Publicidad en tiempos de pandemia ¿Necesaria o indispensable?

6 claves sobre la “Publicidad en Tiempos de Pandemia”.

Por Revista Summa

La Pandemia ha desencadenado una crisis sanitaria sin precedente y sin lugar a dudas, la economía se ha visto

considerablemente impactada. Las empresas que han destinado un presupuesto fijo para anunciarse, hoy por hoy se preguntan si es correcto contener este gasto y dar prioridad a otros que ellos consideran más importantes.

Por otro lado, vemos empresas que a través de la publicidad continúan estando presentes en la mente del consumidor y han aprovechado la situación que hoy vivimos, para cambiar su estrategia y por ende, la forma cómo se comunican y se proyectan ante sus distintos públicos.

Para expertos en el tema, no hay duda que nos encontramos frente a cambios importantes en los procesos creativos y publicitarios. Atentos a esta situación, Servicios Expertos de Consultoría (SEC) Guatemala está promoviendo la participación de sus expertos voluntarios, para aportar a temas de interés del sector MIPYME. A continuación, dos expertos del programa ofrecen su punto de vista y comparten 6 puntos clave para la nueva era de la “Publicidad en Tiempos de Pandemia”.

Generemos contenido de valor. En tiempo de pandemia la histeria colectiva ha afectado

enormemente negativo de la situación sino en las oportunidades que podemos aprovechar. Para esto

es importante no utilizar el miedo como motor de ventas, debemos ser creativos y por medio de

contenido de valor generar tráfico orgánico en todas las plataformas digitales (no únicamente en redes

sociales, también en la web site y por qué no, compartirlo a través de blogs y portales de noticias).

Saber dirigir la pauta. Es bastante común asumir que porque estamos pautando estamos exponenciando nuestro alcance a futuros clientes, esto no es del todo cierto. Una pauta bien canalizada en medios tradicionales y digitales puede traer mejores resultados a corto plazo, para esto debemos tener claro nuestro grupo objetivo y el valor diferenciador de nuestro servicio/empresa.

¿Qué hay del posicionamiento? Tener una estrategia de posicionamiento a largo plazo es clave; es normal querer tener resultados en el momento y enfocar la publicidad para resultados momentáneos (incrementos en ventas, demanda de un producto o servicio), pero no debemos dejar al lado cuales son los objetivos de nuestra empresa a largo plazo, para asegurar que los esfuerzos sean eficientes en todo momento.

Construir vínculos fuertes y duraderos. Tener presente que el fin último del mercadeo y la publicidad es generar vínculos emocionales y relaciones fuertes y duraderas entre marcas y personas. Todas las

marcas envidian a Apple, que al igual que un grupo de rock o un equipo de fútbol, tiene a decenas y hasta cientos de personas ansiosas, acampando días antes, a la intemperie, bajo la lluvia y el sol, con tal de ser los primeros en tener el nuevo iPhone. Esto ya no es solamente Top of Mind, es Top of Heart. Y a esos no se les puede llamar simplemente compradores, ni consumidores…¡son verdaderos fanáticos!

Quitar la publicidad no siempre significará un ahorro. Reducir o eliminar el presupuesto publicitario durante una crisis es un ahorro mal entendido. Probablemente los empresarios tengan como prioridad el pago de

su planilla, lo cual por supuesto que es muy importante. Pero también es clave comprender que dejar la publicidad por completo puede ocasionar que se pierda el contacto con el cliente y por ende las ventas se vengan a bajo

¿Cómo continuará cumpliendo con el pago de prestaciones si deja de vender?

Un buen mix de medios es la clave. A pesar de que, en las zonas urbanas, cada vez más consumimos información a través de plataformas digitales, es importante comprender que esto no aplica a la realidad de nuestro país; pues no todos los guatemaltecos tienen acceso a datos para acceder a los portales de noticias. Un buen mix de medios: medios tradicionales (tv, radio, prensa escrita) , medios digitales (portales de noticias, revistas especializadas digitales) y redes sociales) es clave lograr un excelente alcance.