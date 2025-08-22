Puratos inaugura un nuevo Innovation Center en Costa Rica

La inauguración de este Innovation Center reafirma la confianza de Puratos en Costa Rica como destino estratégico de inversión extranjera.

Por Revista Summa

Puratos, líder global en innovación para la panadería, pastelería y chocolate, acelera sus inversiones en Latinoamérica con el objetivo de consolidar la región como motor de crecimiento y desarrollo de nuevas tendencias. En Costa Rica, país donde la compañía ha estado presente por más de 40 años, esta apuesta se materializa con la inauguración de un moderno Innovation Center y un laboratorio de I+D en el Parque Industrial de Cartago, reforzando la atracción de inversión extranjera positiva para el país.

Con una inversión de más de ₡300 millones de colones, el proyecto fue ejecutado en tan solo ocho meses con la participación de 15 colaboradores internos y 4 contratistas especializados.

Un espacio de innovación y co-creación

El nuevo edificio alberga dos espacios estratégicos:

Un Innovation Center diseñado como centro de inspiración y co-creación, donde se realizarán demostraciones, capacitaciones y pruebas de producto para anticipar tendencias globales y adaptarlas a la región.

Un laboratorio de Investigación y Desarrollo (I+D), que permitirá profundizar en la investigación de ingredientes, mejorar formulaciones y acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras alineadas con las exigencias del consumidor moderno.

Gracias a estas nuevas instalaciones, Puratos Costa Rica no solo atenderá mejor al mercado local, sino que también impulsará el desarrollo de productos para toda Centroamérica y el Caribe, consolidando al país como un verdadero hub regional de innovación alimentaria.

Además, este espacio permitirá capacitar a más de 200 clientes por mes, ofreciendo formación en nuevas técnicas, tendencias y desarrollos de producto. De esta manera, Puratos busca no solo transferir conocimiento, sino también inspirar ideas y elevar la profesionalización de la industria de panadería, pastelería y chocolate en Costa Rica y la región.

Impacto positivo en Costa Rica

La inauguración de este Innovation Center reafirma la confianza de Puratos en Costa Rica como destino estratégico de inversión extranjera. Este tipo de proyectos genera empleo, transferencia de conocimiento y fortalece el ecosistema local de panadería, pastelería y chocolate, aportando crecimiento económico y mayor competitividad para el país.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar señaló que “la inauguración anunciada por Puratos Costa Rica contribuye al fortalecimiento del sector alimentario y representa la adopción de modelos de negocio innovadores. Este anuncio resalta la competitividad de Costa Rica en los mercados internacionales de la mano con la creación de nuevos empleos de calidad. Desde el Ministerio de Comercio Exterior, respaldamos estas iniciativas que transforman, generan nuevas oportunidades y hacen de Costa Rica un socio confiable para los negocios”.

Por su parte, Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), destacó: “Que empresas como Puratos inviertan en infraestructura para Innovación y Desarrollo en Costa Rica refleja la confianza en nuestra capacidad de integrarnos a las tendencias globales de la industria alimentaria. Esta es la ruta que fortalece la competitividad del país, generando soluciones innovadoras con talento local que responden a un consumidor cada vez más exigente y consciente”.

Compromiso con la industria y los clientes

Durante el acto inaugural, Onno Sánchez, Gerente General de Puratos Costa Rica, subrayó:

“Estos nuevos espacios refuerzan nuestro compromiso como líderes en el mercado de panadería y pastelería. Continuaremos llevando a nuestros clientes los mejores productos y servicios para que alcancen el éxito en sus negocios, de la mano de un equipo altamente capacitado y cercano. Además, esta inversión nos permitirá desarrollar más productos innovadores en Costa Rica y fortalecer nuestra posición como hub de Centroamérica y el Caribe.”

La inauguración también marca el inicio de una segunda etapa de ampliación ya aprobada para 2026, que incluirá la construcción de oficinas dedicadas al desarrollo de nuevos negocios, consolidando aún más la presencia de Puratos en la región.

Innovación con propósito y sostenibilidad

Con esta expansión, Puratos reafirma su propósito de ser un socio confiable para sus clientes, combinando excelencia en productos con conocimiento técnico, creatividad y un firme compromiso con el futuro de la alimentación.

La compañía también ratifica la sostenibilidad como uno de sus pilares estratégicos básicos, asegurando que cada inversión y cada nuevo desarrollo se diseñen bajo criterios responsables con las personas, el planeta y la comunidad. Este enfoque sostenible complementa su apuesta por la innovación, garantizando un impacto positivo a largo plazo tanto en el mercado como en la sociedad.

Además, como parte de su misión global de preservar el patrimonio del pan, Puratos mantiene en Bélgica la Biblioteca de Masa Madre, inaugurada en 2013, donde se conservan más de 130 masas madre de todo el mundo, asegurando la biodiversidad y la tradición para las futuras generaciones.