Descargue GRATIS la edición de octubre de Revista Summa
Descargue GRATIS la edición de octubre de Revista Summa

¿Quién es quién en el sector financiero? Juan Pablo Taylor, gerente general de Visa Guatemala

Oct 9, 2025 | Noticias de Hoy, Quién es quién

Revista SUMMA
Somos el principal grupo editorial de revistas en América Central y el Caribe.

0

Share Tweet Send Share

Un visionario que rompe fronteras.

Por Revista Summa

Este ejecutivo, con más de 20 años de experiencia en los sectores de servicios financieros y tecnología, ha contribuido a acelerar la adopción de pagos digitales seguros e inclusivos en países como Colombia y Panamá. Hoy, continúa con esa misión que tanto lo enorgullece al gerenciar la operación de Visa Guatemala, desde donde también supervisa las operaciones de El Salvador y Honduras.

Juan Pablo Taylor es un líder cercano, que promueve metas claras y la retroalimentación frecuente. Bajo su batuta, la compañía sigue impulsando la aceptación de pagos en miles de comercios —especialmente pymes— y trabaja para expandir el acceso de personas al sistema financiero, mediante soluciones de pagos digitales que se ajusten a las necesidades de cada segmento de la población.

Además, está enfocado en el fortalecimiento continuo de la ciberseguridad, mediante la tokenización y herramientas avanzadas de prevención de fraude, lo que se traduce en más formalización, más competitividad y una experiencia de pago confiable, tanto para los consumidores como para los comercios.

“La prioridad actual del sector financiero es mantenerse relevante para personas y negocios, haciendo que cada interacción sea más simple, rápida y segura. Visa impulsa ese avance y el negocio de sus socios, conectando comercios, bancos y fintechs en una red confiable y de amplia aceptación. Así faclita que más negocios acepten pagos sin contacto, apoya el comercio electrónico e inteligente con soluciones listas para operar y acompaña a pymes con herramientas que simplifican la gestión”, afirma.

Este ejecutivo mira el futuro con gran esperanza, motivado por la posibilidad de transformar el ecosistema de pagos para que más personas y negocios participen de la economía digital con seguridad y confianza. También lo inspira ver cómo la tecnología bien aplicada cambia vidas y dinamiza la economía, así como el saber que con su trabajo diario puede contribuir a construir una infraestructura de pagos más sólida y madura que contribuya a llevar a Guatemala al próximo nivel de tecnología de pagos.

3 aportes destacados del ejecutivo

  • Expandir la aceptación de pagos digitales en Centroamérica y el Caribe mediante la implementación de nuevas tecnologías que alcanzaron niveles de penetra- ción en pagos sin contacto superiores al 80% en varios países. Eso ha permitido transformar la experiencia de millones de consumidores, reducir el fraude y optimizar procesos de pago, tanto en compras presenciales como en transacciones de comercio electrónico.
  • Consolidar alianzas estratégicas de marca compartida en América Latina, generando valor para las instituciones financieras, comercios y consumidores finales.
  • Impulsar el desarrollo de un ecosistema fintech robusto, creando conexiones entre bancos, adquirentes y startups, y abriendo espacio a la innovación en pagos digitales en mercados de alto potencial.

¿Quién es?

Es ingeniero industrial, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana, y también cuenta con formación en dirección empresarial, gestión pública y mercadeo. Actualmente, Taylor aporta su amplia experiencia y liderazgo desde la oficina de Visa en Guatemala para seguir impulsando el crecimiento y la innovación en la región. Trabaja para la compañía desde hace ocho años, tiempo en el que ha ocupado puestos clave, como director senior de Ventas para Comercios y Adquirentes para el Caribe y Centroamérica y líder de Desarrollo de Negocios en la Región Andina; en ese último gestionó importantes alianzas de cobranding en varios países. Antes de unirse a Visa, estuvo centrado en el desarrollo de negocios, la estrategia de ventas y la implementación de nuevas tecnologías para el sector financiero.

K

Artículos Relativos

Share on Facebook Share on Twitter