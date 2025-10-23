¿Quién es quién en el sector financiero? Carlos Tenorio, gerente de finanzas e internacional de Banco Promerica Honduras

Cree en la banca con propósito.

Por Revista Summa

Desde Banco Promerica Honduras, este profesional trabaja activamente para fortalecer los sectores productivos, transformando ideas en empresas que generan empleo y construyen comunidades impulsoras de desarrollo sostenible. Su motivación surge de ver cómo la banca puede convertirse en un verdadero motor de progreso al mejorar la vida de las personas y la competitividad de la región.

Carlos Tenorio cree firmemente que el futuro depende de la capacidad de adaptarse con propósito y visión de crecimiento, manteniendo la innovación y la responsabilidad social en el centro de la gestión en un entorno dinámico. Su función actual exige interpretar la dinámica económica y regulatoria para convertirla en información clara y accionable, permitiendo respuestas ágiles y fundamentadas.

Además, impulsa iniciativas estratégicas que fortalecen la competitividad, construyendo sobre la confianza que Grupo Promerica inspira en el mercado y en sus aliados. Su experiencia le ha permitido combinar la visión de los mercados globales con la disciplina y cercanía cultural de los profesionales centroamericanos, cuyo talento impulsa la evolución de la organización.

“Me motiva transformar ideas en acciones concretas, aplicando innovación para diseñar productos más ágiles, optimizar la experiencia de los clientes y lograr mayor eficiencia, sin perder de vista que la sostenibilidad nace en las personas”, afirma Carlos Tenorio. Por eso, destaca que la verdadera fortaleza del banco radica en su gente. “Hemos apostado de forma firme por el talento humano y la construcción de equipos resilientes, a través de formación continua, liderazgo colaborativo y una cultura de aprendizaje que fomenta la adaptación y el propósito común”, finaliza.

Perfil profesional

Con más de 17 años en banca y finanzas, su experiencia abarca tres países y todo el espectro de funciones financieras, desde crédito y tesorería hasta planificación estratégica y relaciones internacionales. Cuenta con una formación en Administración de Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), donde también obtuvo una Maestría en Finanzas, además de un Global EMBA del INCAE que consolida la visión estratégica y global con la que conduce su trabajo hoy. Inició su carrera regional en Nicaragua y desde hace 10 años forma parte de Grupo Promerica; en los últimos seis ha liderado Finanzas e Internacional en Banco Promerica Honduras, proyectando al banco con visión regional y estándares globales.