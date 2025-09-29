Radiografía de hábitos financieros de los jóvenes de 18 a 35 años en Costa Rica

Se evidenció que existe un camino de aprendizaje en marcha.

Por Revista Summa

Un total de 3.948 jóvenes costarricenses de entre 18 y 35 años, residentes en las siete provincias del país, participaron en un sondeo desarrollado por Coopenae- Wink durante los meses de agosto y setiembre. Los resultados ofrecen una radiografía completa sobre cómo piensan, administran y proyectan sus finanzas las nuevas generaciones en Costa Rica, al tiempo que reflejan sus principales preocupaciones, hábitos y aspiraciones.

“Este sondeo desmitifica una idea que hemos escuchado por años: que los jóvenes no se interesan por sus finanzas o que viven solo el presente. Los datos nos muestran todo lo contrario. Esta población de 18 a 35 años, sí se preocupa por su futuro, ahorra, y se plantea proyectos claros como viajar, estudiar o incluso ahorrar para su jubilación.”, destacó Cindy Rivera, Gerente de Inclusión Financiera de Coopenae- Wink.

“Esta radiografía nos confirma que la juventud es consciente de la importancia de sus finanzas, pero que todavía enfrenta grandes retos en temas como el costo de vida, la estabilidad laboral y el manejo de las deudas. Al mismo tiempo, vemos señales muy positivas: son jóvenes que se trazan metas, que reconocen el valor del ahorro y que ya utilizan herramientas digitales para administrar su dinero” agregó la experta en finanzas.

Principales prioridades económicas

Se evidenció que existe un camino de aprendizaje en marcha. Casi la mitad de los jóvenes (48%) considera que su conocimiento en finanzas personales es todavía básico, un 43% afirma que ya se ubica en un nivel intermedio, mientras que apenas un 9% asegura tener un conocimiento avanzado.

Las finanzas personales ocupan un lugar central en la vida de esta generación. El 93% de los participantes (3.239 jóvenes) expresó estar preocupado por la manera en que administra su dinero.

Dentro de las razones más mencionadas destacan el alto costo de la vida, que fue señalado por 2.363 encuestados; la falta de estabilidad laboral, mencionada por 1.820 jóvenes; y las deudas adquiridas, que 1.772 personas identificaron como un factor de presión. Además, un 65% reconoció tener actualmente algún tipo de deuda, ya sea en créditos formales, tarjetas de crédito o préstamos informales.

Manejo del presupuesto y hábitos de consumo

El presupuesto mensual de la población joven se concentra principalmente en rubros básicos como alimentación, vivienda y transporte. Más allá de su consumo personal, los resultados muestran un fuerte sentido de compromiso: el 47% de los encuestados indicó que sostiene económicamente a otras personas, lo que refleja la relevancia de su aporte en el bienestar familiar y comunitario.

Aunque el manejo del dinero presenta desafíos, también existen señales positivas hacia la previsión. Un 63% de los jóvenes manifestó tener clara la importancia de ahorrar o invertir, aun cuando no todos lo logran llevar a la práctica de manera sostenida.

El 58% destina menos del 10% de su salario a este fin.

El 28% logra separar entre un 11% y 20% de sus ingresos.

El 14% mantiene un nivel de ahorro superior al 21% de su salario.

En cuanto a los productos financieros preferidos, los ahorros a la vista destacan con 1.678 menciones, seguidos de los planes de ahorro especiales (marchamo, estudios o Navidad) que eligen 1.005 personas, mientras que las tarjetas de crédito ocupan el tercer lugar. Para efectuar sus pagos, los jóvenes se inclinan mayoritariamente por las tarjetas de débito (2.442 respuestas) y las aplicaciones móviles (2.052), reflejando la adopción de tecnologías digitales.

Estilo de consumo

El sondeo exploró también hábitos de consumo cotidianos. Un 49% de los encuestados señaló que consume alimentos fuera del hogar o a través de aplicaciones móviles entre una y cinco veces al mes. Además, la mitad de la población joven utiliza con frecuencia aplicaciones de transporte. Por otra parte, un 45% admitió que realiza compras por impulso, lo que evidencia la necesidad de fortalecer habilidades para el manejo consciente del dinero.

Estatus laboral y vivienda

En cuanto a la situación ocupacional, más del 70% de los jóvenes encuestados se encuentra trabajando en el sector público o privado, mientras que un 12% está en condición de desempleo. Respecto a la vivienda, el 78% indicó que comparte su hogar con otras personas: un 43% lo hace con padres o familiares y un 35% con su pareja.

Metas y proyectos de vida

La juventud costarricense también proyecta sus finanzas hacia el futuro. Más de la mitad de los participantes indicó que cada año se fija metas financieras. Entre los principales proyectos destacan: viajar (32%), estudiar una carrera (30%) y ahorrar o invertir para la jubilación (24%). Estos objetivos reflejan tanto intereses de corto plazo como la construcción de seguridad a largo plazo.

“Lo que vemos es que la prioridad está presente, pero también que existe una gran necesidad de acompañamiento. La mayoría reconoce que su conocimiento financiero es básico o intermedio, lo que significa que requieren guía para transformar sus aspiraciones en hábitos sólidos y sostenibles. Eso nos habla de una juventud que no está pasiva, sino que está buscando caminos, aunque muchas veces con recursos limitados” aclaró Rivera.

“En Coopenae-Wink nuestro compromiso es acompañar a esta generación en cada paso, ofreciéndoles programas de capacitación, soluciones financieras inclusivas y asesoría cercana, porque creemos firmemente que mejorar la relación de los jóvenes con el dinero significa construir un mejor futuro para todo el país”, finalizó la vocera de Coopenae- Wink.