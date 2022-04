Descubra qué es el S&P 500, qué empresas cotizan en él, cómo se originó y cómo se calcula su precio.

Por Revista Summa

¿Qué es el índice S&P 500? Muy probablemente hayas escuchado nombrarlo o hayas leído sobre él en algún lado. El Standard & Poors 500, mejor conocido como S&P 500 o S&P, es un índice bursátil, el más importante del mercado norteamericano y el más representativo de la economía de EEUU.

El índice S&P 500 está integrado por las empresas de mayor capitalización bursátil de Wall Street que cotizan en el NYSE (New York Stock Exchange), la bolsa de comercio de Nueva York.

El New York Stock Exchange, donde cotiza el S&P 500.

Fuente: https://unsplash.com/photos/Vhr4lk8gNBk

Historia

Este índice fue creado en 1923 por la empresa Standard & Poors. En ese momento contenía 223 compañías. En 1957 fue reformulado a la manera en la que se lo conoce en la actualidad, al cubrir a las 500 firmas más grandes de Estados Unidos.

El Standard & Poor 500 representa hoy en día el 80% del valor total del mercado de valores norteamericano. Para que una empresa ingrese a cotizar al índice, debe tener una capitalización de mercado de más de 4000 millones de dólares. A pesar de llamarse S&P 500, el índice contiene actualmente 505 empresas.

El rebalanceo más reciente del S&P fue anunciado el 3 de septiembre de 2021 y entró en vigencia el día 20 de ese mismo mes. Match Group Inc (mejor conocida por su aplicación de citas, Tinder) ingresó como reemplazo de Perrigo Company, al igual que Ceridian HCM Holding Inc y Brown and Brown Inc, en lugar de Unum Group y NOV Inc.

Una persona mira la cotización del S&P 500 en su computadora

Fuente: https://unsplash.com/photos/amLfrL8LGls

Ponderación

Las compañías con mayor ponderación dentro del índice son (por orden): Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet Inc A (GOOGL), Alphabet Inc C (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), Berkshire Hathaway B (BRK.B), Meta Platforms (FB), Unitedhealth Group (UNH).

Casi todas ellas son de la industria tecnológica y en conjunto representan un 28.1%, seguido por un 13.3% de la industria de salud.

El S&P 500 tiene desde 1927 hasta el año 2020 un rendimiento anualizado de 8.26% en dólares, siendo uno de los activos con mayor rendimiento si se toma en cuenta también el riesgo.

Análisis técnico del S&P 500

Fuente: https://unsplash.com/photos/ZzOa5G8hSPI

Cotización del S&P 500

El S&P 500 index (SPY o SPX) cotiza actualmente (marzo de 2022) a 4463 dólares. A estos valores, el índice se encuentra un 7.44% por debajo de su máximo histórico de 4825 puntos, alcanzado el 4 de enero de 2022.

Las mayores caídas del Standard & Poors 500 a lo largo de su historia fueron:

● Crack de 1929: La tendencia bajista duró 33 meses y significó una caída de 86% del S&P desde sus máximos.

● Segunda Guerra Mundial: Sobran las explicaciones, pero el índice bajó un 30% durante 37 semanas.

● 1970: Luego de tocar máximos en noviembre de 1968, el S&P 500 perdió un 36% de su valor en los siguientes 18 meses.

● 1973: La crisis del petróleo en todo el mundo supuso una caída del 48% del índice a lo largo de todo ese año.

● Crack del 87: El famoso “lunes negro” de 1987 desencadenó una baja del 34% en el índice de referencia de Estados Unidos.

● Burbuja tecnológica: Tras una fenomenal subida y una irracional devoción por las empresas tecnológicas que tenían una página web, la Reserva Federal subió las tasas y pinchó la burbuja que se había creado. De esta forma, el S&P bajó un 48%.

● Burbuja inmobiliaria: La mayor caída (hasta ahora) del mercado norteamericano. Luego de que explota la burbuja que se había creado en el mercado de las hipotecas y dado que había muchos inversores y empresas apalancadas, el índice retrocedió un 57%.