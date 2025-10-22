Proyectos forestales reactivan la economía verde en Costa Rica con apoyo internacional

Los principales proyectos que se abordarán en la agenda de esta misión son “Fortalecimiento de la cadena de valor del sector forestal a través del manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques en Costa Rica” desarrollado por la CFMI.

Por Revista Summa

Costa Rica recibió esta semana la visita oficial de la directora Ejecutiva de la OIMT, Sheam Satkuru, como parte de una misión de alto nivel para fortalecer la agenda nacional en manejo forestal sostenible y cadenas productivas de la madera.

Desde 2023, el país avanza en la ejecución de proyectos con respaldo de la OIMT, luego de casi diez años de gestiones diplomáticas y técnicas. Este impulso ha permitido materializar por primera vez iniciativas nacionales con financiamiento internacional que apuntan a consolidar la gobernanza forestal del país.

El sector forestal costarricense genera actualmente unos 24.000 empleos directos, según estimaciones del sector (ONF). Además, en años recientes se ha reportado que el sector aportó US $293 millones en exportaciones de madera y productos relacionados, estas cifras revelan el papel económico significativo del sector forestal en el tejido productivo nacional.

En este contexto, la visita se centrará en la presentación de los avances de los proyectos articulados por la Cámara Forestal de Madera e Industria (CFMI), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (CODEFORSA), que incluyen el fortalecimiento de la cadena de valor forestal y la reforestación comercial como estrategia de desarrollo rural.

“Para la Cámara Forestal de Madera e Industria, esta visita de la Directora Ejecutiva de la OIMT representa un reconocimiento al esfuerzo que Costa Rica ha venido realizando para consolidar un sector forestal responsable, competitivo y comprometido con el desarrollo rural,” señaló Natalia Chacón, directora Ejecutiva de la CFMI.

Los principales proyectos que se abordarán en la agenda de esta misión son “Fortalecimiento de la cadena de valor del sector forestal a través del manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques en Costa Rica” desarrollado por la CFMI, el proyecto “Incremento de la Competitividad de la Reforestación Comercial en Costa Rica”, liderado por el TEC. Junto a ello, el proyecto “Promover el manejo forestal sostenible y el consumo local de madera a través del desarrollo de las capacidades y la mejora de la regulación en la zona norte, Costa Rica”, ejecutado por CODEFORSA. Todos estos proyectos apuntan a movilizar inversiones y empleo en zonas vulnerables, además de contribuir a dinamizar el aprovechamiento responsable de los bosques productivos.

La actividad contó con la participación de autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el punto focal ante la OIMT, quienes enfatizaron la importancia de Costa Rica como modelo de gobernanza forestal a nivel internacional.

Durante la misión, la directora Satkuru realizará una gira técnica por la zona norte, visitando sitios en Sarapiquí y San Carlos, donde podrá conocer de primera mano proyectos de reforestación y restauración forestal en colaboración con comunidades locales.

Esta agenda reafirma el compromiso de Costa Rica con la responsabilidad ambiental y el fortalecimiento del empleo rural. La ejecución efectiva de proyectos permitirá consolidar la competitividad del sector forestal, diversificar fuentes de abastecimiento, generar empleo local y abrir nuevos mercados internacionales.