de impulsar la cultura de responsabilidad social y desarrollo sostenible en las empresas. También estuvo al frente de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de República Dominicana (2019 2021).

Parte de la solución social y medioambiental