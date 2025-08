¿Qué necesita Latinoamérica para que los usuarios accedan a servicios financieros más sofisticados?

La adopción de IA y agentes inteligentes en las finanzas exige una infraestructura conectada, moderna y alineada a nivel regional.

Por Revista Summa

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo la forma en que las personas interactúan con sus finanzas, tanto personales como empresariales. En este nuevo escenario, Latinoamérica se enfrenta al desafío de modernizar su infraestructura bancaria. Desde Prometeo, fintech especializada en el desarrollo de infraestructura financiera, comparte tres factores clave que pueden hacer a la región más conectada, interoperable y preparada para la adopción de tecnologías emergentes.

“La inteligencia artificial no solo transforma el uso de los servicios financieros, sino también sus usuarios. Hoy, no se trata solo de personas, sino también de agentes inteligentes que requieren una infraestructura capaz de operar sin intervención humana. Si la región no se adapta a esto, perderá su capacidad de competir y ofrecer servicios a la altura de la demanda global”, afirma Ximena Aleman, cofundadora y Co-CEO de Prometeo.

Aquí tres puntos clave para entender los retos y oportunidades que enfrenta Latinoamérica en este proceso de adopción financiera tecnológica:

La IA necesita infraestructura financiera moderna: la automatización ya es una realidad. Agentes inteligentes, asistentes virtuales o sistemas de pago autónomos ya ejecutan tareas que permiten consultar saldos, programar pagos y gestionar las finanzas. Actualmente, el tráfico generado por bots supera al de los usuarios humanos en internet, por lo que para que estas soluciones funcionen de manera eficiente, es esencial contar con una infraestructura conectada, flexible y capaz de integrarse con los sistemas bancarios. Sin APIs abiertas, la región se queda fuera: los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y agentes inteligentes requieren conectividad directa y segura con las instituciones financieras. Sin APIs que permitan a estos agentes operar sobre los sistemas bancarios, la región quedará fuera de la nueva ola digital. En respuesta a ello, Prometeo ha desarrollado Agentic Banking Infrastructure, una infraestructura que permite que los agentes inteligentes abran y validen cuentas bancarias, ejecuten pagos y gestionen datos financieros de forma segura y a gran escala, directamente desde la infraestructura bancaria, sin necesidad de intervención humana ni desarrolladores como intermediarios. La interoperabilidad es el gran pendiente: aunque la digitalización avanza, como lo demuestra la caída del uso de efectivo del 64% al 37% en menos de una década, la región aún no cuenta con una infraestructura verdaderamente integrada. La inclusión financiera también crece, ya que cerca del 70 % de los adultos ya tiene una cuenta y más de la mitad la utiliza digitalmente, a través de una tarjeta o un teléfono, según el Banco Mundial. Sin embargo, en Latinoamérica, cada país desarrolla soluciones locales sin conexión entre sí. Esta fragmentación limita la escala continental de productos financieros y frena la implementación de tecnologías como el Open Banking.

Brasil lidera la adopción del Open Banking en la región con más de 30 millones de usuarios, 52 millones de consentimientos activos y cerca de 2 mil millones de llamadas API semanales bajo su ecosistema de Open Finance. Este modelo permite a terceros ofrecer servicios personalizados, seguros y eficientes. Sin embargo, en países como México, Colombia o Chile persisten barreras regulatorias y técnicas. La ausencia de estándares comunes impide consolidar un mercado regional competitivo, alineado con las demandas de la IA y los agentes automatizados.

“El gran reto de la industria financiera en Latinoamérica no es sólo técnico, es de articulación regional. Todavía existen barreras de infraestructura que dificultan el acceso de los usuarios a servicios financieros más avanzados. Necesitamos pasar de iniciativas aisladas a un ecosistema interoperable que permita competir globalmente. La infraestructura ya no es una ventaja, es un requisito mínimo para que la región no se quede atrás frente a la automatización y los nuevos canales que la IA habilita”, concluye Ximena Aleman, cofundadora y Co-CEO de Prometeo.