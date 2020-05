Pymes de Centroamérica podrán capacitarse con expertos internacionales de manera gratuita

FluMarketing es la red de expertos en negocios y marketing más importante de Latinoamérica.

Por Revista Summa

Este sábado 30 de mayo, a partir del mediodía (hora Centroamérica) 10 de los más destacados expertos que conforman la red, se unirán para realizar 4 horas donde las empresas se puedan capacitar en variados temas para salir adelante, a pesar de los impactos del COVID 19.

El Seminario Internacional Online llamado “At the Summit of new ideas” reúne a los expertos Karen Montalva de Chile quien hablará de las ventas, Néstor Altuve de Venezuela capacitará de la Transformación Digital, Ennio Castillo de Argentina del Email Marketing Automation, Ana González de México abordará el tema Social Media Marketing. También de México, Carlos Dulanto hablará de Branding, Juan Pablo Rodríguez de Chile de Innovación, Jorge Martínez de México del Comportamiento del Consumidor, Lina Echeverri de Colombia de Marketing y el costarricense Diego Benitez de Emprendimiento.

El único experto en Costa Rica en formar parte de esta Red Latinoamericana desde el 2017 es Diego Benitez, asesor en Estrategia de Negocios.

“A raíz del impacto que ha tenido el COVID en los negocios, nos uniremos diez expertos para dotar a los empresarios, emprendedores y pymes, de herramientas integrales y novedosas para sacar adelante su negocio. La participación es gratuita y los participantes podrán hacer preguntas a los expertos”, afirmó Benitez.

El Seminario Internacional Online es gratuito, tiene una duración de 4 horas y los interesados podrán unirse al Flumarketing Saturday Online por medio este link:

https://us02web.zoom.us/j/84628819617