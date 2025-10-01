Progress Software amplía su presencia enCosta Rica con un nuevo Centro de Excelencia

La empresa duplica su planilla local para mejorar el éxito de sus clientes, el soporte técnico, las ventas, los recursos humanos y las operaciones de toda su cartera de productos impulsados por IA.

Por Revista Summa

Progress Software (Nasdaq: PRGS), el confiable proveedor de software de infraestructura y experiencia digital impulsado por IA, anunció hoy la apertura de su nuevo Centro de Excelencia (CoE) en Heredia, Costa Rica. Esta expansión marca un hito clave en la estrategia de crecimiento global de Progress y fortalece su compromiso de ofrecer productos, servicios y soporte de alta calidad a sus clientes y socios en todo el mundo.



Ubicadas en el Centro Corporativo El Cafetal, las nuevas instalaciones de 1 562 metros cuadrados serán un centro estratégico de soporte técnico, éxito del cliente, ventas y funciones corporativas. Aprovechando la presencia de Progress en Costa Rica a través de la adquisición de ShareFile, la nueva sede representa una expansión considerable que respalda la creciente cartera de soluciones impulsadas por IA de la empresa.



“Nuestro nuevo Centro de Excelencia en Costa Rica forma parte de una estrategia de desarrollo de centros regionales que nos permiten ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes”, afirmó Yogesh Gupta, CEO de Progress Software. “El personal calificado y la ubicación de Costa Rica nos permiten atender a nuestros clientes globales con la velocidad y los conocimientos especializados que esperan”.



Como parte de esta expansión, Progress ha duplicado su personal en Costa Rica para ampliar los equipos de éxito del cliente, soporte técnico, ventas, recursos humanos y operaciones en el lugar de trabajo. El CoE también ofrecerá servicios localizados para clientes en la región del Caribe y América Latina (CALA).



“Este nuevo centro es un testimonio de nuestra inversión a largo plazo en la región CALA“, afirmó Francisco Larez, VP de Ventas de CALA. “Fortalece nuestra capacidad para apoyar el crecimiento regional, empodera a los equipos locales y crea nuevas oportunidades para aportar valor a nuestros clientes a través de experiencia localizada y un conocimiento más profundo del mercado”.



Hoy se realizó una ceremonia de inauguración en las nuevas instalaciones.



“Nos sentimos orgullosos de dar la bienvenida a Progress al dinámico sector tecnológico de Costa Rica”, afirmó Marianela Urgellés, directora general de CINDE. “Esta inversión amplía la presencia de Progress en América Latina y fortalece el papel de Costa Rica en el impulso hacia la transformación digital, gracias a la la integración de IA a un ecosistema de negocios que ya destaca por sus soluciones en la nube, desarrollo de software, marketing digital, big data y otras áreas. Y al mismo tiempo crea significativas oportunidades de empleo“.



Como parte de su compromiso con la región, Progress también está lanzando una iniciativa filantrópica en asociación con la Fundación Llovera, una organización local sin fines de lucro dedicada a la reintegración social y laboral de personas sin hogar. Recientemente el personal preparó y donó kits de higiene para apoyar la misión de la organización, destacando así la dedicación de Progress a generar un impacto positivo en las comunidades en las que opera.