¿Qué estudiar en tiempos de IA? Arcos Dorados lanza episodio especial de su podcast para orientar a las personas jóvenes

En un contexto de gran transformación en la educación y el mundo laboral impulsado por la Inteligencia Artificial, surge una pregunta clave a las personas jóvenes y sus familias: “¿Qué estudiar hoy en la era de la IA?”. Ese es el tema del nuevo episodio especial del podcast “Expande Tu Potencial” de la plataforma educativa MCampus Comunidad.

El capítulo presenta las opiniones e ideas de varios referentes en tecnología y educación de toda la región para ayudar a quienes están buscando elegir qué rumbo educativo y profesional seguir frente a un futuro que exige nuevas formas de pensar, aprender y trabajar.

Según datos de Foro Económico Mundial, el 85% de los trabajos para 2030 aún no existen, mientras que en un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) el 53% de los jóvenes encuestados indicaron que el avance de la IA influye en la elección de su carrera.

Con esta propuesta, Arcos Dorados reafirma su compromiso con las nuevas generaciones, generando valor real a través de contenido gratuito, relevante y pensado para prepararlos de cara al futuro.

Plataforma para todos. Arcos Dorados mantiene su compromiso sostenido de brindar herramientas concretas de capacitación y desarrollo para las personas jóvenes, a través de la plataforma MCampus Comunidad.

“En Costa Rica, el curso más elegido de la plataforma MCampus Comunidad ha sido el de Marketing Digital, una de las tendencias actuales a nivel mundial. Actualmente, más de 16.000 personas en el país se han registrado en la plataforma, entre ellos, más de 340 jóvenes de Colegios Técnicos Profesionales”, comentó Marianela Ureña, Gerente de Comunicación de Arcos Dorados Costa Rica.