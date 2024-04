Programa Solve For Tomorrow 2024 que inspira a jóvenes a utilizar tecnología abre convocatoria

El registro para la 11ª edición del programa SFT ya está abierto y los estudiantes tienen hasta el 21 de junio para hacerlo.

Por Revista Summa

Samsung Electronics Co., Ltd. anuncia con entusiasmo la apertura del período de registro para la 11.ª edición de Solve For Tomorrow (SFT) en Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela. Este año, se suman Barbados y Trinidad y Tobago a la iniciativa, ampliando el alcance del programa a más estudiantes.

Solve For Tomorrow es un programa global de Samsung que busca inspirar a las nuevas generaciones a utilizar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) para dar solución a problemas reales de sus comunidades. El programa alienta a los estudiantes a trabajar en equipo, desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y creatividad, y convertirse en agentes de cambio positivo en su entorno.

Este año, Samsung implementará el programa simultáneamente en 12 países: Barbados, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Adicional a esto se tiene previsto impartir talleres presenciales y online en la fase de registro, así como en etapas posteriores del programa para fortalecer conocimientos en DesignThinking para el perfeccionamiento de las soluciones y proceso formativo de los estudiantes y docentes de la región.

Cada país seleccionará un equipo ganador en el programa Solve for Tomorrow, lo que dará como resultado un total de 12 equipos campeones. Estos equipos tendrán la oportunidad de competir en una ronda adicional, donde se elegirán los 3 mejores proyectos de la región. Luego avanzarán a una competencia regional, de la cual surgirá un campeón absoluto cuyo proyecto será reconocido internacionalmente.

“En Samsung, estamos comprometidos con el desarrollo de la educación STEM en la región”, comentó María Fernanda Hernández, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung. “Solve For Tomorrow es una iniciativa que nos permite conectar con las nuevas generaciones y brindarles las herramientas necesarias para convertir sus ideas en soluciones tangibles para sus comunidades.”

En América Latina, el programa educativo de Samsung ha impactado a más de 353 mil estudiantes y docentes desde su lanzamiento en 2014. SFT ha contado con la participación de 20 países de la región, y ahora se fortalece con la creación de una plataforma digital regional que ofrece prácticas pedagógicas innovadoras para promover la educación STEM.

¿Cómo participar?

Para participar en Solve For Tomorrow 2024, los estudiantes de los países participantes deben formar equipos de 3 a 5 integrantes y registrar su proyecto en el sitio web oficial. El período de registro estará abierto hasta el 21 de junio de 2024.

Registrarse es muy fácil, solo debes seguir los siguientes pasos y completar las cuatro partes del formulario:

Inscríbete en el programa a través de la página web https://solvefortomorrowlatin.com/ hasta el 21 de junio de 2024. Forma un equipo de 3 a 5 integrantes. Elige un problema real de tu comunidad y define una solución innovadora utilizando la metodología STEM. Desarrolla un proyecto que describa tu solución en detalle, incluyendo su impacto. Presenta tu proyecto a través de la plataforma online del programa.

Los equipos participantes deberán presentar un proyecto innovador que utilice la tecnología para solucionar un problema real de su comunidad. Los proyectos serán evaluados por un jurado de expertos en STEM, quienes seleccionarán a los finalistas de cada país. Los equipos finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en una gran final regional, donde se premiará a los mejores.

Solve for Tomorrow es una oportunidad única para que los jóvenes de la región puedan desarrollar su potencial creativo y tecnológico, mientras trabajan en equipo para crear un futuro mejor para su comunidad. El programa no solo busca premiar las mejores ideas, sino también brindar a los participantes las herramientas y el conocimiento necesarios para convertirlas en realidad.

“Invitamos a todos los estudiantes de la región a participar en Solve For Tomorrow 2024 y a ser parte de esta gran iniciativa que busca construir un futuro mejor para todos,” concluyó María Fernanda Hernández.