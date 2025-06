Protestas en Los Ángeles se trasladan a hoteles donde se alojan los agentes migratorios

Una manifestación parecida se dio en la ciudad de Downey, donde el miércoles hubo arrestos en lugares hasta ahora insospechados, como escuelas católicas.

Por EFE

Las protestas contra los operativos migratorios en Los Ángeles se han trasladado a los hoteles donde los agentes federales, traídos de otras zonas del país, se encuentran alojados, en lo que supone una nueva táctica para confrontar la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Hoteles de las reconocidas cadenas Hilton y Marriott en ciudades del condado de Los Ángeles como Whittier, Pasadena y Downey, se han convertido en el punto de encuentro para cientos de manifestantes con el mensaje: “Fuera ICE”.

“No los queremos en nuestros vecindarios, que se vayan y condenamos a los hoteles que hagan negocio con el sufrimiento de nuestra comunidad”, dijo a EFE María Salguero, una residente de la ciudad de Whittier, donde alrededor de 300 personas protestaron la noche del miércoles en el hotel del Double Tree del Hilton.

Desde el lunes pasado la ciudad de Whittier, conocida por haber sido el hogar del expresidente Richard Nixon, se ha visto inundada por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), que han arrestado indocumentados en tiendas de construcción, lavados de carros, y supermercados.

A la manifestación llegaron familias completas portando la bandera de EE.UU. y de México para presionar la salida de los agentes, que tenían en el estacionamiento sus vehículos sin identificación visible, a los que les desinflaron las llantas y los marcaron con pintura.

“Vienen a nuestros vecindarios con las caras tapadas, haciéndose pasar como turistas, pero no es fácil engañarnos, entiendan que aquí no son bienvenidos”, dijo a EFE John, un joven estadounidense que no quiso revelar su apellido.

La policía de Whittier intervino después de que un vidrio de la fachada principal cedió cuando unas menores de edad se recostaron sin la intención de romperlo, según observó EFE.

Una manifestación parecida se dio en la ciudad de Downey, donde el miércoles hubo arrestos en lugares hasta ahora insospechados, como escuelas católicas, donde un anciano que dejaba a su nieta en una escuela fue detenido frente a la escuela de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en esa ciudad.

También se han reportado detenciones en los estacionamientos de centros religiosos como la Iglesia Cristiana Downey Memorial, e incluso niñeras han denunciado arrestos en parques.

Nuri Umaña, que participó en una demostración contra las autoridades en Downey, condenó que la Administración del presidente Donald Trump invierta tanto dinero persiguiendo trabajadores indocumentados.

“Pagamos todo esto con el dinero de nuestros impuestos, los californianos somos los que más aportamos dinero al Gobierno federal para que vengan a derrocharlo y dañar a nuestra comunidad”, advirtió la hispana.

Un despliegue al estilo Hollywood

Las críticas también se centran en el alarde de fuerza de las autoridades federales, ataviadas con equipo táctico, vistiendo de camuflado, y un gran número de vehículos.

La madrugada del jueves un gran operativo conmocionó las calles de Huntington Park, una de las áreas insignias de la comunidad mexicana, hasta donde llegó la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, que supervisaba un operativo con cerca de veinte agentes fuertemente armados.

Las autoridades allanaron la casa de una ciudadana estadounidense embarazada, madre de cuatro hijos, con la excusa de buscar a un hombre llamado David García.

La mujer dijo a la televisora KTLA que trató de explicar a los agentes que su esposo se llama Jorge y no se encontraba en la casa. Sin embargo, los agentes ingresaron a la residencia y buscaron cuarto por cuarto, mientras la familia fue sacada de la casa.

La secretaria Noem, ataviada con un chaleco antibalas y una gorra, observaba desde la calle el operativo en el que no lograron detener al inmigrante que buscaban.

La funcionaria mencionó el operativo en una conferencia de prensa más tarde presentándolo como un éxito y dijo que los operativos migratorios continuarán.

El mensaje de Noem quedó empañado por la violenta reacción de los agentes del Servicio Secreto que sacaron a empujones y esposaron al senador por California Alex Padilla, que quiso preguntar a la secretaria sobre los operativos.

“Si es así como el Gobierno responde a un senador que quiere hacer una pregunta, solo podemos imaginar lo que están haciendo a campesinos, cocineros o trabajadores en toda la ciudad”, dijo Padilla tras el incidente.