¿Qué necesitas para ser un Influencer del mercado?

El ser influencer es una de las profesiones más codiciadas de las generaciones más jóvenes, pero, ¿qué se necesita para influenciar en el mercado y lograr que una comunidad genere ganancias en el trading? INFINOX te señala el camino.

Por Tiago Cardoso, Product Owner de IX Social, Infinox.

En entregas anteriores hemos hablado de la importancia de tener una comunidad de traders que puedan tener un objetivo en común y una estrategia que los lleve a tener ganancias sólidas. Si tú eres el líder de esa comunidad, es necesario que te

prepares a consciencia no solo para tener un portafolio de inversión sólido, sino que, además, puedas generar una influencia positiva en el mercado de tu comunidad.

Aquí te presentamos 5 consejos que debes seguir para ser un Influencer del Mercado:

1.- Estudia

El mundo del trading es complejo. Existen infinidad de términos, estrategias, mercados, activos, divisas y opciones que pueden marear hasta al más hábil de los inversionistas principiantes. Siempre que quieras comenzar a invertir, es necesario que tengas conocimientos básicos de cómo se mueve el mercado, cuáles son las opciones que puedes manejar dentro de él y cómo operar. Durante este tiempo de “democratización” de las opciones de trading, se han perdido millones de dólares por no conocer la forma en que se hace una operación o cuáles son las consecuencias de un apalancamiento, por ejemplo. Acércate a los traders con experiencia y que tengan una reputación firme. Confía en aquellos que lo primero que te dicen, es que este no es un camino fácil… pero vale la pena.

2.- Ten un Objetivo Claro

Muchas veces, entrar al trading es una cuestión poco reflexionada. En ocasiones, existen publicaciones que te aseguran un estilo de vida lujoso y múltiples “influencers” muestran carros, yates, maletas de lujo y pilas de dinero donde estas personas se acuestan y la pasan bien. Todo, diciendo que lo lograron “haciendo trading”. Si has tenido experiencia en el tema, sabrás que no hay nada más lejos de la realidad. El trading requiere un nivel de compromiso, constancia y dedicación que deja muy poco espacio para la presunción vana. Si quieres ser un líder de tu comunidad, debes saber cuál es tu nicho. ¿Irás por el Day Trading? ¿Tus opciones se manejan mejor con el scalping? ¿Te interesa más tener una operación con robots traders? ¿Tu estrategia es hacer Social Trading con la opción de copiar las transacciones de otros inversionistas? Antes de comenzar, estas son las preguntas que debes hacerte y contestar. Una vez que la elijas, podrás comenzar a dar pasos firmes.

3.- Elige bien tus opciones de inversión

Uno de los principales consejos de los traders es que diversifiques tu portafolio de inversiones. En ocasiones, una estrategia de acciones puede ser complementada con divisas o con futuros de materias primas. ¿Eres un entusiasta de las

criptomonedas? Puedes elegir un par y complementar tu portafolio con otros activos. Lo importante es, como dice el dicho, “No poner todos los huevos en una canasta”. Esto te ayudará a balancear posibles pérdidas y a navegar mejor las turbulencias del mercado. Además, existe un consejo básico que todo trader experimentado debe compartir: No inviertas dinero que no puedes darte el lujo de perder. Esto es importante también para tu comunidad. Deben tener en cuenta toda la gama de opciones a las que tienen acceso y tener la disciplina y resiliencia para aguantar pérdidas. Recuerda: No siempre paga a corto plazo la estrategia de “Buy The Dip”.

4.- Conoce bien a tu bróker.

El conocer la aplicación en la que harás tus transacciones es tan fundamental, como conocer el auto en el que correrás una carrera de Fórmula 1. Debes conocer cada detalle de su estructura, su manejo, los tiempos de respuesta, la forma de darle

mantenimiento y los pequeños trucos que te harán ganar en los momentos específicos. ¿Tu bróker tiene opciones para PC y plataformas móviles? ¿Cuenta con una estructura clara de ingreso de capital y de retiros? ¿Tiene alguna tabla específica de comisiones? ¿Ofrece opciones libres de comisión? ¿Los retiros son fáciles, seguros y claros? ¿Tiene soporte de expertos? ¿Cuenta con las regulaciones adecuadas para tu mercado? Todas estas respuestas requieren una dosis extra de estudio. Recuerda que una buena opción es un bróker que tenga la ventaja de permitir copiar las transacciones de otros brokers. Esto te pondrá en un lugar privilegiado frente a tu comunidad, de la cuál te nutrirás y podrás apoyar de manera más directa.

5.- Comparte y escucha

Un buen influencer es aquel que escucha a sus seguidores y comparte lo que necesitan. En este caso, estar atento a los cambios del mercado, las señales y los tiempos preestablecidos, (anuncio de ganancias trimestrales, alzas de las tasas de

interés, etc.), es fundamental para tener un mapa de ruta actualizado. Al igual que las cartas de navegación y los pronósticos del clima son fundamentales para navegar, la información de la comunidad, los objetivos en común y las estrategias compartidas, son lo que pueden lograr que las inversiones lleguen al mejor de los puertos posibles. Si tienes una comunidad, úsala y permite que te usen.

Con estos consejos, paciencia y disciplina, podrás ser un influenciador destacado en cuestiones de mercado. Te seguimos recomendando no tener tu objetivo en compartir fotos con montones de billetes y con litros de champange. Guarda tus

ganancias para mejores inversiones y brinda por los éxitos que tienes con tu comunidad. Ya lo dice el dicho: Trabaja duro y en silencio, y deja que tu éxito haga el ruido.