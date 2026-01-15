Proyecciones muestran un panorama económico favorable para la región

Centroamérica invierte en innovación: 73% de las empresas planean el desarrollo de nuevos productos para atender las necesidades de sus clientes, de acuerdo con KPM.

Por Revista Summa

En un entorno marcado por disrupciones tecnológicas, desafíos regulatorios y una creciente atención a los aspectos ASG, las empresas de Centroamérica y República Dominicana se muestran optimistas y enfocadas en la innovación. De acuerdo con el estudio Perspectivas regionales y de negocio 2026: Centroamérica y República Dominicana. Estrategias para impulsar la innovación en un entorno desafiante, los retos más relevantes para mantener competitividad en la región son la atracción de inversión nacional y extranjera (60%), la implementación de políticas públicas que promuevan la inversión privada (44%) y la sostenibilidad de las finanzas públicas (42%).

El reporte, elaborado por KPMG México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría, refleja un panorama favorable, en el que destaca que 89% de la Alta Dirección en la región espera un incremento de ventas en su empresa: 74% proyecta un crecimiento de entre 1% y 10%, y 15% anticipa aumentos de entre 11% y 20%, lo que refleja confianza en un entorno económico positivo.

Al respecto, Luis Laguerre, Socio Director de KPMG Panamá, señala: “Considerando que 89% de las organizaciones proyectan crecimiento en sus ventas para 2026, podemos vislumbrar señales claras de confianza en la región. Este optimismo nos confirma que, aun en un entorno desafiante, Centroamérica y República Dominicana tienen la capacidad de adaptarse y prosperar”.

En materia fiscal, las empresas destacan varios factores que inciden en su capacidad de cumplimiento. La complejidad y carga administrativa para cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma es un desafío para 57%, seguidas de la ejecución de procesos de fiscalización por parte de las autoridades (39%) y las limitaciones en las capacidades técnicas del personal del área fiscal (29%). Asimismo, 43% señala los cambios regulatorios locales o globales como el mayor riesgo fiscal, mientras que 19% identifica como tal la falta de automatización en los procesos tributarios.

Estrategia y liderazgo empresarial

La atracción y retención de talento es uno de los retos más relevantes para las compañías en Centroamérica y República Dominicana, según 45% de ellas. Para afrontarlo, consideran

fundamental ofrecer propuestas competitivas que incluyan esquemas de compensación atractivos, modelos flexibles de trabajo y programas de capacitación. Además, 49% planea enfocarse en el control de costos y gastos; 48% prevé ampliar su portafolio de productos y servicios, y 46% busca digitalizar sus procesos para fortalecer su resiliencia y competitividad.

Nearshoring y expansión geográfica

Las posturas ante el nearshoring son diversas: 35% no lo considera parte esencial de su estrategia; 30% busca optimizar flujos de trabajo para aprovechar las oportunidades relacionadas con esta tendencia, y 29% pretende fortalecer las capacidades técnicas de su plantilla. En este contexto, 39% planea ampliar su presencia a nivel nacional, mientras que 24% prevé hacerlo a nivel global.

El principal motivo para la expansión a nivel nacional es la apertura de nuevos mercados, mencionada por 65% de la muestra. Entre quienes planean expandirse globalmente, 81% lo haría para acceder a nuevos mercados; 47%, para establecer alianzas estratégicas, y 40%, debido a la ubicación estratégica. Este enfoque muestra el interés de las organizaciones por capitalizar oportunidades relacionadas con el nearshoring y diversificar riesgos.

Innovación y tecnología

La innovación y la tecnología se posicionan como pilares estratégicos de cara a 2026: 62% de las compañías planean invertir de forma significativa en su implementación, con énfasis en analítica de datos o data & analytics, mientras que 56% lo haría en soluciones en la nube, y 54% en aplicaciones. La inteligencia artificial (IA) también cobra relevancia: 62% planea utilizarla para mejorar la experiencia del cliente; 50%, para reducir tiempos y aumentar la eficiencia operativa, y 33%, para optimizar costos.

No obstante, la madurez en procesos de innovación varía considerablemente: solo 15% de las empresas se encuentran en una etapa madura centrada en la mejora continua, mientras que 18% opera en un nivel inicial y reactivo ante las disrupciones del mercado. Esto revela una amplia oportunidad de evolución hacia estrategias más integrales de innovación y transformación digital.

Principales riesgos a corto y largo plazo

Para 2026, las organizaciones en Centroamérica y República Dominicana identifican riesgos críticos que podrían afectar sus operaciones a corto plazo, entre los que destacan los ciberataques (61%), el riesgo de fraudes y robos (46%) y la dificultad para atraer o retener talento clave (42%); así como a largo plazo, resaltando el impacto de la IA en los procesos (49%), el riesgo regulatorio asociado a nuevas normativas (43%) y el rezago en innovación y transformación digital (38%), elementos que subrayan la necesidad de diseñar estrategias proactivas que garanticen la continuidad operativa.

En este contexto, Mario Torres, Socio Director de KPMG República Dominicana, comenta: “La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica. Hoy, 61% de las compañías identifican los ciberataques como su principal preocupación, lo que nos recuerda que la protección tecnológica no es operativa y la confianza en el mercado”.

Las organizaciones aún enfrentan desafíos significativos para consolidar sus estrategias ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG): 36% solo aborda algunos aspectos ASG, mientras que 34% ya cuenta con una implementación integral y madura.

En cuanto a riesgos ambientales, las empresas de la región consideran como altamente prioritarios los eventos climáticos extremos, la disponibilidad y seguridad energética y la falta de acceso a fuentes de energía limpias y renovables (33% en todos los casos). Otro 32% destaca la gestión inadecuada de impactos ambientales, como el manejo residuos, energía y emisiones, entre otros.

En el ámbito social, los principales riesgos son la atracción y retención de talento (62%) y el fortalecimiento de la salud, seguridad y bienestar del personal (56%).

En materia de gobernanza, 65% subraya la importancia de cumplir con nuevas disposiciones regulatorias y garantizar la transparencia ética, lo que refuerza la necesidad de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial.

Mynor Pacheco, Socio Director de KPMG Costa Rica, concluye: “El talento es el motor de la transformación. En 2026, atraer y retener a las personas correctas será decisivo para fortalecer la competitividad y la innovación en la región. No se trata solo de cubrir posiciones, sino de desarrollar capacidades que impulsen resiliencia y crecimiento sostenible”.