¿Qué es el Open Banking y cómo impactará los mercados y los clientes de instituciones financieras?

Tiempo de lectura: 3 Minutos

El modelo de banca abierta crea valor tanto para clientes como para las entidades financieras y no financieras que hacen parte de este nuevo ecosistema.

Por Revista Summa

En esta nueva era de los servicios financieros, donde cientos de años de tradición bancaria dejan paso a nuevos modelos de relación basados en tecnologías digitales, las instituciones financieras necesitan ser más competitivas y buscar en todo momento la diferenciación. El caso de Colombia no es una excepción, pues con la la expedición del Decreto 1297 de 2022, se modificó el Decreto 2555 de 2010, relacionado con la regulación de las finanzas abiertas, u Open Banking convirtiéndose en el tercer país latinoamericano, seguido de Brasil y México, en permitir el intercambio de información de los consumidores financieros entre los diferentes actores.

Pero ¿qué es el Open Banking o banca abierta? Es la apertura de información de los usuarios a terceros y hace referencia a un ecosistema financiero en el cual el cliente pasa a ser el principal actor de la relación, puesto que la información ya no es de la entidad financiera sino del usuario. Ese valioso activo, que los bancos tradicionales celaban y resguardaban, ahora es propiedad absoluta de todas aquellas personas bancarizadas, y les concede el poder como usuarios y la capacidad de decidir con quien quieren compartir esa información financiera. Esto a la vez genera ecosistemas que utilizan dicha data para la creación de productos más fáciles de consumir, entender y más apropiados a la cotidianidad de las personas.

Ahora bien, el modelo de banca abierta crea valor tanto para clientes como para las entidades financieras y no financieras que hacen parte de este nuevo ecosistema, donde la regulación de la banca abierta alrededor del mundo es un tema aún en desarrollo. En el marco del evento Banca del futuro y Open Banking en Latam, Luis Olmedo, Head of Banking Strategy Americas de NTT DATA destaca la regulación colombiana dentro de la Región y comenta “la normatividad colombiana me ha sorprendido gratamente ya que el regulador deja bien claro que lo que persigue es ayudar a la industria financiera y al cliente”.

Los beneficios de esta apertura también se dan para trabajar colaborativamente entre entidades financieras y no financieras, que permite al ecosistema brindar servicios que lleguen más lejos y sean más inclusivos, esto es relevante especialmente en regiones en el que más de un 30% de la población no puede optar a servicios financieros de manera sencilla. Lo cual conlleva a que el sistema financiero se vuelva mucho más inclusivo en todos los países y regiones.

“El evolución que ha tenido Open Banking a nivel mundial ha dado un oportunidad a las organizaciones en tres aspectos; primero hacer que las entidades ajusten sus modelos para ofrecer productos en ambientes digitales; entregar servicios de tecnología por parte de entidades financieras y complementar ofertas actuales con productos de terceros”, afirma Ana María Tobar COO ADL Aval Digital Lab Colombia.

En la transformación para la industria financiera, la importancia de crear un ecosistema más inclusivo, con plataformas digitales, nuevos modelos de negocios, ecosistemas de colaboración con terceros y el avance de una regulación que permita tener las reglas claras en el intercambio de datos y la protección del usuario hacen que el Open Banking sea una gran oportunidad para el mercado financiero y el cliente final.

“La banca abierta es una realidad que debe ser parte de las estrategias para las entidades financieras actuales, entendiendo que somos parte de una nueva dinámica competitiva donde aparecen diferentes actores como las fintechs, apps digitales, neobancos, entre otras, en un mundo hiperconectado que requiere reglas de juego claras en el intercambio de datos para que realmente podamos complementar esas ofertas de productos financieros que tenemos actualmente” Ana María Tobar COO ADL Aval Digital Lab Colombia.

La banca abierta supone una revolución en la manera de ofrecer servicios financieros a clientes y usuarios y a su vez un desafío de encontrar el talento con experticia para la implementación de estas nuevas tecnologías. “El Open Banking conlleva a un compromiso de manera responsable y consecuente de todos los actores de este ecosistema, que generan nuevas oportunidades en sus comunidades y negocios”, concluye el líder de la Estrategia Bancaria para Latinoamérica de NTT Data.