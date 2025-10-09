¿Quién es quién en el sector financiero? Carlos José Pardo, gerente general de Visa Costa Rica

Promotor de los pagos digitales seguros.

Por Revista Summa

Este ejecutivo se caracteriza por su liderazgo integral: por un lado, moviliza equipos multidisciplinarios hacia objetivos ambiciosos, mientras que por otro posee una visión estratégica orientada hacia la ejecución y una fuerte inclinación por las personas y los resultados. Esto lo ha orientado por el camino correcto para guiar transformaciones comerciales y digitales, alineando productos, datos y experiencia de cliente para acelerar el crecimiento, elevar la satisfacción y fortalecer la eficiencia operativa.

Carlos José Pardo, gerente general de Visa Costa Rica, tiene más de 19 años de trayectoria comprobada en la gestión de relaciones clave y en la construcción de alianzas de largo plazo con bancos, fintechs, comercios y reguladores, consolidando acuerdos de alto valor para el ecosistema.

Lo que más lo motiva es el impacto humano que tienen los pagos digitales. Por ejemplo, cuando una familia recibe un pago al instante, cuando un emprendedor cobra desde su teléfono o el caso de una ciudad que habilita el transporte con “Tap to Pay” y la vida diaria se vuelve más simple y, al mismo tiempo, la economía crece.

De hecho, al hacer una introspección, Pardo afirma que su mayor aporte hasta el momento como ejecutivo ha sido ayudar a modernizar la forma en que se mueve el dinero, de manera segura, instantánea y para todos.

“Al abrir nuestra red a bancos, fintechs, comercios y gobierno hemos escalado los pagos digitales seguros, reducido el fraude con tokenización e inteligencia artificial, ampliado la aceptación para las pequeñas empresas e impulsado la inclusión financiera y digital en el país. El resulta- do es un ecosistema de pagos más resiliente, interoperable y confiable que impulsa la economía de manera tangible y real”, explica.

3 LOGROS DEL LÍDER

Haber liderado el lanzamiento de un portafolio diversificado de productos financieros, incluyendo nuevas tarjetas de marca compartida con aerolíneas y comercios de gran escala, tarjetas de débito dirigidas al segmento afluente y soluciones innova- doras diseñadas para atender necesidades específicas de nichos de mercado, incorporan- do beneficios diferenciados y de alto valor para los clientes.

El fortalecimiento de la posición de la compañía como aliado preferente en medios de pago para un socio estratégico del sector gubernamental, aportando soluciones y visión en la digitalización de los pagos de servicios estatales y en la eficiencia de las finanzas públicas.

El anuncio reciente de que más de 100 unidades de siete empresas autobuseras que dan servicio en la provincia de Cartago ya aceptan pagos digitales, un proyecto en el que la compañía avanza junto al Banco Central de Costa Rica para habilitar los pagos digitales en la totalidad de rutas y autobuses del país.

Breve perfil profesional

Pardo cuenta con amplia experiencia en los sectores de pagos, tecnología, fintech, criptomonedas y banca de consumo. Además, se ha especializado en el desarrollo de portafolios, productos y soluciones digitales innovadoras.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y posee un Global MBA con doble titulación por Thunderbird School of Global Management (Arizona, EE. UU.) y el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), del cual se graduó con honores e ingresó a la Beta Gamma Sigma International Honor Society.