¿Qué es Wi-Fi 6 y qué beneficios tiene para Centroamérica?

Por Revista Summa

Seguramente no sea la primera vez que escuchas hablar de la sexta generación de Wi-Fi, pero ¿sabías que no sólo aporta mayor velocidad sino además mayor capacidad de red, más ahorro de batería de los dispositivos conectados y un mejor soporte a dispositivos IoT? Si te he sorprendido, sigue leyendo. Son muchos los beneficios que el nuevo estándar trae a la industria y a los usuarios.

Un nuevo ancho de banda donde cabe todo. Así es. Estamos viviendo el inicio de una nueva era en conectividad en la que podrás transmitir vídeo 4k u 8k a una velocidad que nunca antes habías experimentado. Se trata de un ancho de banda con capacidad no sólo para la comunicación con un dispositivo sino para el rendimiento total del punto de acceso para con la red y para con múltiples dispositivos. Wi-Fi 6 es lo que llamamos “El Futuro de Internet”, en parte porque ofrece una red fiable, sin interrupciones, con una menor latencia en entornos donde hay muchos dispositivos conectados. Y pensándolo bien, hoy en día, ¿en qué entorno no hay muchos dispositivos conectados?

Dos nombres, una misma cosa. Wi-Fi 6 es lo mismo que 802.11ax. Simplemente la Wi-Fi Alliance lo bautizó “Wi-Fi 6” para indicar que se trata de la sexta generación de wi-fi. Que sea un lanzamiento superior no significa que obsoleto toda la tecnología anterior. Wi-Fi 6 es perfectamente compatible con su hermano mayor Wi-Fi 5 por lo que, si tienes dispositivos funcionando con esta tecnología, ya puedes dejar de llevarte las manos a la cabeza si estabas pensando “¡Oh no! ¡Tendré que cambiar todo! ¡Justo ahora que empezaba a funcionar todo bien!”.

¿Qué dispositivos soportan Wi-Fi 6 actualmente?. Empresas como Apple, Intel, y Samsung ya han lanzado productos compatibles con Wi-Fi 6, y a lo largo de este año se espera que crezca el número de dispositivos compatibles con Wi-Fi 6. Si te estás planteando desplegar una nueva red Wi-Fi o renovar la actual, lo más seguro es que te interese apostar por Wi-Fi 6. En Cisco tenemos un amplio abanico de productos que soportan Wi-Fi 6, desde la nueva familia de puntos de acceso Cisco Catalyst 9100, a los nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 de Cisco Meraki.

Los beneficios. Éstas son las características técnicas de Wi-Fi 6 que lo convierten en el soporte más nuevo y poderoso que existe hasta el momento:

Aumenta la velocidad más de un 35% gracias a una modulación más densa con 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM).

Reduce la sobrecarga y la latencia porque utiliza OFDMA (del inglés, “acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales”) que es mucho más eficiente.

Ofrece señalización robusta de alta eficiencia para un mejor funcionamiento con una RSSI (del inglés, “indicador de fuerza de la señal recibida”) significativamente menor.

Así estamos. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la creciente necesidad de estar conectados. El tráfico de internet residencial aumentó significativamente en todo América Latina y Centroamérica no fue la excepción, llegando por ejemplo a aumentar en un 40% en Costa Rica. El Wi-Fi fue esencial para dar continuidad al trabajo, la educación, dar servicios de salud y mantener a la economía funcionando. Las bandas de espectro donde funciona el Wi-Fi, 2.4 GHz y 5.8 GHz, se están saturando, pero hay una buena noticia: con la llegada de Wi-Fi6 vienen posibilidades de extender los canales donde esta funciona. Estados Unidos en abril de este año habilitó más de 1200 MHz adicionales en la banda de 6 GHz, lo que va a permitir que los nuevos routers Wi-Fi6E que se espera que estén listos comercialmente para fines de 2020.

¿Qué significa para los usuarios de Centroamérica? Los países de nuestra región van a tener la posibilidad de beneficiarse del equipamiento pensado para Estados Unidos. Para esto, los países tienen que habilitar el uso de dispositivos de corto alcance como estos de Wi-Fi6 en esa nueva banda de espectro de 6 GHz mejorando así aún más el rendimiento y la velocidad, reduciendo la interferencia. En América Latina, Brasil ya está en ese camino, y ya con los dos países más grandes de la región, tendrá todo sentido en que el resto de los países hagan lo mismo. Los nuevos servicios y funcionalidades como la realidad virtual, la realidad aumentada, la telemedicina, la tele-educación, y las herramientas de productividad del teletrabajo podrán ser una realidad y un verdadero habilitador de oportunidades.