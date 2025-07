¿Quién lidera la carrera de la innovación?

La excelencia en innovación digital distingue a los líderes de los rezagados, y los Agentes IA no harán más que elevar las exigencias.

Por Revista Summa

En medio de las continuas turbulencias económicas y geopolíticas globales, un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG) revela que la resiliencia en innovación es un rasgo definitorio de las empresas de alto rendimiento. El reporte, titulado Most Innovative Companies 2025: In Disruptive Times, the Resilient Win, explora los resultados de dos décadas de investigación en innovación de BCG.

El estudio, basado en el ranking anual de las 50 compañías más innovadoras de BCG, realizado desde 2005, muestra una clara correlación entre la excelencia en innovación y la rentabilidad total para los accionistas (TSR, por sus siglas en inglés). En promedio, los innovadores más destacados superaron al mercado en 2,4 puntos porcentuales anuales, con ganancias particularmente fuertes durante la pandemia de COVID-19.

Solo un pequeño grupo de empresas se mantuvo de forma consistente dentro del listado. Esta recurrencia no es casual: es una clara señal de que cuentan con sistemas de innovación sólidos y sostenidos en el tiempo, capaces de convertir ideas en resultados reales. La innovación no depende únicamente de la inversión o del discurso estratégico, sino de su integración en la cultura organizacional y en las operaciones del día a día.

Aunque la innovación se ha mantenido como una de las tres principales prioridades para entre el 64% y el 83% de las empresas cada año, muchas no

logran cumplir con esa ambición. Entre 2021 y 2024, la proporción de ejecutivos que perciben a sus compañías como líderes en innovación se redujo en un 24%. Además, a pesar del continuo gasto en I+D, el informe no halló una relación consistente entre esta inversión y el TSR.

“Innovar en tiempos complejos no es una opción, sino una ventaja competitiva clave. Más allá del monto invertido en I+D, lo determinante es cómo se canaliza ese esfuerzo en capacidades estratégicas que conviertan la incertidumbre en una fuente de crecimiento “, afirma Julián Herman, managing partner y socio de BCG.

Ascenso de China, retroceso de Europa

En 2005, ninguna empresa china figuraba en el ranking de las 50 empresas más innovadoras de BCG. Para 2023, ocho compañías chinas ocupan lugares en la lista –dos entre las diez primeras–, representando el 16% del total. En contraste, la participación de empresas norteamericanas cayó de cerca del 75% a aproximadamente la mitad, aunque siguen concentrando dos tercios de los “innovadores seriales”, es decir, aquellas empresas que fueron parte del top diez veces o más.

Por el contrario, las compañías europeas muestran una menor permanencia en el ranking. Ocupan posiciones más bajas, y Europa registra la mayor proporción de empresas que han aparecido solo una vez en el listado. Además, tienden a estar más concentradas en sectores industriales como automotriz y farmacéutico, en lugar del sector tecnológico.

El rezago de Europa frente a otras regiones más dinámicas en innovación tecnológica está vinculado a factores culturales y estructurales. Para cerrar esta brecha, es indispensable fomentar una cultura empresarial más tolerante al riesgo, que permita acelerar la experimentación y escalar iniciativas exitosas. Esta transformación requiere no solo mayor inversión en software y

plataformas digitales, sino también un entorno más propicio para la colaboración entre actores del ecosistema y la atracción del talento global.

Madurez digital como clave del liderazgo en innovación

La madurez digital se ha convertido en un requisito indispensable para el éxito en innovación. El análisis de BCG de las transcripciones de las llamadas con inversores mostró que las menciones a innovación digital se duplicaron entre 2005 y 2024. Las 25 empresas consideradas “innovadores seriales” mencionaron temas digitales casi cuatro veces más que sus pares.

Sin embargo, la excelencia en la innovación digital sigue siendo un objetivo en movimiento. En 2024, AI y GenAI capturaron más del 80% de toda la inversión de capital riesgo, y los agentes IA están listos para elevar más la vara de la innovación.

Una nueva agenda para el liderazgo empresarial

Frente a un entorno geopolítico incierto, el informe propone cuatro preguntas clave para que las empresas redefinan su estrategia de innovación en un mundo posglobalizado:

· Ambición: ¿Cómo deben ajustarse nuestros objetivos de innovación ante el cambio en las fuentes de rentabilidad?

· Portafolio de proyectos: ¿Qué iniciativas deben priorizarse, rediseñarse o interrumpirse para reducir la exposición o aprovechar nuevas oportunidades?

· Talento: ¿Qué limitaciones u oportunidades de talento pueden surgir?

· Huella de innovación: ¿Deben reconfigurarse nuestros centros de innovación para reforzar su resiliencia?

“Las organizaciones más innovadoras no esperan a que el entorno las empuje a actuar: toman la delantera, incluso cuando todo está cambiando”, señala Herman.

“Es hora de replantear a fondo los sistemas de innovación con una visión orientada al futuro”.